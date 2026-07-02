公屋收匙仅7日！单亲妈突爆「两大事」谋换大屋 网民睇清细节起争议：为多几十呎去到尽？｜Juicy叮

一位获派公屋的单亲妈妈，上楼仅七日即突然宣布两件大事，并计划以此向房屋署申请调迁至较大单位，她更向广大网民求助咨询最佳「出招」时间：「应该几耐通知房署会好啲？」并问成功机会：「到时系咪可以调迁大啲嘅单位？」帖文引发激烈议论。

刚收锁匙即谋「增值」 楼主神操作引热议

这位匿名楼主在「公屋讨论区」FB专页发帖透露，自己与儿子刚刚获派一个2-3人单位，才收锁匙一个星期，就接连迎来人生转转，一边是儿子确诊过度活跃症（ADHD），另一边则是与男朋友计划结婚。

楼主发问道：「啱啱签咗约收左锁匙......仔仔确诊过度活跃症，我同男朋友计划会结婚，应该几耐通知房署会好啲？到时系咪可以调迁大啲嘅单位？」这番「神级规划」瞬间引发网民激烈争议，有网民惊叹楼主的节奏紧凑，简直是「时间管理大师」，有网民则质疑楼主是「搲福利套路」，网民热烈留言，反应两极。

网民反应两极 辛辣讽刺言论涌现

持质疑态度的网民们质疑楼主有使用「极限套路」之嫌，纷纷展开疯狂嘲讽，言论非常尖酸刻薄：「生多个可能要畀埋礼宾府佢住」、「结咗婚之后，提供结婚证书比社会福利署，到时可以申请搬去礼宾府！」

一些仍在轮候公屋或挨贵租的网民则认为楼主其实以2人获派2-3人单位，而非1-2人单位，其实应该心足：「又一个贪得无厌既人」、「单亲凑仔......有埋公屋，仲要嫌细想搬间大，你都几贪心」，有网民更揶揄道要换大屋只有一条路：「......结完婚生完先申请调迁」、「生多两三个先换6-8人咪得攞......」。

「ADHD计多一人」成关键？ 家长网民忧影响孩子一生

在一片冷嘲热讽中，有不少网民亦探讨技术性与伦理问题，根据房署现行政策，某些特殊医疗状况如需要轮椅或患有特定精神/发展障碍，在审批时确实有机会获得额外的空间计算。有网民指出：「小朋友确诊ADHD已当两人计」，如果加上未来的丈夫，理论上可以当作「4人家庭」来计算挤迫度。

不过有家长网民随即指出，为了换取公屋空间而让小朋友早早「开档案」拿证明，代价可能非常沉重：「如果你纯粹系为了想攞间大啲嘅屋，而畀咗过度活跃症呢个定义你个仔，学校会要求佢读一啲特殊嘅学校，咁样会影响咗你小朋友的一生......唔好以一时嘅私利而影响咗小朋友的一生。」

有过来人更表示，轻微踩界的过度活跃症，宁愿自己花心思教导、自费看私家治疗，也不想在政府医院留下精神科档案，免得影响孩子长大后投考某些工种。

网民突破盲点：计划结婚＝随时会改变？「等结咗至问」

除了孩子的问题，有网民更指出楼主在逻辑上的问题：「计划结婚，同真正结婚系两回事！」该网民直言：「计划可以随时改变或取消架，房署点会得闲理你地啲人生大计啫，咪玩啦。」

有网民又提醒楼主，如果现在把男朋友接进来住，随时会因「非法宿客」而被检控：「小心！男朋友未结婚，不能过夜，有机会畀人金手指！」，而且一旦真正结婚加名，房署将会重新审查全家入息，如果男朋友有正职，随时因超额而面临「双倍租金」甚至被「迫迁」的危机。

网民力斥刻薄言论：单亲凑病儿已够苦 何必赶尽杀绝？

虽然不少留言对楼主的计划予以尖刻评论，但亦有网民发出同情和理性的声音，有网民认为，单亲妈妈独力照顾患有特殊需要（SEN）的孩子，生活本已非常艰辛，外界不应如此苛刻：「见到你地d留言，真系睇到心寒，一个人凑住个有病嘅小朋友已经够辛苦...凑住小朋友又返唔到工，攞综援都好合情合理...其实香港人而家系味真系变到咁冇人情味。」

另外，有网民亦提醒楼主不必理会网络欺凌，并强调：「唔好理人哋讲啲咩，照住法律走就得，总之底线系唔好呃，批唔批又唔系呢度个群讲嘅系 由房署讲。」有网民则认为：「知足常乐！比上不足比下有余」，认为能以极低的租金获派一个2-3人公屋单位，已经是无数「㓥房户」梦寐以求的福气。

来源：公屋讨论区facebook



