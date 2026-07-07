巴士「一企位」暗藏破财陷阱？港女企这位置误失双倍车资：爆满照上最易中招 有人一程被扣3次钱｜Juicy叮

放工时间巴士班班爆满，不少归心似箭的打工仔都会「夹硬」上车，有港女昨日（6日）在网上分享一宗巴士企位位置引发的「破财」危机，既尴尬又富警世意义，在网络掀起极大回响。

屯公落斜失重心 一秒变「打赏」车长

该位港女昨日（6日）在社交平台发文分享自己放工搭长途巴士的超尴尬经历，楼主表示当时因为车厢爆满，只好企在车头八达通卡机前面。正当楼主专心玩手机，巴士驶至屯门公路落斜位时，因为车身摇晃而一时企不稳：「个人向前摇一摇，咁岩部手机就嘟到部八达通机」，突然传来清脆的扣钱声，不仅令车厢瞬间安静，连正在驾驶的车长也大感错愕，忍不住开口问楼主为何要付两次车资。

从楼主随帖文上载的相片中，可以清楚感受到当时这个「车头企位」的临场感，相片以第一身视角拍摄，画面正正位于巴士车头上车位置的八达通收费机前，屏幕显示车资为9.7元，八达通机近在咫尺，而前方则是透过偌大挡风玻璃看出去的开扬公路「景色」。楼主的遭遇显示这一「特等企位」，只要身体稍为向前一倾，手上的电话或智能手表就会轻易触碰到卡机。

苦主狂涌现！惊爆「一程车扣足3次」

帖文迅速引起网民共鸣，纷纷分享自己的类似惨剧，有同样站在车头近收费机前的网民笑指：「我都试过，个阵架车又迫又静，突然嘟~~一声。」有苦主更现身大爆更惨痛的经历，表示这并非单纯「畀Double咁简单」：「我试过同一程车3次，𠮶阵仲系学生嚟，觉得好肉赤」，这位网民亦因为站在车头位置，在一程车内创下「连嘟三次」的悲惨纪录。

另外，有网民亦指，不单是手机，连智能手表也是高危陷阱，透露自己过西隧时不小心用手表多嘟了一次，大呼「24蚊蚀入肉」。

面对这种尴尬局面，若如楼主亲历时被车长询问何以双重付款，应如何应对亦成为讨论焦点，网民纷纷搞笑献计，提议霸气回应司机：「冇，见你揸得几好，想打赏下你」、「信唔信我再比多次钱，嘟」，有网民更笑言：「同演唱会一样，知道企位系贵啲......近距离获得司机嘅嘲讽1次，楼主识货」。

车长揭露：顶闸时的日常！巴士司机亦中招

有趣的是，帖文亦引来前巴士车长留言表示，这种情况其实是「多人到顶闸时嘅日常」，经常有乘客的手表、挂在胸前的八达通或手机不小心碰到卡机。有现职巴士公司员工更自爆，自己穿著制服站在司机门旁，也曾因为巴士收油向前冲而误嘟了$44车资，被同事笑到停不下来。

不慎多扣车资点算好？九巴城巴有常规处埋途径

若不慎误触收费机，被扣多一次车资如何处理？不少过来人网民在帖文中分享实用贴士，只要记下乘搭的巴士路线、车牌号码、事发时间及八达通号码，透过巴士公司的官方手机应用程式反映，经翻查纪录证实后，是有很大机会可以获安排退回多扣的车资。

根据九巴及城巴官方网页资料，搭巴士被多收车资时，乘客应立即记录乘车资讯，如巴士路线编号、上车地点、时间及车牌。乘客可以根据您的付款方式，透过以下途径申诉并安排退款：

八达通 / 电子支付卡：联络所属巴士公司的顾客服务部登记退款，确认后可携同该卡前往八达通服务站拍卡领取款项。

城巴：可浏览城巴八达通退款查询，网址：https://www.citybus.com.hk/octopusrefundenquiry/tc/details.html

九巴/龙运：可致电客服热线2745-4466（九巴）或2261-2791（龙运），或参阅九巴票务查询，网址：https://www.kmb.hk/qna.html（进入后按「车资及月票」第2点）。

现金支付：可直接向车长反映或前往巴士总站站长室处理。如遇上车时拍卡重复扣款，部分车长有可能会即时退还现金或派发车票。

来源：toxic_girl_review＠Threads