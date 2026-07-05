列7大优点狂捧土瓜湾 港男：真正系喺香港嘅中心 网民因乜事唔卖帐？｜Juicy叮

有土瓜湾街坊发文，列出7大优点狂捧土瓜湾，形容为「真正系喺香港嘅中心」，去哪里都方便，引来不少老街坊和应，直言「交通唔方便系区外人先觉得」。不过，却有网民「唔卖帐」反而力捧毗邻土瓜湾的另一地区。详情见下图及下文：

列7大优点狂捧土瓜湾 港男：真正系喺香港嘅中心 网民因乜事唔卖帐？逐张睇↓↓↓↓

楼主：真正香港中心点

楼主早前在社交平台Threads发帖，留言直指：「自细住土瓜湾，真心觉得Ｘ打十八区」，随即列出区内的7大优点：

1） 真正系喺香港嘅中心，入西贡玩水，去机场搭飞机，入赤柱拍拖，近乎去边都系1个钟内到。有时喺油尖旺食得太饱，行返屋企都系半个钟至9个字。

2） 要慢活有慢活，过海可以选择搭船，再搭叮叮去港岛任何地方。老豆都系住喺土瓜湾，佢隔日就由土瓜湾跑去尖沙咀再跑返嚟，啱啱好10K。

看到楼主的推介，老街坊们也现身分享在区内生活数十年的点滴。有街坊忆述，自己在40年前就已经是土瓜湾人，大赞区内充满人情味和回忆：「好多都真系几十年都冇变过，海心公园、车房、红苹果图书馆⋯⋯」。

针对部分网民质疑土瓜湾不够方便，更有老街坊霸气留言反击：「重点真系交通方便到不得了，交通唔方便系区外人先觉得！」。

街坊护航：冇港铁都生活自如 搬走先知系「宝地」

更有不少已经搬走或住上几十年的资深街坊留言力证，形容土瓜湾「住过返唔到转头」，直言当地根本是隐世地宝：

•「土瓜湾喺主要干线，过海入新界去观塘定西九龙都有齐，由细到大冇地铁都可以生活自如🙂‍↕️」

•「住到24岁先搬离土瓜湾，人哋成日话旧区老人区无特别，但其实好方便，巴士四通八达，红磡黄埔行过去又多嘢食又多嘢行，戏院商场咩都有👁️👁️相反而家搬咗去一个美食沙漠+山旮旯地方，真系好怀念土瓜湾（仲要𠮶时无地铁都已经好方便）。」

•「住咗土瓜湾30几年，以前渴望搬去港岛有优越感啲，宜家成真了反而觉得土瓜湾好好。 物价相对其他区低少少，多小店，九龙中心点，出九龙旺区都好近，去新界港岛都方便。当然宜家有地铁先方便咗，以前去港岛都kick㗎。宜家每次返土瓜湾都觉得好轻松，个脑可以休息😂😂 睇落我好夸张，亦因为习惯咗土瓜湾先有呢个感觉。」

另外也有不少老街坊附和，大赞现时有了港铁后，土瓜湾更是无敌，笑指：「真心觉得土瓜湾有地铁后系超方便，特别住上路」、「住过返唔到转头😹」、「一句讲晒想像唔到搬走嘅话会有几唔习惯。」更有街坊点出两大惊喜优点：「距离个海好近，好容易就见到海景～」、「真，特别我比较钟意睇演唱会，红馆搭两个站就到，启德直头可以行过去😂👍🏻」。

商舖美食林立

除了交通强劲，楼主指土瓜湾在民生配套、美食和娱乐上同样是「无懈可击」：

3） 商场少街舖多，所以有大量民生老店。

4） 美食集中营，由朝食到宵都没问题，呢个太多，要开另一篇Thread写。

5） 咁细个区有多间24小时营业嘅Gym（健身室），总有一间Gym喺左近。

6） 要睇演唱会红馆就喺附近，高山剧场连Radiohead都喺𠮶度开个演唱会。牛棚除咗有细剧场之余，有时都有唔错嘅exhibition（展览），唔使去到M+咁远。

7） 土瓜湾特色就系商住超近，迷你仓又好，㓥房仓又有，Ｗalking distance（步行距离）都有大量供应，价钱只系观塘嘅一半。」

网民「唔卖帐」反力捧红磡

虽然楼主与老街坊对土瓜湾赞不绝口，但亦有大批网民「唔卖帐」。当中有不少网民直接拿邻近的红磡作比较，泼冷水直指：「系咪吹大咗？有红磡嘅缺点冇红磡嘅优点」；但随即有人笑指：「红磡唯一缺点：贵」，认为土瓜湾在性价比上依然略胜一筹。

资料来源：terry_supreme＠Threads

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