64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮

本港一名21岁、就读大学三年级的少女因64岁的父亲突然遭遇解雇，令这个一家四口的公屋家庭顿时陷入经济危机，少女透过网络求助竟收到大量私讯，诱她做PTGF（Part-Time Girlfriend，「兼职女友」或「出租女友」），这场基层家庭的悲歌，在网上引发极大回响。

「一家四口可以点算好？」

楼主在上月中（6月）透过其个人社交平台发帖求助表示：「老豆今日畀公司炒咗，佢又成6X岁，而家屋企得我阿妈一个人做嘢，我都有返下part time ，可能都唔系好够，我哋一家四口，可以点算好」。

面对网民的关心与追问，她透露了更多家庭背景：父亲今年64岁，原本从事工程维修，一家四口居于公屋，无车无楼，自己距离大学毕业还有一年，家中还有一名17岁未中学毕业的弟弟。

网民反应两极 女大生道出长女心酸

帖文引发热烈回响，网民反应两极，有热心网民提供实际的自救建议，例如著楼主父亲报读「最长日数嘅erb」再培训课程以赚取每日津贴，或是及早提取强积金应急，甚至建议尽快找社工协助申请在职家庭津贴等。不过，帖文同时引发了网民对「老来得子」的反思。有网民指出，父亲年过六十还要养家是因为太迟生育，甚至有偏激网民狠批「穷人真系唔好生仔」，认为父母没有生涯规划，令子女一毕业二十出头就要「孭起整头家」，连追求梦想的机会都可能被扼杀。

面对网民连珠炮发的提问与质疑，楼主亦逐一耐心回应，流露出作为长女的庞大压力，当有人严厉质问她为何不全职工作养家时，她无奈道出苦衷：「我今年year 3，仲有1年先毕业，下年先做到」，并表示自己已在努力寻找津贴及实习帮补：「我都谂住今年揾啲津贴，我依家返紧intern了。希望细佬做到嘢」。对于父亲宁愿失业也不做保安，她坦言父亲过往「成日俾人炒，可能都有心理阴影」，而看到有同路人分享靠母亲撑起头家的经历时，楼主亦心酸和应：「咁啱。我妈咪都返紧full time，我都担心佢太辛苦。」字里行间充满对家人的担忧与第一身的无力感。

断粮危机急寻食物银行 善心网民送暖

令人心酸的是，在求助帖文发出约两星期后，楼主的家庭经济状况似乎已到了水深火热的地步，她再次发文求助，焦急问道：「想问无乜储粮嘅话可以去边间食物银行拎，或者地方会提供？好尴尬，我屋企未系拎到综缓但又真系唔富，系屋企人失业嘅基层」。字里行间充满无奈与逼切，幸好不少网民立即伸出援手，有网民极力提议立刻找社福署求助申请紧急现金救援基金，更有善心网民表示愿意直接买几箱公仔面送给他们「顶档」，并勉励她「关关难过关关过」。

趁火打劫狂问做PTGF 女大生严正拒绝保尊严

在楼主一家陷入财困、急需食物援助之际，竟有不怀好意的人乘虚而入，楼主的帖文留言区开始充斥著各种冷血且侮辱性的留言，有人竟公然提议她出卖肉体：「稳个大叔养，ptgf」、「你出来做ptgf或者kol，再唔系去开onlyfans，一个救全家」，甚至有网民露骨地指「做g（指性工作者）大把钱」，言论极度侮辱。由于有大批人不断私讯轰炸向她「问价」，面对这些趁火打劫的荒谬引诱，楼主最终忍无可忍，近日被迫再度发文严正声明：「自从我出咗post，太多人问我做唔做ptgf/约，统一回复唔做，唔好再dm我问约唔约」。

宁断粮拒做保安？老父嫌「无面」惹议

虽然楼主一家已面临三餐不继的绝境，甚至女儿惨遭网络色情骚扰，但原来64岁的老父至今仍未能完全放下身段，在与网民的对答中，楼主透露父亲原本从事工程维修的技术人员，因为车牌被停而无法转行揸的士或Uber，不少网民苦口婆心，劝老父马死落地行，去报读ERB课程、做便利店收银，甚至强烈建议去考保安牌做单幢楼看更。

面对网民的热心建议，楼主回复表示：「我都叫佢（父亲）做保安，但系佢觉得无面」。她进一步解释，父亲过往的职场经历并不顺遂：「佢之前都成日畀人炒，可能都有心理阴影」，这种种都导致他更难踏出转行做保安这一步。

这番「嫌丢架」的言论引起部分网民的热议，有网民指出：「帮我问下佢无钱食饭边样比较无面，食可以好节省，但灯油火蜡，交租水电煤唔洗交？」有网民亦教路楼主如何安抚老父的自尊心：「临尾咪挑衅下佢，我老豆咩世面未见过，能力又比人高，除时返够3个月做埋保安队长。」

来源：Threads

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