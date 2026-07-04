瞒家人借钱炒股狂输逾百万 27岁港男崩溃求「戒」 网民献计指路「三大逃生门」｜Juicy叮

一名股海迷航的27岁港男在网上大吐苦水，自爆瞒著家人疯狂借钱炒股，结果一败涂地，输掉逾百万元巨款。面对庞大债务，事主急急上网寻求「戒股」良方。大批网民见状热心分析局势，更为他指路盘点出「三大逃生门」，盼他能寻求到一线生机。详情见下图及下文：

瞒家人借钱炒股狂输逾百万 27岁港男崩溃求「戒」 网民献计指路「三大逃生门」逐张睇↓↓↓↓

楼主：好后悔、好不甘

该名27岁楼主昨天（3日）在社交平台Threads以「负债」为题发帖，留言指：「27岁人，玩咗2年股票，越玩越大，之后仲走去借钱去炒。前前后后输咗百几万，好唔开心，好后悔、好不甘……」

眼见自己深陷泥潭，楼主痛定思痛地表示：「好想真真正正戒咗个赌瘾，但次次都踩返落个氹到，重重复覆又重复，有冇过来人可以俾啲建议可以点戒赌？」

楼主还称：「我而家还钱𠮶度都唔知点还，但唔够胆同屋企人讲。唉，点解我咁无用😞。」网民明白其无助感，随即热烈分析并开出三大逃生指南：

第一逃生门：申请破产

面对这笔天文数字的债务，最多网民建议申请破产：

网民一针见血直言：「百几万，直接破产啦！俾你还5年挨日子都抑郁死🤣 你自己本身都唔够使，要借钱，有咩信心5年会还晒🤣🤣 你估还钱日子好好挨？每日都谂住争百几万，出粮就无晒，挨一个月都辛苦，5年命都无。破产啦，你嘅唯一出路。」

其他网民附和：「破产当买个教训啦，4年后又是一条好汉！」、「申请破产，个官会教你点做」、「咁多钱去破产啦，还乜鬼。」

持不同意见的网民则认为：「你人工几多先？$100万唔算大数，正正常常5年都可以搞掂还清所有数，到时一条好汉，重新上路。」

第二逃生门：向家人坦白

面对百万巨债，有网民建议楼主必须鼓起勇气向家人全盘托出：「坦白直接同屋企讲，大家一齐帮你还清条数，至此之后你唔好再参与股市。」

第三逃生门：正视心魔戒赌

由于楼主自己也承认这是一种「赌瘾」，网民建议寻求专业机构从源头戒赌，并将自救方法归纳为以下3大层面：

第一步：物理断舍离！即时切断诱因

网民直言，戒赌最直接的方法就是从日常生活中完全移除诱惑：

•「第一步,一个最简单直接嘅方法攞晒啲钱，然后delete（删除）所有股票 apps， 将关联嘅嘢全部取消！还钱𠮶度，真系唔得就同屋企人讲，放下「不甘心」，接受现实输咗嘅百几万，当系买咗一个极之昂贵、痛苦但深刻嘅人生教训。要明白「凹」返转头嘅结果通常只会输得更多。你依家得27岁，人生仲有大把时间去重新赚钱同建立未来，只要停止继续输，每还一期钱就代表你离上岸近一步！」

第二步：寻求专业辅导

许多网民一针见血地指出，楼主的行为本质上根本不是投资，而是病态赌博，必须寻求专业协助：

•「你𠮶啲叫赌钱唔系玩股票！」

•「你咁样玩法，好似一位病态赌徒。我建议，还是尽快寻找一些机构嘅帮助🙏🏻。」

•「真心要揾戒赌中心辅导员倾，戒赌中心有债务咨询，希望帮到你。」

第三步：反省

网民语重心长地劝导楼主，股市是放大赌性、放大人性的地方：

•「股市系放大人性，放大赌性嘅地方，点解一定要借钱炒股呢？如果有机会你系咪仲会压埋层楼？知道输晒会一舖清袋，继续去借钱去炒咪又系重蹈覆辙。你赌瘾太重，负债百几万条数根本唔系一日两日可以，你可以讲得出百几万，话唔定背后根本唔止，唔好expect（预计）总有人会救你......你赌瘾太重，如果你有女朋友我建议你唔好同人哋结婚拖累人。」

•「上一个宝贵的课，虽然可惜但赚得返嘅，及股票赚钱不容易的。希望你反省后你对投资有另一种谂法。」

资料来源：what_ever_____s＠Threads

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