仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮

一名本港装修师傅在社交平台分享义助一名七旬婆婆改装厕所，这位婆婆因子女全部移民、老伴过逝而独居，工程期间默默「喺角落睇做工」，完工前向师傅说了一番心底话，令装修师傅悲从中来：「我行到楼梯间，企咗好耐，心里面唔好受」，事件带出了移民潮下一段令人心酸却又充满温度的长者故事，掀起网民热议。

仔女全移民 老伴两年前过身：「日子唔多...」

这位装修师傅在其社交平台分享这次经历，他说，早前到一位七十多岁独居婆婆的家中进行翻新工程，婆婆在该单位住了足足四十年，盛载著大半生的回忆。但是老伴两年前离世，仔女又全部定居外国，面对偌大的空屋，婆婆向他感叹道：「日子唔多，都想住得舒服自在啲」，于是请师傅帮忙改装最容易发生意外的厕所。她坦言，随著年纪渐长，恐惧感亦随之增加：「有时夜晚起身摸黑入去，好怕跣倒。」

这位师傅表示，在工程中没有搞花巧的设计，而是全方位针对老人家需要，他将厕所全面换上R10级以上的防滑地砖，并因应婆婆的身形高度，在旁边安装了借力扶手；屋内通道加装感应夜灯，行近便自动亮起；更细心地将所有门槛改作平缓过渡，确保日后撑拐杖或推轮椅都能畅顺无阻。

完工当日，婆婆在厕所行来行去，踏下地砖又扶下扶手，安心地叹了一句：「而家夜晚起身，终于唔使担心啦。」

临别一句话惹哭师傅：「我又净返自己一个」

奈何防跌砖防得了意外，却防不了孤独！师傅忆述，施工期间婆婆「成日坐系角落睇我哋做工」，仿佛屋内难得有人气，让她不舍得移开视线，直到工程完结，师傅准备收工离去时，婆婆终于难掩失落，吐露了一句最沉重的心声：「师傅，你哋做完呢度，我又净返自己一个住㗎啦。」

这番说话犹如重拳击中师傅的心房，他在帖文中写下最真实的第一身感受：「我行到楼梯间，企咗好耐，心里面唔好受。」他感慨道：「做装修唔一定系整到靓靓影相打卡，更多时候系帮人改善日常起居，呢单价钱唔多，但每次谂起，都觉得自己做咗件有意义嘅事。」

同行共鸣：顺手补危险天花「跌中真系玩完」

帖文获大批网民转发，无数人被师傅的善心感动，留言大赞「好人一生平安」，这份暖意更引来同行和应，一位同为装修师傅的网民上载了一张天花板石屎严重剥落（士波令）、钢筋外露的骇人相片，直言：「90岁婆婆同60岁细仔同住，见佢天花爆开要做士波令，我都顺手做埋唔收钱，旧石屎掉中其中一个真系玩完。」此一好人好事与楼主善行互相辉映，再为网络注入满满正能量。

有担任探访独居长者义工10多年的网民亦呼吁，希望有心人能以相宜价钱加入长者维修团队，为弱势出一分力。

独留父母去移民好不孝？网民激辩：生仔女真系有用？

婆婆的处境，亦令不少网民看后痛心直斥：「掉低阿妈去移民，好不孝。」有网民更慨叹：「为人子女真要想一想...这种孤单渡日的心情，只有到你自己老了的时候才领会到。」

不过，这番言论亦非一面倒，有网民反驳指控不孝是「情勒」（情绪勒索）：「阿妈生B的时候有没有征求过阿B的同意？仔女也有自己的人生要过，不如阿婆卖咗层楼收拾细软去外国跟住仔女啦～」但随即有网民反击：「咁你又知阿婆冇谂过跟住仔女咩？」

网民吁多关心身边长者：我们都有老去的一日...

在两极的争论中，有网民留下了一句无奈的意见：「所以话生仔女冇乜用，最重要有钱傍身，有需要时请个工人服侍及陪吓自己好过！」

事件令不少人陷入沉思：「人愈大成日反思，到底做人嘅意义系咩？如果冇小朋友，另一半又走先。」有一位过来人更分享了令人无比唏嘘的经历，指出曾定期探访一位无亲无故的婆婆：「直到有一日...第一时间去到 就见到佢系瞓咗系个厅到过咗身。因为佢冇亲人，最后我就成为帮佢认尸嘅人...」

尽管观点各异，但大家对独居长者的关怀怜悯之心却是一致的，不少网民留言指，我们都会有老去的一日，或许遇到长者时给予一个微笑，或力所能及的帮助，已能为他们寂寞的晚年添上一丝温暖。

来源：lubilubi000＠Threads

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