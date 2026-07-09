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核突同事办公室除鞋除袜 赤脚飘来阵阵异「香」 打工仔大控诉 网民教一招绝杀反击｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:50 2026-07-09 HKT
发布时间：10:50 2026-07-09 HKT

有核突同事在办公室公然除鞋除袜，赤脚飘来阵阵令人反胃的异「香」，打工仔忍无可忍在网上发起大控诉，随即获得不少打工苦主强烈认同。面对这场办公室「嗅觉灾难」，网民传授一招「公开处刑」的绝杀反击招数对付。详情见下图及下文：

核突同事办公室除鞋除袜 赤脚飘来阵阵异「香」 打工仔大控诉 网民教一招绝杀反击逐张睇↓↓↓↓

楼主：成日有味飘过嚟

楼主早前在社交平台 Threads上发帖，无奈发问：「你哋有冇同事喜欢喺公司除鞋除袜🤮🤮🤮成日有味飘过嚟。」

楼主随后在回应栏补充，指出这阵异味正是破案关键：「如果冇味，我就唔会 Trace（追踪）到个源头系因为佢除埋鞋，平时只留意到佢除袜。」

网民惊呼：天下乌鸦一样黑

帖文一出，随即引起大批饱受办公室嗅觉折磨的打工仔强烈共鸣。网民齐嘲这些失礼行为：「你公司有啲同事咁失礼嘅🙄」、「不卫生及有碍观瞻」；亦有人调侃笑指：「Wow，飘来香~🤣」。

同时，许多「受害人」也大吐苦水，惊讶地发现原来「间间公司都有一个」赤脚同款同事，直言：「好怕呢啲，我发现间间公司都有个。」

有网民惊呼：「哗，差啲以为系我同事嚟😂」，并分享了令人呕心的遭遇：「大家一齐喺 Pantry（茶水间）食 Lunch（午餐），Ｘ！佢竟然除鞋🤮」。

网民力数办公室奇葩怪行

除了除鞋，网民更加码大爆各种令人侧目的办公室卫生奇观。

当中有人公然把办公室公物挪作私人「晾脚地毯」：「咁啱嘅，我𠮶度有人，攞咗叠 A3 纸，再垫喺自己个位度晾脚。」

亦有网民表示每逢雨天就是噩梦的开始：「有，落雨天鞋都湿，之后晾𠮶对咸鱼味嘅鞋。」

网民：用纸巾推门 但会赤脚踩地毯

更夸张的是，有些职员就连在专业场合亦毫无顾忌。有网民大爆：「公司有个大女人成日都除鞋，仲会捽脚趾，同 External party（外判商）开会都系。」

亦有网民投诉身边同事坐姿粗鲁：「我公司同事栋起只脚坐，好Ｘ粗鲁。」

另有网民分享办公室另一奇观，指：「有同事平时好似好洁癖咁，长期都用纸巾去推门，但同时会赤脚踩地毯🤯🤯🤯」。

网民教施群众压力

对于楼主每日硬食异「香」的困境，不少网民热心出谋献策。有网民实事求是，建议直接向公司最高层反映，留言指：「Send（发送）俾老细嘛」。

不过，最令一众打工仔大快人心的，莫过于有网民教路一招在办公室当众施加群众压力的绝杀反击招数：「我会大声话：各位，闻唔闻到有浸臭味？」；此外，亦有网民笑言可以直接「喷消毒液落佢只脚」。

资料来源：la_perle.e＠Threads

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