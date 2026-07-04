港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮

一名待业中的娇滴滴港女，坦言想谋求一份安逸差事，正盘算转行当保安员，希望可以轻松度日。岂料其美好憧憬一出，随即被一众业内过来人狠泼冷水，除了揭露行业痛点，更指出背后隐藏「一大致命风险」，还有人大爆当值时「无冷气」的煎熬常态。幸好有识货网民热心出手，推介另一份环境舒适的「舒服笋工」。详情见下图及下文：

港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」逐张睇↓↓↓↓

楼主：轻松Hea下又一日又有钱收

楼主昨天（3日）在社交平台Threads以「保安」为题发帖，留言指：「最近成日碌到Post（帖文）话转行做保安，话轻松Hea下又一日，又有钱收。」

她接著自爆，由于最近市道差一直未找到工作，因此有少许想入行做保安。不过她担心自己身形矮小会不获聘用，直言：「细细粒嘅女仔系咪比较难请？因为保安始终都系负责安全𠮶啲，有咩事上嚟都想揾个大份啲嘅人？」

除了担心身形问题，楼主更连环查问细节，直言自己怕闷，听闻保安工作严禁使用手机，忧虑10个小时会无聊到发呆。她接著明确拒绝商场站立巡逻或客户服务等岗位：「利申唔想做商场行行企企或者客服（Customer Service，CS）𠮶啲，有冇业内人士可以share（分享）下🙈🙈」。

同行现身解答 踢爆「无冷气」残酷真相

对于身形娇小会否影响获聘这个问题，有现职女保安员亲自留言解答，大派定心丸之余亦道出辛酸：

「唔算难嘅～我身高偏向细粒嘅，有咩事起上嚟自己都要做埋一份。我都系好怕闷，就咁入咗行差唔多有两年左右，唔完全发吽哣嘅，要有阵时睇下有冇嘢需要跟进，玩得手机嘅前提系要做晒啲嘢先，要玩嘅话，唔好玩得咁明显。」

该网民更坦言，这两年反而想做回有冷气的岗位，即是商场巡逻或客服那一类。

此时楼主才如梦初醒，惊觉原来并非所有保安岗位都有冷气提供：「系㖞，我都冇为意系咪大部份盘都系冇冷气㗎？例如大厦𠮶啲？其实比较想做系控制室之类𠮶啲，𠮶啲应该有冷气？」

此外，也有人提到大型私人屋苑的保安主要负责开门和登记，对身高并无特别要求，但因有闭路电视监控，想玩手机便比较困难。

终极劝退：随时有生命危险

除了工作环境不如楼主预期，网民更警告保安工作绝非只是一份「叹冷气」的优差。首先要面对的是每天长达12小时的极端工时，有人直指：「一星期返6日，每日12小时加搭车来回，13、14 h，你挨到未去做law（啰）？」

更有网民语重心长地留下终极警告，提醒楼主保安员随时可能面临各种危险：「保安生涯都系小心工伤及避免殉职」。

网民指路「舒服笋工」最爽

针对事主怕闷、怕热又不想做商场巡逻的顾虑，不少网民积极为她提出其他出路。

有人建议她还是考虑商场的礼宾部柜位：「会唔会做商场Concierge counter（礼宾部柜位）好啲，每日又可以扮靓靓咁返工」。另有言指：「其实唔难做，后生女做商场CS多数请。」

最后更有识货网民热心出手帮忙，推介一份环境舒适的笋工：「可以做私人屋苑的会所助理，轻轻松松又多年轻人做」。

资料来源：marsh_aoa＠Threads

相关阅读：

保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常

喺自己屋苑做保安好爽？ 网民细数绝世笋工优点 有人因一理由力排众议

18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒

港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？

大埔惊现$11.5聘保安？记者实测应征获回复