单身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮

一名在屯门生活的女网民申请公屋一人单位，早前在网上自爆，苦候长达17年半后，近日终获第二次派楼，获派位于粉岭的雍盛苑。

经她亲身实地视察后，虽然迁居后跨区上班车程要花上个几钟，但由于对环境、配套及单位间格都非常满意，认为「事在人为」，因此不嫌路途遥远，决定即时扑槌上楼，并大爆新居租金。

由于今次获派的单位位于雍盛苑「雍Ｘ阁」，而非一般传统公屋的「ＸＸ邨ＸＸ楼」，听落似居屋的「高规格」名字，令大批网民惊讶地以为真的派了居屋。详情见下图及下文：

单身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮逐张睇↓↓↓↓

实地视察一望即要

楼主早前（4日）在社交平台 facebook 群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖，分享自己获派雍盛苑单人公屋单位的喜悦。她坦言，由于自己生活圈子全在屯门，一开始的确心大心细：「因为工作、亲人、朋友、大部份都喺屯门，所以第二派一直纠结中。」

为了做出决定，她亲身到粉岭实地视察，结果当区的环境令她一见倾心，兴奋地表示：「除返工时间要一个多钟外，环境、配套及170呎间格都好满意，事在人为……到现在决定要喇！」她更透露单位的月租仅1202元，并感叹自己为了这一扇门，足足等了17年半。

网民狂贺：直情系中金多宝

大批网民纷纷给楼主送上祝福，有人形容她「直情系有金多宝嘅头奖」、「派到中咗六合彩啦！仲谂咁多，难为大把急需仲等咗好多年。」亦有网民表示：「恭喜楼主，下半世无休了」、「我恨到流晒口水🤤」。

有街坊亦大赞屋苑周边「配套及交通非常好，街市林立，唔要就笨」，更有人指该处地理位置优越：「去香园围口岸、沙头角口岸嚟方便返内地」。

街坊派定心丸 跨区返工大把车搭

至于楼主担心的「跨区返工」问题，大批熟路街坊则向她大派定心丸，指区内配套成熟：「雍盛苑都算好方便，本身屋苑都有好多店铺，再行去对面华明邨生活日常，又有巴士总站四通八达，再行出少少花都广场，旺到不得了。」

对于前往屯门的交通，有网民教路：「273A就可以过上水，又大把小巴返粉岭，搭273C转44（小巴）或者261就可以返屯门。」

楼主对此亦充满信心地回应：「我一定得嘅……以前屯门返大角咀，屯门公路经常塞车都系咁啦，粉岭返屯门，我预埋塞车一个半钟，应该可以嘅！」不少街坊直言好住最紧要，大不了日后「揾过第二份近啲嘅工作」。

网民疑惑：居屋定公屋？

另有不少网民对雍盛苑「是公屋还是居屋」感到疑惑。有网民留言问：「雍盛苑唔系居屋？又或者居屋变公屋呢？」、「这不是居屋吗？点解可以当公屋派？」、「雍盛苑唔系居屋嚟嘅咩？几时做咗公屋？」

有知情网民随即解答：「雍盛苑，自古以来都系公、居屋，2座系公屋 + 1座服务设施大楼、1座系居屋。」楼主其后亦亲自解画：「我都系听朋友话我知……原本3栋都系居屋，但只有一栋卖咗，其余2栋就转咗公屋！」

翻查资料显示，于2000年入伙的雍盛苑，由雍荟阁、雍萃阁、雍华阁和服务设施大楼（长者住屋三型）组成，其中雍荟阁已于「可租可买计划」第一期出售，其余楼宇则为出租的公屋单位。

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