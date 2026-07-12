港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮

升中派位上周公布，不满结果的家长连日和子女四出扑学校，有网民在社交平台分享目睹有港妈因为不满女儿派位结果，在车厢内疯狂发飙，但身旁的女儿却展现出与年龄不符的冷静与成熟，犹如「大人凑细路」的强烈反差，在网上引发大批网民热议。

地铁上演「大龙凤」 港妈疯狂卸责

楼主在帖文中描述k在上周二（7日）升中放榜当日，在港铁上，一位妈妈正因为女儿被派到其口中的「垃圾学校」而喋喋不休， 「同你差唔多成绩个啲都派到啲好啲嘅学校」，楼主观察到其女儿这时「无出声，好努力系手机揾紧学校资料」。

该名妈妈仍不断埋怨学校老师「靠害」，不解地质问：「你学校老师真系靠害，填三十几间做乜？填十八间可能仲好啲。」当女儿温柔冷静地解释「老师话可能教育局个number比较后」时，这位妈妈却显得更加急躁激动，直斥：「咩number后者，无端端有咩number?」

她不但疯狂施压，要求女儿在面试时表现好些，「你面试真系要表现好啲呀，你成绩唔系咁差架，但派咗间垃圾学校，面试唔好就真系要读垃圾学校啦」，她更将责任全推给老师，声称老师应该提早通知好让他们准备，「其实老师寻日已知结果啦，早啲通知我地多啲准备嘛」，甚至直言「真系好想打佢」。最后更自怨自艾地抱怨自己因为叩门而这两天都不能上班。

女儿冷静搜集资料 逆转角色凑「巨婴」

面对母亲的连番情绪勒索与无间断的抱怨，这位刚刚经历派位失意的女童不但没有崩溃大哭，反而展现出令人心痛的成熟。她全程保持冷静，默默在手机上努力搜寻学校资料，甚至拿著电话向妈妈解释，主动提出：「我哋去呢间申请啦......」

最令人感到无语的是，当女儿积极寻找出路时，这位妈妈竟然连叩门的基本准备都欠奉。她对女儿找的学校一无所知，反问「咩学校呀？咁点报？我哋都无表」，最后只能抛下一句「去咗先算啦」。这场景让发文的楼主也不禁感叹「个妈妈讲咗一大堆野，但系完全帮唔到件事，帮唔到个女」，「个妈妈完全唔知个游戏点玩法，但就系咁怪老师同吓个女」，实在令人心痛。

不过楼主补充，该妈妈全程「系无埋怨个女，佢一路都系埋怨学校老师。佢可能EQ同对个升中玩法唔熟悉，但我相信佢系爱锡个女嘅」。

网民斥母：连游戏规则都未识 全网为高EQ妹妹集气祝福

帖文引发热烈回响，大批网民对这位母亲的行径感到不可理喻，毫不留情地批评她连游戏规则都未弄清就推卸责任：「阿妈一味抱怨，结果要个女自己揾，重要照顾埋佢情绪」。

不少留言都狠批该名母亲才是真正的问题所在，认为她连基本派位流程、随机编号（大抽奖Number）和填满三十个志愿以防跨区的用意都不知道：「其实升中嘅大抽奖环节真系需要攞牌，好多老母唔知个玩法」，有网民甚至叹道这真的印证了「生仔要考牌」这句话。

不少网对这位高EQ的妹妹表示高度赞赏，纷纷为她打气，称赞她心理质素极佳、目标为本，懂得过滤母亲的负面情绪：「咁细个就被迫出了大人嘅成熟稳重，真系闻者伤心」。网民们都认为，虽然遇上一个只会放负的母亲，但妹妹内心强大，这份冷静和解难能力将来做人做事都一定会成功。

来源：move_mt＠Threads

延伸阅读：升中获派九龙华仁 油天男生难掩激动：超级无敌开心 扮迷因猫哼「Happy Happy Happy」

