公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮

房署家访过往多数只在门口核对住户身份证，但今日（6日）有公屋租户发文表示，职员突击家访，不仅要求进屋，更巨细无遗地巡查每个角落，并全屋画图，怀疑家访引入新方法，引发网上极大回响。

事发地点在沙田屋邨

已入住公屋9年的楼主今日（6日）在「公屋讨论区」FB专页发帖表示：「突击家访。以往门口比（畀）身份证，所有住户身份证ok，今次直头入屋睇哂房、厨房、厕所，再画图？」面对这种崭新的严格审查手法，虽然楼主强调自己家庭无违规，但仍不禁吓了一跳，发文急问其他街坊是否有同样遭遇。有网民追问事发地点，楼主在留言区中透露，发生今次「入屋画图」家访的，原来是位于沙田区的屋邨，消息一出随即引发大量网民的高度关注与热议。

网民爆同类遭遇 入屋画平面图家私摆位

不少网民留言表示近期也经历过同类型的突击检查，有街坊留言指「一向都入嚟画图」、「有！试过两次」，部分亦细致描述房署的突击家访：「我娘家最近都系，当时得妈咪一个在家，要入屋画平面图(家私摆位)」、「正常唔系画图，而系用电话影埋相，我都被访过，影哂全屋......」，而楼主亦感同身受地回应：「对呀 一模一样,..住咗9年，第一次。」有网民亦透露居住于沙田区的屋邨，亦试过房署家访要入屋画全屋图。

不过，有网民则指最近试过房署入屋巡查，但主要是作为检查有无项目须要维修：「我前两日无啦啦有人揿钟话系房署嘅，跟住话检查我有冇嘢要维修𠮶啲，佢有畀张工作证我睇，但我唔使拎身份证，佢要入到嚟就影厨房影厕所影个房，跟住就话如果我有啲咩需要维修就落去同佢哋讲咁样，跟住就走咗。」楼主闻言亦回应说：「咁㗎原来。」部分网民则估计房署入屋检查可能和最近绿置居宏致苑有单位被揭发「拆主力墙」有关，无论原因为何，大部分网民都认为「都系件好事嚟」。

无知网民煽动「死都唔开门」 质疑职员无搜查令

帖文引发热议，有部分网民对此感到不可思议，甚至错误地认为租户有绝对权利拒绝房署人员入屋，有无知网民更言之凿凿地留言教路：「房署职员系冇权随便入人屋查核！佢地有怀疑~必须要向法庭申请攞到手令」，有网民态度强硬地表示「死都唔比入」，质疑随便让自称房署的人入屋，万一是骗徒或贼人伪造证件图谋不轨该怎么办。

法例条文曝光：企硬拒查随时收楼！

不过，这番「霸气」拒入屋的言论，迅速被一众心水清的网民引用法律条文KO，有网民直接上载相关法律条文的截图反击这些网络谣言，根据《房屋条例》第22条的规定，房屋署职员在执行职务时，绝对是有法定权力进入公屋单位视察的，并非如部分人所指的「无权入屋」。

为免有租户继续被误导而以身试法，有网民再上载了「屋邨管理扣分制」的相关条文截图，当中的第19项明文规定，租户不能抗拒或阻碍房署人员执行职务。有熟读条例的网民补充引用《房屋条例》第26条，警告若房屋署署长认为租户违反了租约内的任何条款，例如拒绝让职员入屋检查等执行职务工作，绝对有权向租户发出「迁出通知书」，直接终止租约并收回公屋单位。换言之，若果租户企图「死都唔开门」阻挠办公，最终极可能被收回单位。

行得正企得正怕咩？网民力撑房署严查打击违规

不少网民认为配合家访是租户的基本责任，留言力撑：「配合就得啦......家访系正常架，有咩问题呢？？？」、「家访唔系随便入住户屋㖞，系房署作为业主嘅既定程序嚟，点会无权？」对于有租户大为紧张，有网民反问：「行得正，企得正，洗乜惊」，有网民更拍手叫好：「咁做系好的，因为有D违规，屋内有按摩床等等」、「支持逐家逐户入屋巡查」。

有网民亦毫不留情地指斥那些乱教人拒绝开门的言论：「房屋署系有权入屋检查你屋企有冇改装，你唔识就唔好出嚟讲。」并警告：「你拒绝去入屋联络唔到你咪收屋」、「人哋工作上有需要先入，租嘅就好好配合，因为好有型咁阻住人做嘢而犯法就唔好啦」。

至于为何楼主被家访须要入屋画图，有网民估计这可能是因为收到邻居的举报，又可能是房署正严打违规改建及滥用公屋：「首先佢会睇你有冇非法改，如果你改咗之后佢就会通知你几多日内要维修完成，如果你唔整嘅话就会再出信扣分」，有网民更指出如果拆了防火的厨房门，被查出后将面临天价罚款。

房署：调查包括观察单位内实际住用状况 多渠道核查单位有否遭滥用

房署发言人今日（7日）回复《星岛头条》表示，为确保珍贵的公屋资源得以妥善运用，房屋署会透过多种渠道核查公屋单位有否遭滥用。署方会定期安排突击家访，核实各单位实际住用状况，职员会按实际情况弹性安排，于不同时段（包括星期六、星期日及公众假期）进行突击上门家访，核实住户居住情况及单位是否存在滥用情况。进行家访期间，房屋署职员通常会由屋邨保安员陪同到访，上门后会先向住户出示职员证，清晰说明来访目的，待住户知悉后才进入单位展开调查。调查过程中，职员会要求住户出示身份证明文件，核对登记户籍资料，同时观察单位内的实际住用状况。若住户对上门职员的身份存疑，可致电所属屋邨办事处核实查询。



发言人又谓，房屋署亦会透过市民举报、日常屋邨巡查等途径收集怀疑滥用公屋个案。随著《2025年房屋（修订）条例》于2026年3月31日正式生效，严重滥用公屋行为已全面刑事化。新罪行包括分租或协助分租、将单位作非住宅或商业用途图利而不居于单位，以及长期丢空或非经常居住等；新法例亦赋权获授权人员要求可疑人士提供个人资料。违例者一经定罪，最高可被判处罚款港币50万元及监禁1年。现届政府上任以来，已成功收回逾10,200个遭滥用的公屋单位。以每个新建公屋单位成本100万元计算，节省超过102亿元，金额相当于兴建两个大型公共屋邨。

官方解说家访程序

房屋署官方资料显示，进行例行家访是其管理公屋的恒常机制之一，主要目的是为了有效运用公屋资源，确保单位由户籍上的认可成员作经常性居住，从而打击滥用公屋的行为。

房署官网有上载两年一度家访调查的摸模拟问答，可见过程迅速简单，对住户不会造成任何妨碍。根据房署指引，家访时房署职员会使用行动装置进行家访，在家访调查时，住户须出示身份证明文件，以便房屋署职员核对户籍资料。有关职员亦会将住户的实际居住情况与电脑记录核对，及将巡查结果记录于行动装置。此外，房署职员更会利用家访的机会，侦测单位有否不正常的使用情况，以确保公屋资源没有被滥用。

来源：公屋讨论区＠facebook