福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮

深圳控烟办上月（6月）13日起，在罗湖、文锦渡、莲塘、皇岗、福田及深圳湾六大陆路口岸展开严厉的控烟执法行动，有港人近日在社交平台发相发文，以第一身视角直击深圳福田口岸外围严打违例吸烟的实况，引起大批网民热烈讨论，不少人直呼大快人心。

「福田10号线门口捉食烟」

楼主在刚过去的周日（5日）在福田口岸亲历深圳控烟办捉违例吸烟人士的实况，他在「深圳大陆吃喝玩乐交流」facebook专页发帖表示：「福田10号线门口有人捉食烟」，从楼主随帖文上载的现场相片中，画面清晰可见，三名身穿整齐蓝色短袖恤衫制服、头戴深蓝色鸭舌帽的深圳市控烟办男女职员，正神情严肃地在福田地铁10号线的入口处巡逻。他们将涉嫌在禁烟范围内违规吸烟的人士逮个正著，违例烟民当场被票控。「蓝衫大军」极为显眼，展现出雷霆扫荡的强硬姿态。

网民零同情拍手叫好：行多两步都唔愿

事件曝光后引起热议，大批网民一面倒留言叫好,不少深受二手烟其害的网民大表心凉，直斥违例者咎由自取：「捉多d就最好，最憎d二手烟」、「啱啦！捉晒班垃圾，仲有边行边食个d」。有眼利的网民指出，其实执法地点附近已经设有合法的吸烟空间，批评被罚者纯粹是贪图方便：「旁边已经有吸烟区啦，行多两步都唔愿。」虽然违例食烟被被罚者身份未明，但有网民乘机嘲讽一些长者随处食烟的习惯屡劝不听，现在要「北上破财」。

被质疑真伪 楼主霸气贴相反击：「真㗎！」

事件曝光初时，不少网民抱持怀疑态度反问：「大陆捉食烟？」楼主斩钉截铁回复：「是」。有网民仍不相信疑惑道：「系咪拍紧宣传片？」楼主随即亲身解画：「唔系啦」更再提醒未有留意新闻的人士：「真㗎！早两个礼拜前先捉过，新闻都有报，今日又捉。」有网民甚至质疑执法地点：「呢度都唔太似福田」，楼主马上再抛出一张现场另一角度照片证明是地铁站入口反击：「咁会晤会好啲，系福田10号线入口」，以最强力的直击证据证明事件千真万确。

当被网民问及「罚几多？」时，楼主透露：「好似500蚊」。根据《深圳经济特区控制吸烟条例》，在禁止吸烟场所吸烟，将面临人民币50至500元的罚款。面对高额罚款，有网民以戏谑口吻嘲讽被断正的违规烟民：「500元啫，豪畀佢」、「我觉得很可笑，我交钱不就行了吗」，有网民甚至建议应该将罚款再大幅提高。

非单一事件！网民齐证各口岸严打：「实行咗架喇」

网民对深圳当局强硬执法控烟一面倒叫好，同时亦有不少网民证实，楼主今次目睹在「福田10号线门口」捉食烟绝非单一事件，深圳各处已开始严打：「（福田）4号线都一样有人捉食烟！」。有少数网民仍不相信表示「深圳边会有人捉食烟，我都未见过」，但随即被其他人反驳：「实行咗架喇」。

有网民更点出执法关键：「这个应该是捉公共交通出入口5米范围禁烟」，网民们亦纷纷表示这已是公开的资讯：「早两星期前，报纸卖晒啦各口岸捉食烟」、「所有过境口岸已经实施无烟区域，咁都唔知就抵罚！」。

深圳6大口岸严查违法吸烟 「灰色地带」已纳入禁烟范围

事实上，深圳市近年来的禁烟力度堪称全国前列，有「全国控烟标杆」的美誉。上月(6月)13日，深圳市已宣布，在罗湖、福田、莲塘、皇岗、深圳湾及文锦渡这六大客流量较大的陆路口岸，展开严厉的的控烟执法行动。

当局不仅将以往被视为「灰色地带」的口岸公共厕所、架空层、有盖行人路、风雨连廊及地铁出入口、巴士站等列为执法重点区域，更经过专业测量，将顶部遮蔽且四周封闭总面积超过百分之五十的半开放空间，正式划为禁烟场所，包括：福田口岸「遮荫广场」、罗湖口岸「架空公共空间」、莲塘口岸「商业城架空公共空间」等。

官方强调，今次行动将采取 「不打招呼、公开报道、以案说法」 的强硬突击手段，执法人员会随时在口岸范围内巡查，烟民千万不要心存侥幸。

深圳禁烟规则全面睇

为免误堕法网，北上消遣的港人宜清楚了解深圳的禁烟规定：

室内公共场所全面禁烟：所有室内公共场所、工作场所、公共交通工具内均严禁吸烟。

特定室外区域亦禁烟：包括巴士站、地铁出入口、高铁及火车站台、等候队伍所在区域等，均属禁烟范围。

口岸范围大部分禁烟：罗湖、文锦渡、皇岗、深圳湾、福田口岸均为全区域禁烟，不设吸烟点；莲塘口岸及高铁西九龙口岸则仅于指定吸烟点可吸烟。

电子烟同样禁止：深圳的控烟条例已将电子烟纳入管制范围，在禁烟场所吸食电子烟同样违法。

违例吸烟罚则：最高罚款人民币$500

根据《深圳经济特区控制吸烟条例》，在禁止吸烟场所吸烟，将面临以下罚则：

一般违例：罚款50元人民币（约58港元），并当场收缴。

拒不改正：罚款200元人民币（约230港元）。

阻碍执法等严重情形：罚款500元人民币（约577港元）。

来源：深圳大陆吃喝玩乐交流＠facebook

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