移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮

移加4年返港顿变「失忆」？一名住了十几年慈云山的「老香港」，移民加拿大4年回港约朋友叙旧，却竟然连旺角都话唔识。网民闻言即嘲笑以为离港40年甚至400年，并细心拆解「扮嘢」背后的心理，全因「呢件事」作祟。详情见下图及下文：

移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟逐张睇↓↓↓↓

楼主诉苦：约去旺角竟问「喺边」？

楼主早前在社交平台 Threads 发帖，一五一十讲述这段令人啼笑皆非的旧友重逢经历：「个frd（朋友）移民咗去加拿大4年，4年无联络，返香港话想约我出嚟」。楼主透露，发现对方似乎全方位地「失忆」，不但忘记地名，连广东话及中文词汇都甩甩漏漏：

「约佢去旺角，佢唔记得旺角喺边；住咗十几年慈云山，佢唔记得慈云山喺边......广东话唔记得点讲，中文唔记得。同佢讲『顺其自然』，佢话呢4粒字点解，『自然』系咩意思；太子搭地铁去葵芳唔识，问系咪要去旺角东转」 。

面对这位移民加拿大仅短短4年的旧友，楼主深感无奈，并慨叹：「其实我谂唔到约佢出嚟去街点沟通，都惊佢睇到呢篇文，不过佢应该睇唔明中文😮‍💨」 。

网民怒火回应：我走咗几十年都记得

帖文曝光后，随即辣㷫大批网民，特别是一众居海外多年的老香港，纷纷留言狂轰对方行为造作：

•「4年…唔知嘅以为去咗40年或者400年～～～」

•「我有个Auntie（阿姨）移民去夏威夷50年，广东话都仲系叻叻声㖞！」

•「我移民美国23年都全部记得㖞，佢系咪移咗40年啊？」

•「最憎呢啲扮晒嘢嘅人，我过咗嚟加拿大30年咪又系识广东话，虽然返香港会荡失路，但我依然知道旺角系咩！」

•「我细个去咗LA（洛杉矶） 30几年...到而家返去自己𠮶区都仲知道点去点行，佢只系去咗4年就咁，佢应该有早期失智症。」

•「我移民去英国40年，返到香港去边都冇问题。我仔喺英国出世、英国读书、英国返工，喺香港买蛋挞，佢识讲：『唔该半打牛油皮』🤣」

有网民更客观指出：「铺头有可能真系会唔记得，冇咗、搬咗、变咗。但佢话唔记得旺角、慈云山喺边就完全onX！我都去咗外国读书10年啦，点会唔记得呀？最多真系广东话差咗，有啲terms（词汇）真系唔记得点讲，因为有啲terms去到𠮶边先学，佢呢啲摆明玩嘢㖞。」

网民齐爆荒谬「扮嘢」实录

不少身同感受的网民，也留言大爆自己身边亦有类似的「失忆」人士：

•煲港剧却忘中文： 「我有个朋友，日日煲港剧，一样话唔记得中文一啲字嘅意思。佢只系去咗4年左右...就算我老公（外国人）都唔会话唔记得某啲中文字，所以我觉得佢系装。」

•去1年Working Holiday（工作假期）变外国人： 「以前有个中同（中学同学）30岁去完澳洲Working Holiday摘咗一年苹果，返嚟香港话要去探我个BB，又系话唔记得香港啲路点行、啲车点搭，之后讲嘢夹杂英文单词，成大半日我听到头劲痛😓」

•去韩国两周忘记拿筷子： 「我表姐试过话去韩国旅行两星期，返嚟香港话唔识揸香港筷子，佢揸咗廿几三十年话唔记得点揸，喺酒楼食饭问有冇韩国筷子，话唔知点食嘢😂😂😂😂😂」

网民疑早期脑退化

还有网民甚至提议楼主，应该「关心」一下对方的健康状况：「为佢好就直接讲，问佢系咪早期脑退化，快啲睇医生减慢恶化。」、「4年应该唔系去咗加拿大，似系被外星人捉咗兼洗脑，但净系记得你，证明你真系好重要呀！」

拆解「扮嘢」背后心理：全因优越感作祟

有心细网民一针见血地拆解「忘本」心理，直指这完全是出于「移民优越感」作祟 ：

「扮X晒啲ABC（在海外出生的华人），移民拎咩优越感🤭！」、「好多移咗民嘅人，好钟意借由『对香港好唔熟悉、感觉好陌生、有距离感』，嚟特显自己有移民优越感！」，同时列出这类人的常见「优越感金句」例子：

•「『香港而家8月几多度？』明明走得两年，可以差几远

•『我真系唔识喺香港过马路』但明明过得好地地

•『XX（港铁）站去YY（港铁）站点搭？』

•『我真系住唔到喺香港』明明住咗30几年

•『无咩事都唔想返香港』但一年返3次

•『开始唔识讲广东话』明明英国一堆香港朋友」

网民更嘲讽：「我喺澳洲10年都全部记得㖞🤣，佢比较需要去睇脑科！」

同路人平反：香港变化翻天覆地

不过，在一片斥责声中，也有部分移民同路人站出来说公道话，指香港近年发展迅速，回港时的确会产生一种「最熟悉却最陌生」的脱节感：

•环境变化大： 「同路人🙋🏻‍♀️，我其实冇完全唔记得，但系香港4年嘅变化可以好大，我之前记得嘅车站或者店舖，其实可以喺4年内已经搬晒...」

•缺乏广东话语境： 「唔系讲笑，我觉得如果真系身边冇人讲开广东话，真系会唔记得。而家真系有脱节感，被朋友笑。啲句子组到乱七八糟、口音又怪，然后我已经开始唔知香港兴啲咩。」

•交通与过马路习惯： 「嚟咗加拿大10年未返过香港，今年返去真系唔识搭地铁...过马路真系惊㗎！加拿大过马路系行人优先，啲车一定要让；返香港过马路，唔确定架车冲过嚟嘅速度，决定唔到自己应唔应该过。不过上述嘅嘢，第2、3日就适应返喇😉。」

有网民则总结指出，这完全是「人的问题」，而非「移民的问题」：「我移咗民4年，返香港约朋友去旺角食饭，其中一个朋友话落咗地铁站唔知点行过嚟，喺Group（群组）度问使唔使搭的士？我哋全部人呆晒，我4年冇返都揾到点去...请问呀朋友喺洞穴匿埋咗几耐？总结系人嘅问题，完全唔关移民事。」

该名网民续指「不过讲起⋯我本身住九龙湾一带⋯今次返去真系唔认得⋯启德机场变晒商场⋯观塘裕民坊一带，旧建筑冇晒⋯啲车全部都改道⋯啲站全部唔同晒⋯变成一个好熟悉又好陌生嘅地方⋯。」

资料来源：mymelodythefirst＠Threads

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