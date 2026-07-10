好心人免费送「二手窗口信封」 网民热推7大神级隐藏用途 一女性私密用法最触目｜Juicy叮

有好心人近日在网上发帖，免费送出一批「二手窗口信封」，标榜可以循环再用。这个看似微不足道的环保举动，引来网民热烈回响，并大爆这类信封的7大实用隐藏用途，当中一项为女士而设的私密用法最为触目。详情见下图及下文：

好心人免费送「二手窗口信封」 网民热推7大神级隐藏用途 一女性私密用法最触目逐张睇↓↓↓↓

网民大赞非常之有用

楼主早前在社交平台 facebook 群组「断、舍、离 OYIF环保达人~(Free Group 不准买卖。不准交换)」发帖，留言指：「Free (已交收）可重用窗口封，拆了信留起，不知有没有朋友觉有用，荃湾地铁站交收」。

这个环保举动不但被转载至另一社交平台 Threads，还吸引同道中人留言支持。不少网民大赞这个举动「非常之有用」、「几环保㖞」。

网民大爆7大神级用途

网民在留言区大爆这些旧信封原来有极多实用的隐藏用途，创意绝对令人大开眼界。

1. 宠物拾便袋：网民分享身边狗主的环保妙法：「我有个狗友用信封接狗屎，避免着地，是细身 Chihuahua（芝娃娃）。」不少宠物主人亦大表认同：「我会用来出街执狗屎」、「以前我会用嚟出街接狗屎，好好用！只系而家太少收信」。

2. 饭枱装骨头：有网民提出非常贴地的日常用法：「用嚟记下嘢，写完唔用就留起食饭𠮶时摆骨头之类，就完成任务。」

3. 实用收纳：「其实可以用嚟做 Box file（档案盒）喺分间。」除了办公室，原来旅行亦大派用场：「呢啲信封好好用㗎！去完旅行返嚟，屋企好多时有各种外币，用呢啲信封将佢哋分门别类，好好用。有时去旅行，有备用现金、信用卡等，又可以用呢啲信封分成一包包，分开摆放。」

4. 作草稿纸写字：最简单直接的用途，网民表示可直接「用来写字」，记下琐碎事以物尽其用。

5. 循环再用寄信：网民表示：「非常之有用，我都有储存，我用来再寄信。」有人和应指：「我都系咁，用刀开，切口更佳。用嚟装吓骨（将信件装入），有时照样寄出去。环保系尽量利用。」

6. 装M巾（卫生巾）：网民指：「通常用过嘅信封，我都会装用过嘅女性用品之后掉咗佢！」、「放去女厕就ok」。另有网民分享：「我以前女老细放入女厕内俾女士包M巾」、「有啲公司会 Keep（保留） 俾女职员放用过嘅M巾，等佢哋唔好就咁抌喺垃圾桶」，有人亦和应「我公司都系，我屋企都会咁做，几好用」；还有人直言是「M巾专用」，并解开做法的原因：「减低异味，观感冇咁红🙂」。

7. 小动物安乐窝：信封更可化身小动物的家，网民分享：「养仓鼠剪短小小，会当系间屋；可以装M巾掉，可以装有用物件，其实你因应自己需要啦，因为佢有个透明窗仔，可以睇到入面」。

资料来源：Polly Koo＠facebook断、舍、离 ~OYIF~环保达人~(Free Group 不准买卖。不准交换)

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