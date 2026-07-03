「三十而立」要有几多身家？ 30岁港女陷存款焦虑 苦叹积蓄无$100万感失败 网民神回复：无ＸＸ已当赢｜Juicy叮

踏入「三十而立」的年纪，银行户口要有「多少个零」才算合格？一名陷入存款焦虑的 30 岁港女，早前坦言积蓄无 $100 万大关，苦叹自觉「有些少失败⋯⋯」。

不过，楼主的放负不敌网民的正能量，有人抛出一句「神回复」，直言在现今社会只要「无ＸＸ」就已经算赢，瞬间点醒楼主，令她豁然开朗。详情见下图及下文：

「三十而立」要有几多身家？ 30岁港女陷存款焦虑 苦叹积蓄无$100万感失败 网民一句神回复：无ＸＸ已当赢逐张睇↓↓↓↓

楼主：30岁有几多积蓄先叫正常？

楼主昨天（2日）在社交平台 Threads 发帖，大吐苦水留言指：「30岁有几多积蓄先叫正常？自问自己$100万都冇，觉得有些少失败⋯⋯」。

因应楼主的提问，网民有问有答地给出各式各样的「正常身家」标准。有走务实路线的网民认为，如果不是特别高薪，只拿著中位数薪资的普通打工仔，能存到 20 万至 60 万港元已经非常正常，留言安慰称：「若果不是特别高薪，中位数𠮶啲，储50万-60万叫正常」、「20万-50万左右，正常嘅话」。

不过，也有网民抛出可能令人感到窒息的「高标准」，纷纷给出残酷数字：「人哋话30岁储100万系好基本㖞」、「唔计楼，其他资产要50万左右」，更有网民直言：「1.5M（$150万）系中位数」、「差唔多2球（$200万）」。

网民：难道人生只能用金钱评价？

面对冰冷的数字，有网民一针见血地反问：「有$100万又有咩分别？」，楼主坦率回应：「讲出嚟威啲，虚荣心作祟」。

如此诚实的自白随即引来网民深层次的开导：「你自我价值高嘅话，根本就唔需要靠有好多钱攞认同，净系用钱评价一个人好肤浅～」。

也有网民一语道破，指出人生不应该单靠存款的多寡来定义：「人生失败系用存款有几多来定义吗？咁你同马斯克（Elon Musk，全球首富）来比就真系好失败」。

零负债与健康无价

除了数字比拼，有不少网民送上暖心的「心灵鸡汤」，指出在现今社会，能够做到「零负债」以及拥有健康的体魄，其实早已超越了很多人。不少人留言表示：

•「30岁还活著，就是最好的成功」

•「无欠债已经好」

•「无负债同生存到已经系成功」

•「没有负债已经好好🙂‍↕️💪🏻」

•「没有病、没有负债，已经是成功的开始」

•「开心就好」

•「人人处境唔同，不好说，照顾到自己就得」

更有网民强调健康与心灵自由才是真正的财富，留言直指：「无健康，甚么都不是」、「身体健康就赢咗好多人」、「活得自在，冇俾份工搞到要睇精神科，冇负债已经当赢」、「健康、开心比较重要，唔代表唔使揾钱，系要努力但要努力得啱，太搏命万一搞到冇健康就唔好」。

网民还指「身体健康、每日开开心心，已经系几百万买唔到嘅财富」、「无病无痛、无欠债，你已经过得幸福过好多人」。

楼主释怀：冇负债已经好好

在看过热心网民的留言和分析后，楼主最后也豁然开朗，认同网民所说的「身体健康就赢咗好多人」，并乐观地感叹：「乐观啲谂，冇负债已经好好」，甚至幽默地补充一句：「真，香港睇医生好贵」。

资料来源：jellycato.o＠Threads

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