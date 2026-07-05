黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数掀热议 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮

有网民表示上周五（3日）在港铁黄埔站外面被两名女子叫停问路，他好心停下，以Google Map为她们查找由黄埔前往维多利亚港的路线，结果换来被强行「揿机」抢钱的结局，事主其后报警，更将事件在网上公开怒吼道：「好心帮你就畀人当狗咁Ｘ！」

由问路变明抢 「问路党」完整行骗五部曲

事发于港铁黄埔站外，楼主在帖文中详细交代过程，他原以为只是做件好人好事，没想到却一步步堕入骗徒精心设计的「天罗地网」。综合楼主的帖文，骗徒的手法可分为五个阶段：

第一步：假意问路减戒心：楼主表示，当时他被两名讲普通话的女子叫停，询问如何前往维多利亚港。楼主不虞有诈，更热心地停低「帮佢check埋Google map」。

第二步：开口索钱：问路只是幌子，对方随即切入正题，声称「银包畀人封咗」身上没有现金，哀求楼主借钱买地铁车票。

第三步：拒绝所有替代方案：楼主当时仍心存善意，表示「落到去我帮你畀啦（买车票）」。岂料两名女子断然拒绝，坚持要楼主「即刻过数畀佢」。

第四步：不断强调自己富有：期间，两名女子更夸下海口强调自己「有几百万，一定会还」，之后楼主再提出直接帮她们 Call Uber，对方依然「死都唔肯」。有网民在帖文中指出，当骗徒拒绝所有实质帮助而只想要钱时，狐狸尾巴已彻底败露，应该有警惕即时离开或报警。

第五步：双人夹攻强行揿机：事主表示，两名女子见软功无效，竟直接采取行动，「两个人夹我，走都走唔到」。在被限制活动范围下，对方竟然「直接揿（kind of 抢）我部手机过咗钱比佢」。

细果，楼主被强行转走了40元人民币，在帖文中从楼主上载的AlipayHK 转数截图可见，楼主的支付宝被支付了46.68港元。楼主自嘲骗徒其实「都惨」，因为「净系揾到爱（我）一个咁X穷嘅水鱼」，当时他身上更是「现金$0」，而支付宝余额仅47元，亦正因此事主可谓不幸中的大幸，在事件中的金钱损失不大。

事主表示，他被强行过数后，借词要落港铁站提款并向职员求助，两女见状逃之夭夭，最荒谬的是，骗徒事后竟「打电话X柒我唔信佢」，令楼主极度愤怒大呻：「好X嬲，我啲善良唔系咁X样畀你利用！即使系当请你食餐谭仔都好X嬲，好心帮你就俾人当狗咁X！」

在回应不少网民叫他「报警啦！ 抢野㖞」，楼主其后留言表示已报警：「啱啱打咗999，依家返屋企准备报案！」

网民：2026年喇，仲信陌生人？

帖文引发热烈回响，有网民安慰楼主「你善良系无错㗎，错嘅系骗徒，抱抱你」，有网民呼吁楼主应该提高警觉：「2026年喇，仲信陌生人？」对于被抢手机的一刻，有网民更抱「爱之心责之切」的心态表示「睇到厌蠢症发作」，纷纷质疑，并向楼主建议当时应该采取的措施：「Alipay过数唔系要指纹、Face ID or password ，佢抢都冇用ga wo，你直接退出页面咪得......」、「过钱唔使入密码/Face ID？点样直接揿你机抢钱？」，不过，由于事件中涉及金额仅40多元，有网民则怀疑事主开启了「免密支付」，例如小额免密扣款，另有可能当时手机处于已解锁状态。

有网民认为事主当时被抢电话应「即刻叫救命同报警啦！」「而且条街咁多人，直接大叫......」有网民更大叹：「可否唔好再on9当自己系善良？唔好搞到呢个世界要够on9先代表因为系善良。」

行骗剧本层出不穷！网民：借电话、捉小三都有

帖文同时引发大批网民分享同类经历，当中极度多元化的「剧本」令人防不胜防：

剧本一：借钱去机场 惨遭网民当街狙击

有网民分享在西环遇到同样套路，一名女子声称微信被封，问路去机场并索取现金。该网民醒目识破并直接走开，十多分钟后竟在另一街口撞见骗徒的同党用同一借口行骗！该网民当场「爆seed」以粤普双语大骂：「骗你妈！刚才哪里找我，现在又来一次！」并举起手机狂拍。从该网民上传的直击照片可见，一名身穿黑色上衣、身型微胖的女子在街头被追拍，她神色慌张、一脸不悦，更反指网民「跟踪佢」，最后落荒而逃。

剧本二：无电送药党 网民勇救无辜男

另一网民同样在黄埔站遇到一名拖著行李箱的女人，对方声称电话无电，急需借电话联络交收药物。网民当面直斥：「你当我傻㗎？揾食行远啲啦！」骗徒见状即转移目标向一名年轻男子求助。该网民见义勇为，立刻冲上前叫停该男子，警告他这类骗徒会「盗取你嘅手机资料同你把声」，成功击退骗徒。

剧本三：连环骑呢借口（捉小三/换港币）

骗徒的借口日新月异，有网民表示在清晨放狗时，遇到一名女子声称「老公出轨，想借电话打畀小三」，更表示愿意付钱借电话；有网民表示，在旺角亦遇到一名少女要求「微信转人民币换港币现金」，网民庆幸自己没有拿出手机，否则随时被趁机过数或盗取资料。

网民集思广益 4大绝招KO街头骗徒

面对无日无之的街头骗案，大批恨铁不成钢的网民除了痛批楼主「蠢成咁帮唔到你」、「2026年喇，仲信陌生人？」之外，更整理出4大超实用应对绝招：

绝招一：港铁「赊票机制」

有热心网民上载了一张港铁的「缴付车费协议书」样本相片，指出港铁其实设有赊票机制。下次遇到声称没钱搭地铁的骗徒，只需回答：「冇钱搭车问题一律叫佢去客务赊飞」，骗徒无肉食自然会知难而退。

绝招二：「有事找警察」

遇到死缠烂打的骗徒，网民强烈建议使用「警察大法」，有网民分享实战经验，遇过一对身光颈靓的夫妇要求请食饭并挡住去路，网民不断重复：「你去找警察」，最后更大喝一声「那我现在去找警察！」对方立刻吓到弹开。网民教路：「我陪你哋去警署借钱，香港警察好热心助人㗎！」

绝招三：物理保护 切忌交出主导权

网民严厉警告楼主犯下致命大忌，就是让对方触碰到自己的手机。网民提醒：「任何人引导你攞银包、使用自己电话，一律拒绝！本身攞咗出嚟都立刻收入裤袋。」如果对方试图硬抢，就必须立刻「原地大叫打劫、抢嘢、救命」，千万不能因为怕事面皮薄而就范。

绝招四：「绝对的冷漠」终极防御

绝大多数网民提出一个最强自保共识：「冷漠可以免去麻烦。」大量网民表示还到这类人，最佳反应是「直行直过，一概不理」、只要听到「讲嘢唔正问路一律唔帮」，有网民无奈总结：「善良唔系错。你只系少咗一个原则......」「冷漠可以免去麻烦」。

来源：lamgingjauuuuu_＠Threads

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