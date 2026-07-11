世界杯未踢完已劲输$30万 月入万七保安赌波泥足深陷 走火入魔急求「呢样嘢」震惊网民｜Juicy叮

世界杯正如火如荼地举行，有月入17000 元的保安员却深陷赌波泥沼，赛事仍未完结已劲输30万元，且走火入魔地一边大呻自己「一路买一路输」，一边却在网上急求「呢样嘢」，执迷不悟的思路震惊网民。详情见下图及下文：

世界杯未踢完已劲输$30万 月入万七保安赌波泥足深陷 走火入魔急求「呢样嘢」震惊网民逐张睇↓↓↓↓

自认「识少少波」 越赌越大

该名自称任职「高级保安」的楼主昨天（10日）在社交平台 Threads 上发帖，语带崩溃地求助：「真心问，世界杯都未踢完，已经输咗30万可以点算？」

楼主接著透露，自己每个月的薪金只有17000元。乘著世界杯的热潮，他自以为「识少少波」，起初只是买几场想过下手瘾。岂料情况迅速失控，他在文中大吐苦水指出：「一路买一路输，而家条数已经30几万」，完全泥足深陷。

楼主同事好言相劝

楼主表示身边的同事其实已经对他作出警告，续指：「同事见我日日对住部电话，都叫我唔好再买。」然而，已经输到失去理智的楼主却似乎听不进去。

他接著一边崩溃向广大网民发问：「我可以点算？」但令人震惊的是，他下一句却问：「下一场到底买咩好？」

这种思路随即引发网民热议，不少网民对楼主输掉巨款依然想继续赌波的心态感到震惊，也好言劝导他不要再赌，直言：「建议唔好再豪赌啦。」

网民：从未听过赌博可以致富

对于楼主走火入魔的状态，有网民一针见血地指出其致命错误，直指他根本不是在「过手瘾」，而是产生了赌博可以发达的幻想：「买波唔系买一百几十蚊考吓眼光，增加下睇波投入度㗎咩？你赌身家？！」、「老实讲人工得万7就咪鬼赌咁大啦！」、「边个叫你买咁多啫」。

有网民称「停，重新嚟过啦，老实讲，赌波边睇波系完全无问题，个问题系你下注嘅钱超出你可承受范围内，你已经唔系过手瘾，系以为『赌波可以发达』。

这位网民续分享自己的控制方法作对比：「我自己世界杯本金1000 HKD（港元），场场都有一注，小组赛开始我都睇足起码一半比赛，目前我都庆幸打紧和，所以要学识控制啰。」

网民：不赌是赢 沉迷赌博只有死路一条

亦有网民苦口婆心规劝及早收手，直言继续沉迷赌博只有死路一条：「不赌才是赢」、「一路买一路输都仲买，咁师兄你真系要收手㖞，唔系上网揾答案，不过算啦，赌大咗讲咩都无用，祝你好运。」

也有人劝他当作花钱买一世教训：「赌海无涯，长赌必输。30万当读多个社会大学戒赌学位，抵㗎其实，好过你有机会发达之后再赌输身家。」

此外，部分网民亦发挥「食花生」本色，留下各种调侃的留言：「半个月输30万，你好大注」、「30万当去咗现场睇咯」、「赌瘾好靠你自己，你都知道自己输紧30几个，仲有心情再赌落去？」有网民认为楼主落得如此下场纯粹是因为赌得太大，留言嘲讽：「今年的波唔难买冇理由输咁多，你赌得大。」

资料来源：＠Threads

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