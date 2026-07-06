随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮

牵著孩子的手远走他乡，总以为花开的彼岸就是最好的未来。但在岁月匆匆的步履间，大人们或许忘记偶尔停下，细听孩子散落在异国风中那无处安放的叹息。

一名随父母移民英国4年的女学生近日在网上发文，感慨自己至今仍未能融入当地生活圈。不论是英国当地人抑或是香港人的社交圈子，自己都无法加入其中，更甚的是连「埋港人堆」都会萌生罪恶感，这种两头唔到岸的心理状况，看来令她感到十分痛苦。详情见下图及下文：

随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感逐张睇↓↓↓↓

楼主：英文不流利 母语渐生疏

楼主本月初（2日）在社交平台Threads以「移英」为题发帖，无奈大叹：「我到底做紧咩？我移民咗嚟英国4年，唔知道自己喺度做咩，我系咩呀？」

她坦言自己沦为边缘人：「融入唔到Local（当地人），融入唔到同班同学，亦都唔系好融入到香港人。讲英文有超难听口音，紧张嘅时候讲英文都窒窒吓。」

不但英文不够流利，就连母语亦渐渐生疏。楼主称：「中文已经开始唔记，好多字一时之间唔记得咗点讲，又系紧张嘅时候好窒。」

更甚的是，她对自身审美亦感到迷茫：「审美上无论系欧美定系亚洲嘅都唔系好接受到，最近学化妆都唔知自己想点样化妆。唔知道咩叫靓。」

楼主：父母费心避港人聚居地

楼主透露，父母为助她适应其实已费尽苦心：「由啱啱落脚开始，父母一直有尽量避开多香港人嘅地方，就系为咗我可以尽快融入。唔系想批评父母，我觉得父母做得好好，但我而家边度都融入唔到啊。」

她直言，加入香港人或亚洲人的圈子会令她产生罪恶感：「我应该尝试融入英国，唔应该Keep（保持）住自己嘅价值观同思想，然后洗脑英国人。咁样同拎咗人哋块地有咩分别？」

「两头唔到岸」 痛苦：你当我发癫啦

其后，楼主在回应栏继续讲述矛盾的心路历程：「但我又应该要Keep（保持）住香港人嘅思想同价值观，因为我系香港人，大家都话香港人要做返香港人。但系我真系唔想跟住香港人啊。喺英国嘅人生比喺香港开心好多，我唔会想返去香港，以前喺香港嘅生活好痛苦。」

面对这种进退难两难的局面，楼主痛苦坦言：「我真系好呕心，好似有优越感咁样。排斥自己人嘅同时又融入唔到其他人。夹喺中间好唔舒服（我甚至乎唔喺中间，英文都讲唔好，又加入唔到英国当地嘅话题）。」

充满无力感的她最后更无奈写道：「实在唔好意思，我唔知点样Express（表达）我啲感觉，成段嘢听落好怪。黐线，逻辑好唔通，我做紧咩，你当我发癫啦。」

过来人传授破冰建议

帖文一出，楼主的矛盾心绪随即引起不少过来人肉赤，纷纷留言为她打气及安慰。对于楼主在社交和语言沟通上面对的障碍，不少热心网民给予了相当实用的建议。

针对英文口窒窒的问题，除有人提出可「同AI（人工智能）倾偈，练习去表达一啲好无聊嘅想法」，亦有网民以自身经历分享神逆转的学英文心得：「英文，睇戏睇剧帮到好多，跟听跟讲慢慢就唔再怕听睇读」。

在扩阔圈子方面，网民鼓励她多发掘一下自己真正的兴趣：「好多人都讲劝你，做自己……而家系时候啦，发掘下兴趣，会容易啲帮你识朋友。」

网民大师上身开解忧虑

除了传授破冰方法，网民还大师上身劝她看开一点，直言交友强求不来：「后生融入群体从来系讲缘份，当年喺香港都唔见得融入到。揾到自己想企边，自然会遇上有想企差唔多位嘅人」，并安慰她关于身份的纠结：「身份认同呀呢啲慢慢嚟啦……」

更有长辈分享心路历程：「其实唔系同人一样就系『融入』……我成长时喺香港一样格格不入的，而呢件事系无乜咁大不了。」

另外亦有网民分享当年留学时父亲的智慧金句开导楼主：「我十几岁喺美国读书时，都有差不多嘅烦恼。当年我爸爸同我讲：『两头唔到岸，即系两头都有啦』谂吓又系，虽然两边都唔系完全Fit in（融入），但两边都可以自由弹出又弹入，都几好丫。」

最后更有网民暖心寄语：「你问唔知自己做紧咩？你喺度成长紧！每个人都系，成长就系有好多挣扎。You are not alone（你并不孤单）。」

资料来源：kaveh._.0709＠Threads

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