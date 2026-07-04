外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮

一名港妈近日发文控诉，指4岁儿子向来抗拒洗澡，由外佣接手后却奇迹地「神速」完成。满心欢喜以为请到神队友，岂料竟由儿子口中揭发惊人「暗黑交易」，令她当场气炸。详情见下图及下文：

外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯逐张睇↓↓↓↓

洗澡突变神速 揭发「暗黑交易」

楼主早前在社交平台Threads发帖，表示聘用了该名外佣几个月：「本身觉得佢做嘢不过不失，搞得掂我小朋友就得。」

她续指，平时小孩洗澡总要花很长时间，「叫极都唔肯去冲，冲紧又唔肯完」。然而，自从外佣姐姐接手帮忙后，竟然很快就搞定，楼主起初还觉得「氹到我小朋友咁厉害」。

到了戏肉部分，楼主称：「直到我小朋友同我讲，姐姐帮佢冲完凉会请佢食朱古力做奖励，平时我系唔俾朱古力小朋友食嘅，佢仲教我小朋友要偷偷哋喺房间食，因为冇Cam（镜头）影到，唔俾我知。知道之后真系好嬲😤😤。」

网民：小孩子那有秘密

对于外佣的做法，不少网民表示深有同感，笑言外佣低估了小孩的坦白程度：「你个工人姐姐太天真，小孩子那有秘密」。

有相同遭遇的网民留言，分享外佣阳奉阴违的经历：「同我工人一样㗎，我话唔好俾朱古力佢食，佢特登带佢去会所俾佢食，咁啱我收工去揾佢哋撞正」。

不过，也有网民认为无伤大雅：「4岁冇所谓啦，两岁就话唔食得糖啫，我个细路3岁K1都系其他小朋友教佢食糖」。

网民倡提供「合法」奖励

针对外佣贪图方便使用「捷径」，网民建议港妈从不同途径解决问题。有人认为家长应好好引导孩子，趁机进行教育，多谢儿子坦白之余，亦要鼓励他继续跟妈妈分享：

「首先要多谢仔仔坦白！鼓励佢要继续讲俾妈咪知，任何人同佢讲唔好话俾父母知都系坏事嚟，要小心！讲清楚糖同朱古力只可以父母俾，唔可以日日咁样食。」

网民并建议港妈主动提供其他「合法」奖励，让外佣去哄小孩，例如改用其他较健康的零食：「买啲Vitamin（维他命）嘅Gummy Bear（熊仔橡皮糖）去代替得唔得？」，或者「买定啲糖俾姐姐，冲好凉等姐姐俾小朋友，叫姐姐唔好再俾朱古力」。

另外也有网民提议用非食物作奖励，留言建议：「叫佢改奖贴纸啦」，或者「每冲一次凉俾粒冲凉星星，储够唔知几多个就可以换份小礼物」。

网民：让洗澡过程变好玩

此外，有网民分析外佣的做法只是想节省时间，因此建议家长提供法宝，让洗澡过程本身变得好玩，从而转移小孩的视线。例如家长可以「买两支水枪俾佢哋冲凉玩」，又或者「可以叫工人喺同佢冲凉时吹波波，令冲凉好玩啲」，用好玩有趣的互动来代替物质利诱。

资料来源：milachan8888＠Threads

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