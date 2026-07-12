佐敦茶记阿叔落胡椒粉出事 邻座大打乞嗤狂喷通粉 两搭枱主角「做一事」显惊人素养｜Juicy叮

佐敦一间茶餐厅日前上演一幕惊险的「胡椒粉引发乞嗤」事件。一名食客加胡椒粉时，不慎令隔离食客大打喷嚏，更不幸狂喷到通粉上。

正当现场紧张气氛拉满之际，两名涉事的叔叔辈主角，却以极高情商与惊人素养，凭著「做一事」将事件作教科书式完美处理。大度且得体的做法随即引来网民激赞，直言这才是大事化小的完美示范。详情见下图及下文：

佐敦茶记阿叔落胡椒粉出事 邻座大打乞嗤狂喷通粉 两搭枱主角「做一事」显惊人素养逐张睇↓↓↓↓

落胡椒粉引发「乞嗤骚」

楼主昨日（11日）在社交平台 Threads 发帖，分享这段令他大有感触的事件。

他表示，有日去佐敦一间著名茶记食早餐，当时4个人搭一张枱。期间突然发生一幕小插曲：「有个阿叔落胡椒粉落兜通粉，啲胡椒粉飘到去隔离另一个阿叔度，佢忍唔住打咗个好大嘅乞嗤喷到碟通粉。」

面对这场突如其来的卫生危机，楼主续以对话形式，原汁原味还原两位主角极高素养的应对过程：

•乞嗤阿叔：「唉吔唔好意思，我叫伙计换过碟新嘅畀你，呢餐我嘅。」

•中招阿叔：「换过碟新嘅得啦，唔使请我。」

•乞嗤阿叔：「唔得嘅，搞到你唔好意思，得啦阵间张单入我数。」

细心的乞嗤阿叔没有忽略身边其他搭枱客。楼主接著表示，对方当时亦十分体贴：「同时佢都有问我同另一位食客有冇整到。」

如是者，打乞嗤的阿叔吃完早餐后，便主动叫伙计写单，并大方叮嘱：「写埋佢张单落我度。」

临走前，他还特意跟中招阿叔道别：「搞到你唔好意思，慢慢食。」随后便拿著账单走到收银处付款。

看完全程的楼主大有感触，坦言近日看完华富邨一宗命案的相关新闻后有感而发，感性总结道：「学识大事化小，小事化无，系一种智慧嚟。」

华富邨命案相关新闻：

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网民大赞有品有担当

网民都激赞两位阿叔主角极有素养。有人大赞：「有品加反应好快，呢啲真系值得学习。」有网民更慨叹现今社会缺乏这种高尚人格：「品德，唔系人人有。」

同时亦大赞两人性格豁达：「睇得出两位叔叔都有修养，都系大而化之，豁达开朗嘅乐天派。」

网民：肯主动承担责任

不少网民点出，这种和气关键在于有人肯主动承担责任：「呢啲唔系因为佢识大事化小、小事化无呀……😓 系因为佢知道（肯承认／有担当）自己理亏咋～～～～🤫」

有人则深表认同，指出人与人之间的相处很多时都是讲求一个态度，只要感受到对方的诚意，事情自然能迎刃而解：「人其实都系感情动物，好多时都系讲条气Gur（音：啹）唔Gur，只要我Feel（感受）到你真系懊悔，真心想补救，其实已经放低咗九成，个实质补偿反而系次要。」

有网民亦表示：「通常用钱来解决问题，加上态度唔差，系唔会出事的。」最后，有人亦感叹两人的退让让大家都拥有愉快的一天：「忍一时风平浪静，退一步海阔天空。」

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