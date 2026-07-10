自私港爸霸飞机吉位换片 无视邻座食紧咖喱牛腩饭 被劝去厕所反背后狂闹「XX」｜Juicy叮

近日有网民发文控诉，指在飞机上吃著咖喱牛腩饭飞机餐时，邻座港爸竟公然霸占无人坐的「吉位」为女儿换尿片。被机务人员劝去洗手间处理后，港爸竟在背后向家人大闹对方「XX」，其自私行径随即惹来网民群起炮轰，有人怒斥：「有啲人觉得自己有小朋友大晒！」详情见下图及下文：

自私港爸霸飞机吉位换片 无视邻座食紧咖喱牛腩饭 被劝去厕所反背后狂闹「XX」逐张睇↓↓↓↓

无视邻座正开餐 港爸吉位公然换尿片

楼主昨天（9日）在社交平台 Threads发帖发牢骚，指在飞机上遇到一家香港人，包括父母、儿子、女儿，还有婆婆和嫲嫲。其间，该名爸爸突然带著女儿，走到附近没人坐的空置座位，随即公然更换尿片。

当时有机务人员经过见状，提醒对方更换座位要额外付费，该名爸爸理直气壮地回答：「我们要换尿片。」机务人员随即善意劝道：「换尿片可以去厕所。」

最令楼主崩溃的是，当时这场「换片骚」上演之际，他正好和家人在附近吃著咖喱牛腩饭飞机餐，直言当下感到极不妥当，但考虑到带著孩子不容易，一时间不知如何是好。

楼主不满港爸态度

本以为事情在机务人员劝阻后会告一段落，岂料这名港爸回到自己的座位后，竟完全没有反省，反而向太太、婆婆和嫲嫲大发牢骚，在背后狂闹对方：「黐线！叫我哋去厕所换片！」

听到这句抱怨，楼主大感无奈，直言：「这样的态度有点那个……明明机务人员已经宽容，没追究，而其他乘客都在容忍。」

楼主其后更在回应栏补充，指在座位换尿片其实具风险：「万一婴孩的尿尿或便便不受控地喷出来，弄脏飞机或其他乘客，赔偿可不是说笑的。」有网民则笑指不要幻想这类家长会赔偿：「如果整到人/整到污糟，你系咪觉得佢咁嘅人品会赔俾你呀？😂」

网民闹爆极自私

不少网民都站在楼主这边，怒轰该名港爸毫无公德心，直斥现时「大把呢啲自私家长」：「有啲人就系咁，觉得自己有小朋友大晒，全世界都有义务去包容，人哋喺度食饭，佢喺隔离换片，佢喺屋企都唔会咁做啦」；有网民亦质疑：「厕所换片有咩问题？要其他客闻埋你个 BB 啲屎尿味？自私到Ｘ街……」。

对于港爸嫌弃厕所换片，有网民忍不住反驳：「黐线！唔喺自己位换片？」、「一系自己位换，一系厕所换，再唔系买埋隔离个空位换🤷🏻‍♀️」。

有网民指出，如果觉得公共换片枱污糟，应该自己带消毒用品清洁完先用，或者使用私家换片垫，「喺座位上换系完全错。」

细机环境所限？ 楼主：态度至少要不好意思

此外，有网民好奇该航班是否设有更换设备，指出：「好似机尾洗手间系会有 Changing table（婴儿换片枱），𠮶时搭长途大机有，唔知你搭的是咪大机，正常都会去洗手间换啦。」

楼主随后亲自回复解释，当天乘坐的是「细机」，并体谅地表示：「所以我也有一丝同情地理解的，可能是环境所限，但是他的态度会令人反感，至少要感到不好意思吧？」

网民对此亦一针见血地指出：「其实换片即系处理排便，除咗厕所，机上面有咩地方合适呢？」亦有网民关注婴儿的私隐，叹息道：「除咗气味同卫生会影响人哋，佢哋都冇尊重过自己小朋友嘅私隐。」

资料来源：hinz.wong＠Threads

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