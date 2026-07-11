粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮

粉岭有怀疑「手机碰瓷党」骗徒出没。一名「50路姐姐」日前当街截停女途人，热情要求帮忙做一件暗藏「杀」机的事。幸而事主早已看透世情，机警避过一劫，事后更热心地在网上踢爆骗徒套路；有网民看后大有共鸣，更自爆其父亲亦曾差点因此被骗走上万元。详情见下图及下文：

粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路逐张睇↓↓↓↓

强拉手臂求用「手鸡演一张相」

楼主早前（8日）在社交平台 Threads 以「提子提防骗子」为题发帖发牢骚，分享自己在粉岭遇到了怀疑街头骗案。

她表示，事发于粉岭港铁站附近，现场为等水货的散货胜地，自己两手拿著餸菜准备行去小巴站，一名脸带笑容的「50（岁）+姐姐」则站在电话亭附近。

两人在街上对视后，该名「50路姐姐」突然笑笑口地推著买餸车截住楼主的手臂，用不咸不淡的广东口音讲：「阿烧姐，我果得呢度厚靓啰～～，你帮我呢～～用我手鸡演一张相可以冇？」

楼主当下大惊，立刻抽回自己的手臂，并用英文向对方高呼：「Sorry! I can't speak Chinese!（对不起！我不会说中文！）」随即快步走人，而该名「50路姐姐」则瞬间「变回木无表情」。

楼主揭骗徒碰瓷套路

楼主直言，多得自己平时有看网上的防骗分享，才能看透世情避过骗徒的圈套。她警示大家遇到这种情况，真的要先收起好心：「如果你哋遇到呢啲情况，真系要折你嘅好心先，因为对方会系你答应再想接部机时故意抛落地，再好大声话你整烂咗要赔钱，跟住可能会弹出一至两位街坊企喺度附和！」

网民附和：父亲差点被骗万元

有网民亦直言，相机早就有自拍功能，根本毋须假手于人。对于这种「假影相、真诈骗」的手法，不少网民都深表无奈。

有网民大感共鸣表示其父亲亦曾差点被骗，留言指：「我好明白，我爸都差啲畀人呃咗成万蚊。啲人讲个女人可能真系想揾人影相者（啫），但确实就系有人咁样借机去诈骗，喺度讲出来都系想大家多个警惕。」这位网民透露，幸好妈妈当时够聪明，才及时拯救了单纯想帮人的爸爸。

网民指骗子搞到草木皆兵

虽然社会上骗徒横行，但亦有温馨的例子。有人自爆曾遇到一对夫妇拿著电话和增值卡走来求助，虽然一度怀疑并查问对方「点解你唔落电讯公司揾人帮你增值啊」，经对方作出合理解释后才出手帮忙，对方亦连声道谢。

面对这类案件，有网民理性指出：「咁可能人哋真系想影张相呢……」、「骗子，搞到香港人草木皆兵，影响咗人与人之间嘅互助。」

楼主亦亲自回复认同：「你讲得好啱！！！！讲真如果当下环境、人物、剧情有变……我真系可能会帮手……」有网民则好奇不解问：「点解用英文讲，直头用广东话开佢波！」楼主无奈坦言当时感到非常恐慌：「好惊会有纠缠嘛……事关佢已经捉住我手臂😭😭😭😭」

不少网民大叹骗子行径令人与人之间失去互信：「好惨，而家诈骗行为令到人连帮人嘅想法都没有了，甚至乎系有种避之则吉嘅感觉。」楼主对此深有感触，最后感叹总结：「冇办法，真系防人之心不可无……」

资料来源：zerorosielove＠Threads

相关阅读：

「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾

慈云山执纸皮伯伯中风躺马路「冇人理」 路过司机施援吁港人守望相助：「唔好担心系唔系碰瓷！」

商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救