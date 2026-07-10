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港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:10 2026-07-10 HKT
发布时间：11:10 2026-07-10 HKT

「新手运」有时可能很邪门。一名港男早前与好友过大海到澳门食生日饭，期间顺道首次踏足赌场试手气，起初以$100 赢得 $1400，岂料赢钱后瞬间心雄，转战百家乐结果反输 $38万；输光所有积蓄后，更在赌场门口「做一事」。同行友人无奈大叹：「真系唔好唔信邪！」详情见下图及下文：

港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪逐张睇↓↓↓↓

楼主：赢$1400即上脑

楼主前天（8日）在社交平台 Threads 上发帖大叹：「第一次去澳门就输咗 $38万。真人真事，真系唔好唔信邪！」

楼主透露，早前趁著长假与一班朋友去澳门庆祝生日，其中一位友人更是第一次踏足赌场。本来大家开开心心，点知最后竟演变成一场悲剧。

一开始，这名「新手赌徒」的新手运爆棚，玩电子机轻松将 $100 变成了 $1400。没想到这 $1400 竟令他瞬间「上晒脑」，嫌弃电子机「冇温度」，夹硬要坐上赌枱玩百家乐，结果这一步变成了噩梦的开端。

拒食生日饭死追 威胁老友：唔借冇朋友做

当楼主与其他同行朋友输了 $2000 决定收手时，这名「新手赌徒」却死唔肯走，坚持要留低继续追数。沉迷赌博的他甚至连朋友的生日饭也拒绝出席，转头更向楼主借 $2万翻本，更抛下狠话威胁：「唔借冇朋友做！」

楼主等人吃完生日饭后，在赌场门口赫然看见这位「新手赌徒」在崩溃大哭。众人原本以为他只是输了几千元，岂料对方爆出惊人数字，直认「输咗 $38万」。

楼主续指，原来他为了追数，狂以 Double（双倍）方式买大小，结果输光了所有的个人积蓄，还要加上向楼主借来的那 $2万。见到好友落得如此下场，楼主无奈大叹：「出埠玩真系要睇实啲 Friend（朋友），上起头上嚟真系神仙都救唔返。」

网民嘲心态差：买$38波胆都要谂几个钟

这宗「赢粒糖输间厂」的倒钱落海惨剧随即引爆网民热议。不少网民对这位「新手赌徒」的行径感到震惊，并一针见血地指出「输钱皆因赢钱起，心态真系好重要」，点破事主贪胜不知输的盲点：「根本 $1400 𠮶下就要走。」

亦有网民直指：「呢种人赌钱好危险，接受唔到输。」更有网民抵死对比：「系啰，去马会买 $38 波胆都要谂几个钟。」

除了直指事主心态有问题，不少网民亦加码大爆赌钱的残酷真相，指：「真系好多人输身家啊，不要去。」

有网民更发挥「食花生」本色，八卦追问事主的下场：「最后有无破产？？？」；部分人则认为他落得如此下场是咎由自取，冷冷抛下总结：「最好嘅结果。」

网民：输$38万买一世教训

虽然 $38万对普通人来说绝非小数目，但有部分网民却抱持「塞翁失马」的态度，认为这未尝不是一件好事。有人留言安慰指：「输 $38万 换取一世唔好再赌都值。」

更有网民点出，如果事主一开始在赌场发了大财，后果可能会更加不堪设想，直言：「俾佢赢咗 $38万 仲Ｘ大镬，以后肯定输得仲多，如果识得收手其实系一件好事。」

资料来源：path2demon＠Threads

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