超市付款差5毫子享88折 元朗港男想放弃 旁观女士霸气拔「ＸX」神救援：拎去嘟咗先｜Juicy叮

买嘢差少少钱才有折扣，有时实在令人进退两难。元朗一名港男昨天（11日）在一间超市购物，付款时发现帐单只差5毫子，便达买满150元可享88折的门槛。

正当他找不到平价货品凑数打算放弃之际，身旁一位女士如女侠般神奇现身，霸气地拔出「ＸＸ」相助，神救援帮他凑够数，成功享受88折优惠。详情见下图及下文：

超市付款差5毫子享88折 元朗港男想放弃 旁观女士霸气拔「ＸX」神救援：拎去嘟咗先逐张睇↓↓↓↓

差5毫子享88折 楼主无奈欲放弃

楼主昨天（11日）在社交平台 Threads 发帖，分享了一件令他大感窝心的美事。事发于昨日下午约4时半，楼主在元朗一间超市购物，并准备用自助收银机付款。

当时荧幕显示价钱为 $149.5，这时身旁一位太太突然开声：「哎呀，做咩咁唔小心呀？」楼主刹那间来不及反应，正以为自己有甚么行差踏错，太太接著提醒：「今日买满 $150 有88折呀！」

出于「有啲唔抵」的心态，楼主立刻扫视收银机旁有甚么十元八块的东西可以凑数，奈何只看到 $30 的日本番茄及 $100 的洗衣珠。

女侠霸气拔瓜相助：拎去嘟咗先

正当楼主感叹「唉，算啦」，打算放弃88折，直接扫二维码付款之际，突然被一包苦瓜拦截。原来是刚才那位太太从她的购物篮中，拔出价值 $6 的苦瓜递给他，犹如正义女侠为主持正义亮剑一样，霸气地说：「拎去嘟咗先！」

楼主于是答话：「苦瓜都好㖞，畀妈妈加料先。」但这位太太直言：「我今晚煮餸要㗎，你畀咗先，我之后畀返 $6 你，88折唔好蚀畀佢呀！」

这名机智的太太最终成功帮楼主凑够数悭钱。楼主事后在帖文中，隔空向这位戴粉红色帽、穿白色Tee（T恤）的太太致谢，大赞她今日很漂亮。

网民激赞：以为系武侠小说

网民被这份人情味感动，大赞这位「苦瓜女英雄🤣」，直呼：「香港人真系好醒又好Sweet（甜）」、「阿靓太转数好快！」

更有网民大赞女侠借出苦瓜那一幕极具画面感：「听听下几乎以为系武侠小说。。。！😅」、「女侠😭🙏🏻 拎条瓜出嚟好似强剑出鞘咁」、「拎去Doo（嘟）住先，型😎」。也有人佩服这位太太的日常机智：「买得餸多，自然出到呢啲生活智慧。」

网民亦大方地建议楼主，不如将苦瓜当作谢礼送给对方，并抵死留言：「今次佢拔瓜相助，下次你可以雪糕送炭🤣」。

最后，有网民为这位善心的太太送上祝福：「依位太太善心又热心。祝佢以后去厕所都有厕纸，揸车周围都绿灯。」

资料来源：tse_kk＠Threads

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