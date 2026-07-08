月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮

有近四十年地产界经验的仲量联行香港主席曾焕平，在网上财经节目接获一个观众的求助个案，该观众称两夫妇共月入9万元，但目前只在港岛东自住一个约200呎的纳米单位。两人虽在港岛返工，但只寄望买入位于古洞小蚝或白石角的500万元偏远单位，这「离奇」个案在网上掀起极大回响，不少网民对于即使年收入过百万的中产亦感「上车」艰难吃力，大感哗然。

「曾生信箱」个案：蚀让「纳米盘」换楼挣扎

事件源于YouTube财经频道《InvesTalk 讲投资》在6月20日播出的「曾生信箱」单元，节目中，一位署名「skylineToTheMoon2023」的观众求助。

根据该集节目，该观众与配偶两夫妇月入共9万，现居于港岛东一个约200呎的「纳米单位」。他正苦恼是否应「蚀让10%」尽快卖楼，预计届时可取回40万现金。他计划在一两年后换楼，目标是价值约500万的单位，并考虑古洞、小蚝湾或白石角等新发展区。

他担忧未来「北部都会区」将有大量300至500呎的中小型单位供应，会进一步冲击楼价，因此求助「曾生信箱」，询问本港房地产市场的资深专家、仲量联行香港主席曾焕平：「像我这种200呎的『纳米盘』，先尽快卖出？手持现金租楼住住先？」

网民两极反应 有中产身同感受详列开支证实况

这个「月入9万仍要为楼烦恼」的个案，在网上引发大量转发，瞬间引爆了网民的热烈讨论，不少「中产」网民对此深有同感，有「中产」在社交平台留言表示自己的情况与该个案相似，这位自称「我同老公就系咁」的中产网民现身说法，并详细列出开支：「月入9万好似好多，供间5百万楼一个月都2万8，居屋管理费近3千，停车场3千1」，她更悲观地表示，现在努力供楼，未来「供完楼就供医药费」，道出了不少人对退休生活的忧虑。另一位月入十多万的网民亦称，为了「储多啲钱可以随时唔洗做」，同样选择居住500万的楼宇，认为「够住咪得，唔洗理人点讲」。

这位「中产」网民的分享引来一些质疑的声音，当中最多网民挑战的是「500万楼要供2万8」这个数目，有网民直斥「个大话都讲得几离」，指出若贷款450万，月供仅约17,000元。面对围攻，该「中产」网民多次解释是因为「借9成，还20年」，即选择了较高的按揭成数和较短的还款期，导致月供金额大增，但网民仍不卖帐反问道：「两公婆揾9万都唔比（畀）多啲首期嘅？」，认为是业主自己首期太少所致。

此外，近3000元的「天价」居屋管理费和3100元的停车场费用，也成为网民的质疑点：「咩嘢楼5mil要3k管理费」，有尖酸网民更直接建议「无钱唔好学人渣车」。

个案「纯吹水」？网民化身侦探分析真相

除了对开支细节的辩论，有网民更从个案本身分析，质疑个案中提问网民是否「纯吹水」，不过，有网民指出，个案主角的纳米单位位于港岛，估计是「早几年高位入货」、「接哂火棒」的「蚀到Ｘ街」的个案，可能是真实存在亦有可能。

有网民亦从理财角度分析，认为个案主角「佢傻啫」，指出「500万你而家喺港岛东想买300-500尺都大把货你楝」，只是当事人一心追求新楼，或有不切实际的期望。有网民又认为，这是「200呎名牌屋苑/富人区(虚荣心) vs 4、500呎旧私楼/二手居屋(精打细算/脚踏实地)」之间的抉择，苦果实属「自作自受」。

仲量联行香港主席曾焕平最终回复

对于求助者的困境，专家曾焕平在节目中给出了清晰的建议：「唔应该蚀钱」，他反问：「点解我要输钱呢？点解你唔等到你唔使输先沽呢？」他认为，一个精明的投资者，最不该做的事就是在高位入货，然后在「最唔啱嘅时候」离场。

在节目中，曾焕平从几点分析，首先，纳米楼仍有市场。他指出，这类小型单位深受内地来港学生欢迎，收租回报不俗，求助者的单位有4厘回报已算理想。他更笑言，只要看发展商仍在兴建「纳米楼」，就「证明有市场」。

其次，别为换楼牺牲生活。他质疑求助者考虑的换楼地点，如古洞、白石角等，与港岛上班地点「牛头不对马嘴」，提醒他们要考虑「好烦」的交通时间和费用。

最后，他提出「守得住就唔好郁」。曾焕平分享自身经验，指买楼最重要是「瞓得著」。如果目前的供款压力不大，并不会影响生活，就应该「死都揸到佢升返」，而不是恐慌性蚀让离场。

综合而言，专家曾焕平认为，既然夫妇月入9万，并无即时的财务危机，就没有必要急于亏本卖楼。他建议求助者「揸住先」，等待市场回升，避免做出让自己后悔的投资决定。

来源：InvesTalk讲投资【曾生信箱25】＠Youtube、Threads

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