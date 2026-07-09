将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮

将军澳惊现恶意挑衅的「撞人族」。日前有港爸拖著年幼女儿在宝琳一商场内无辜挨撞，大批街坊随即大爆料，揭发区内多个商场原来早已沦陷。不少苦主更特地细数狂徒的变态恶行，直指当中「呢招」手段最为阴毒，令人防不胜防。详情见下图及下文：

将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒逐张睇↓↓↓↓

楼主：有个人专登撞佢

楼主早前（6日）在社交平台 facebook群组「将军澳主场」发帖，愤怒地提醒区内居民出入要提高警觉，小心「撞人族」。

她透露，事发于7月5日，其丈夫带著女儿途经宝琳一大型商场M 记附近时，突然遭人恶意冲击：「有个人专登撞佢，佢因为带个囡赶时间，无追上前，但大家要小心！」

帖文引来不少网民在留言区大吐苦水，指：「其实好多地方都有呢类人，撞到后闹佢，当听唔到㗎，真系好黐线！」同时，亦揭发「撞人族」的魔爪原来早已伸延至将军澳区内多个商场。

网民：一个男人沿路系咁撞人

有大胆的街坊曾暗中跟踪狂徒，自爆在楼主提及的商场附近街头被撞：「系一个男人，我跟住佢行，沿路系咁撞人，跟到佢去（宝琳）英明苑。」；亦有人大叹，曾在宝琳一商场「被一个戴黑超的人专登打斜行埋嚟撞我。」

有网民表示，在将军澳站的商场「都好多」、「个男人系专登喺我后面撞我㗎。当时人唔多」。另有人指：「坑口站楼上的两个商场都有，年龄25至40岁男士。」

大妈屈非礼 贱男专撞女人

街坊们于是根据不同线索，拼凑出区内几名「撞人惯犯」的面貌。最受瞩目的是一名活跃于宝琳及翠林一带的「大妈」。

网民爆料指：「佢大架过部坦克车……同我亲眼见佢𠮶次，系著桃红色吊带。」更恐怖的是，这名大妈不但恶意撞人，还会反咬一口：「我之前见佢撞个男人，佢仲话个男人非礼佢，而且佢连男人都撞到企唔稳。」

另一网民则大爆区内一名变态贱男的恶行：「有个男人都经常撞女人。撞完女人，佢就大声叫佢老婆。很贱格这男人，有老婆都去撞其他女人。」

扮玩手机伸脚绊人 「呢一招」最阴毒

接著，有网民自爆更惨痛的遭遇：「除咗撞人族，我同我妈咪曾经遇过一个扮玩紧电话，但系专登用只脚去 Click（绊）迎面见到行过嘅人。」有人随即附和：「我都遇到过，仲好后生男仔。」

除了出阴招绊人，亦有狂徒专攻要害落手。有网民犹有余悸地忆述在坑口一商场的经历：「被个起码有米八高嘅男人急急脚咁冲埋嚟撞我心口之后即刻跑，我痛到唔识反应。」

有正义网民一针见血地点破这班人的懦夫心态：「呢一种人就系见你拖住个细路 / 老人家 / 女仔，唔够胆贸贸然追佢，先至会选择撞呢啲目标。」

网民倡理性反击

有网民于是提出实用又理性的反击方法：透露自己也曾在将军澳站一商场「被个男人喺后面专登撞上嚟，当时不知所措。下次大家都记得，记低事发嘅准确时间，以及当时身处商场边一个位置（边间舖头门口附近）。呢点对商场翻查 CCTV（闭路电视）至关重要。可能都是系同一个人，之后我哋可以报警。」

其他街坊亦呼吁大家如遇见狂徒，应立刻影大头相放上群组，让大家提高警觉。

资料来源：Natalie Wong ＠facebook群组「将军澳主场」

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