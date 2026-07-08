公屋户睇Cam见房署突击上门摸门钉 就这异常情况求教 网民错重点揭一举动随时「自寻烦恼」｜Juicy叮

有公屋住户在社交平台发文求助，表示透过家中的闭路电视发现房署职员与保安在平日上班时间上门敲门。事主眼见对方未有留下联络纸条或致电，不禁心生疑虑，岂料这则求助帖文一出，惹来大批网民热烈讨论，更有留言直指事主随时因为一个举动而惹祸上身。

房署突击摸门钉 未留电话纸条

楼主在「公屋讨论区」facebook群组发帖问道：「请问睇闸内cam见到房署职员在平日返工时间同保安上过楼敲门，但无收到佢电话/信箱联络纸，应该主动联络办事处问问是否找我吗？」

针对事主是否需要主动联络房署，不少热心网民分析这极有可能是房屋署两年一度的「突击家访」，目的是核实住户的居住情况。大部分网民均建议事主现阶段「当唔知」即可，认为如果是重要事项，职员必然会留下通知。

过来人分享指不用主动联络

有过来人分享经验指出：「不用，突击家访三四次都冇人佢先会揾你，如果正常check两次或以上冇人佢一定会入纸同打电话揾你。」有熟悉程序的网民更指出职员若找不到人，会从平日办公时间，逐渐改为平日晚上，甚至星期六日的早晚时段上门，直言以他过往的实际经验估计要「睇吓个主任做剩几多单位同埋有几想见到住户」。

网民错重点：可能捉违规装Cam

不过，在一片教路的留言中，大批网民却将焦点放在事主的「cam」上，有网民警告事主，在公屋安装闭路电视随时违反租约条款：「你已经犯法、公屋不可以装CCTV！当唔知，有事找你就会打电话畀你啦？何必自寻烦恼」。有网民笑言房署职员今次上门可能根本不是做例行家访：「佢就系上门揾你，叫你唔好装CCTV」。

根据房委会的现行政策，公屋租户不可以在单位大门外的公众地方（例如公众走廊或梯间）安装闭路电视镜头。若公屋租户被发现在单位大门外安装闭路电视镜头并对其他住户构成滋扰，房屋署会立即要求住户拆除设备。若滋扰持续并有充分证据证明属实，房屋署会按租约条款采取行动，包括终止租约及收回单位。至于在单位内安装摄录设备，若不涉及更改单位结构或业主提供的设施，原则上毋须向房屋署申请。

网民众说纷纭 楼主进退两难

面对网民的众说纷纭，事主可谓进退两难，但是楼主在留言中，未有再透露他的Cam是安装在单位内或单位外，因此无从得知是否违规。有网民建议继续按兵不动，因为「等佢揾你，你主动揾佢会觉得你24小时监控同录影，到时要系拆cam」；但有网民亦提醒，如果长期避不见面，「揾唔到你就怀疑冇人住，滥用公屋」、「住得政府楼就要遵守游戏规则」。

据房署资料，为确保珍贵的公屋资源得以妥善运用，署方会透过多种渠道核查公屋单位有否遭滥用。署方会定期安排突击家访，核实各单位实际住用状况，职员会按实际情况弹性安排，于不同时段（包括星期六、星期日及公众假期）进行突击上门家访，核实住户居住情况及单位是否存在滥用情况。进行家访期间，房屋署职员通常会由屋邨保安员陪同到访，上门后会先向住户出示职员证，清晰说明来访目的，待住户知悉后才进入单位展开调查。调查过程中，职员会要求住户出示身份证明文件，核对登记户籍资料，同时观察单位内的实际住用状况。若住户对上门职员的身份存疑，可致电所属屋邨办事处核实查询。

来源：公屋讨论区-香港facebook群组

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