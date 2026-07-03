「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮

「公屋之王」竟然惨遭嫌弃？有调迁户获首派绝靓楼层的一人单位，但在网上发文自爆仍在十五十六的考虑中。如此优厚的条件却态度犹豫，惹来网民留言酸爆。而事主另一帖文中，亲自揭开这次调迁的伤感背景。详情见下图及下文：

「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......逐张睇↓↓↓↓

楼主：调迁首派 十五十六紧

一名男子近日在社交平台facebook 群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖，留言指：「调迁首派黄大仙（上邨） ＸＸ楼 28楼，十五十六紧」。楼主在回应网民时自爆被调迁到一人单位。

黄大仙上邨毗邻黄大仙港铁站，单是「黄大仙上邨」、「28楼」这些字眼，已经足以令一众网民羡慕到极点。却没想到面对这个公屋申请人梦寐以求的黄金地段，楼主竟然还在「十五十六紧」，犹豫是否应该接受。

网民力推市区靓盘：「公屋之王嚟㗎」

不少网民指出，黄大仙上邨买餸和日常起居极为便利，绝对是市区罕有靓盘。有人甚至以「公屋之王嚟㗎」来形容，大赞该处是「黄金地段」、「靓盘」，并对楼主的犹豫表示不解：「咁都要谂？？？」、「交通方便、买餸方便，仲有要求🤔🤔」。

更有街坊如数家珍般列出该区的交通优势：「黄大仙交通方便好多！九龙城、新蒲岗、横头磡、乐富路路通，喺黄大仙中心后面巴士站，去远处都方便。直达机场！」，并一再提醒楼主：「劲正，市区1人和谐式好抢手」。

犹豫态度惹晒命嫌疑

看到楼主竟然为此犹豫不决，有网民忍不住酸爆留言警告：「咁方便都唔要，唔要后悔」、「黄大仙唔要要乜吖？」、「黄上咁正都唔要，系咪谂住半山起公屋先要？」。更有人嘲讽：「1516？！睇嚟有选择困难症！派乜都冇用！」。

楼主的这番言论同时瞬间惹来全网围剿，怀疑他根本是在高调炫耀：「黄大仙B地铁口还十五十六？来晒命啊！滚」、「肯定要啦，位置咁方便，仲要28楼咁靓楼层，咪喺度晒命啦」，甚至有网民直斥：「黄大仙都1516。你等俾人网暴就啱㗎啦」。

亲揭大屋搬细屋背景

在群情汹涌之际，再看楼主的另一帖文，当中透露了这次调迁的原因：「小弟因为长辈离世，依家一个人住紧大单位，主任讲到明会派返原邨一人单位俾我」。这番带点伤感的话，正好揭开了楼主作为「宽敞户」将要大屋搬细屋的身份。

资料来源：David HK Lee＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

相关阅读：

公屋原区调迁 接房委会5位数字支票 宽敞户收津贴喜出望外：估唔到有咁多

何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊

1人住「6人大公屋」 主动求调迁4年半无回音 港男申诉焗变「富户」租金恐破万 房署：涉事住户明年不需交新租金水平