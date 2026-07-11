移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮

看遍了雾都的霜白，忽尔读懂了回家的方向，逆风转身。一名移英双职港妈近日在网上宣布，目前正倒数一个月清空英国的家，决意带同女儿回流香港。同时大方剖白「弃英返港」的心路历程，更亲自揭开促成这决定的「最大底气」。详情见下图及下文：

移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气逐张睇↓↓↓↓

回流倒数37天

这名全职妈妈加全职打工的双职妈妈，本月8日在社交平台 Threads 上发帖，以「英国生活——离英倒数37天」为题分享回流的心路历程。她坦言，其实一年前已经萌生回香港的想法：「每人经历都不一样，每个地方都有它的好与坏。生活和未来至少要拥有健康及快乐……」

为了回流，她做足了准备，透露现时工作已经处理好，并由衷地表示：「要感谢老板同上司」，而女儿的学校也早已妥善安排好，目前正努力把英国的家清空搬运。

离英倒数35天

随著归期逼近，楼主本月10日再更新「倒数35天」的近况，表示今次搬回香港反而比较有移居的感觉，目前正忙于清走大型家私，并把喜欢的摆设用品作断舍离。

令她感到温暖的是，在清理过程中遇上了好邻居帮忙：「家私经过邻居的帮忙下都有新家，时间还可以配合交屋日期。本来烦恼又放不下行李箱的玩具，都在邻居的帮忙下运回香港，只差慢慢地按时间进行。」

吐露回流抉择最大底气

对于楼主带著女儿回流的决定，网民反应不一。有人支持，也有人留言鼓励：「有勇气返番去，喺呢度讲出嚟更加需要勇气，赞！」、「唔使理啲人点讲，过自己想要嘅生活就好，因为对你指指点点嘅人唔会为你嘅唔快乐负责任……人生系自己嘅。」

更有网民送上祝福：「加油💪_唔需要理其他无谓人讲啲咩，最重要 Follow your own heart（跟随自己的心）!」不过，回流的决定也引来部分网民质疑。有人觉得可惜，更有人直接质问：「你唔使为下一代咩？」

楼主：我个Case有啲特别

对于网民的关心，楼主感性地道出决定回流的最终原因：「估自己有60岁命都已经过咗一半，人生唔系剩番好多时间，健康快乐就好。」

面对各种疑问，楼主大方亲自解开决定回港的最大底气，她透露「我个Case（个案）有啲特别，喺香港有工作同屋企。」同时直言：「而家香港比较适合我同屋企人」，「开心好紧要，住边唔系问题，最紧要一家人系一齐」。虽然她无奈自嘲回港后「从此要返 Office（办公室）坐又少咗假」，但依然无阻她回港的决心。

对于人生的下半场，楼主在回应栏写下了几句极具深意的话：「人大咗就会越来越将健康放头几位」，「发现决定自己人生唔难，最难系家人嘅部份」。

她感性地直言，接下来人生的「时间留返畀对自己有意义嘅事上」，且「时间同心情应该留畀珍惜自己嘅人」。

资料来源：Threads

相关阅读：

移英港人回流原因逐样数 败走家长呻英国学校原来无ＸＸ？

为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱

随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感