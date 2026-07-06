满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮

一名工作3年、表现获打满分的外佣惊爆双面生活，因偷穿家中的男装名牌衫「做一事」而吓坏男雇主。就在男事主崩溃想解雇外佣之际，其妻子却反常地替工人姐姐护航。针对这宗外佣风波，有网民也力劝男事主息事宁人，直指下一个可能仲差。详情见下图及下文：

满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？逐张睇↓↓↓↓

楼主：一直偷著我啲男人衫

楼主日前（4日）在社交平台 Threads以「工人姐姐」为题发帖，惊讶地留言指：「原来工人姐姐一直有偷著我啲衫…系我啲男人衫」。

随后，楼主向网民讲述家中的背景，大赞外佣平日表现优秀：「工人姐姐帮咗我哋3年，对佢好高评价。佢做嘢快手，醒目、煮嘢都几好食、话头醒尾、又非常整洁、做事有交带，少说话多做事那一种。」

楼主续指，他们夫妻二人平时对外佣非常照顾，彼此关系一直相当融洽：「自问我同太太都对佢几好，例如，旅行返嚟都会买啲零食手信俾佢（因为佢钟意食糖同薯片），生日都会同佢食蛋糕庆祝，一直保持住良好嘅雇主同雇员嘅关系。」

楼主：著我啲衫扮Rapper

然而，日前社交媒体的演算法，却揭开了这位外佣令人意想不到的另一面。楼主谈到事件的导火线：「今日 IG（社交平台Instagram）突然 Recommend（推荐）咗佢俾我，好奇心一睇，原来佢会著我啲运动衫（名牌）戴我啲太阳眼镜，喺屋企跳歌唱舞扮Rapper（饶舌歌手）摆上 IG。」

面对这突如其来的双面生活，楼主直言感到极度冒犯：「虽然唔系啲咩贵嘢，但我真系觉得佢触碰咗我条底线，想炒咗佢。」

不过，楼主表示太太的想法却与他大相径庭，令他如今陷入两难：「但太太话佢都冇著出街，都唔算太过分，唔使太大反应。而家仲沉淀，应该点处理。」

网民：望君三思

帖文一出，随即引发网民讨论。有人提出对付方法：「你衣柜以后只有平民价钱的衣服，睇佢仲会唔会著」。也有人提议用网络魔法反击：「IG Share（分享平台动态）再Tag（标记）返佢」。

不过，大部分网民都认同楼主妻子的做法，力劝楼主息事宁人。有人搬出「爱妻守则」幽默劝喻指：「根据『奴公法』，太太一锤定音，建议低调处理，私下同工人沟通清楚。炒个工人事小，老婆唔高兴事大，望君三思。」

亦有过来人道出现实的残酷，直言下一个外佣可能更糟糕：「炒咗工人，家务系咪你自己可以即刻食晒先？下个可以借钱偷嘢⋯⋯」

楼主忧「冰山一角」

对于外佣擅自取用私人衣物的行为，楼主在留言区大吐苦水，强调自己无法接受这种「越界」行为：「系呀， 啲衫我一直都著紧，唔系送俾你，点可以自己攞嚟」。

有网民一针见血地指出，这背后可能隐藏更深的危机：「佢Up（上载）咗片你先知，有几多嘢做过冇Upload（上载）而你仍然唔知？你会唔会只系见到冰山一角嘅事件？底线唔同要警觉，危险了」。

这番警世留言随即得到楼主的强烈认同，无奈回应指：「同意你嘅观点，呢个都系我担心嘅原因，佢呢个行为反映咗去一啲价值观问题」。

亦有其他网民对卫生问题表示担忧：「佢著完都唔知有无洗返干净😨」。有人甚至献计，认为太太之所以大方，只是因为未烧到自己身上：「试下个工人著你老婆啲衫同用佢啲化妆品（可能拍片前用咗佢唔知）？你老婆实即炒佢」。

网民献计折衷方案

面对「好姐姐难求」与「底线被踩」的两难，不少网民热心为楼主提供折衷方案，力劝他不要冲动解雇。

许多人建议楼主应先与外佣理性沟通，重新确立底线。网民留言指：「直接同姐姐讲你介意，唔可以著，做得好当然不轻易炒」、「不如你直接同佢讲，问佢点解，如果佢真系做到嘢，直接倾下」。

网民：不如送一套俾佢

除此之外，也有大批网民提出「送衫利诱法」，认为外佣可能只是贪玩借衫当戏服。有人出招称：「咁睇落似系借戏服拍片😂，不如送一套俾佢，同佢讲你就著呢套，唔好再借我啲衫」。

甚至建议楼主顺水推舟：「买𠮶啲新衫，旧𠮶啲俾佢著。然之后再严正警告佢咪X再著我啲衫」。

最后，有网民考虑到外佣缺乏边界感，但通常会比较听从女主人的指令，因此建议交由太太出面制止会最为有效：「无边界感，佢听话，叫老婆话佢就会收手」，认为透过太太介入，或许能兵不血刃地化解这场风波。

资料来源：dexteryiu01＠Threads

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