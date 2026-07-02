晨早体检血太杰抽唔出？ 诊所急Call惊揭「血已擎咗」 做少一步惨要挨多针 网民传授减痛抽血自救秘诀｜Juicy叮

一名女子早前清晨赶去诊所抽血，却因为出门前少做了一个「关键步骤」，导致血液过于浓稠，令抽血过程相当痛苦。事后还接获诊所急Call，指抽取的血液已「凝固」无法进行化验，需重新多挨一针。

网民对此大表同情，不少过来人热心传授「减痛抽血自救秘诀」，希望能把白受皮肉之苦的机会减至最低。详情见下图及下文：

晨早体检血太杰抽唔出？ 诊所急Call惊揭「血已擎咗」 做少一步惨要挨多针 网民传授减痛抽血自救秘诀逐张睇↓↓↓↓

抽血惊现「非液体」 手臂大片瘀青

楼主日前在社交平台 Threads 发帖，分享这次痛苦的抽血经历。她表示当日进行 Body check（身体检查）需要空腹抽血：「一早起身晨咁早仆出去诊所，到抽血时，我心谂点解咁耐都未抽完，到姑娘问我系咪今朝饮唔够水，我话系啊，一瞓醒赶出嚟（当时8点几）。」

结果护士的一番话令她当场吓呆：「佢话啲血『擎』咗好难抽，仲未抆起支针啊，真系痛喇😭。完咗之后，望一望我抽血筒，啲血唔系液体㗎」。

除了抽血过程因为血液浓稠而令过程感痛楚外，楼主隔了几个小时撕开胶布后，惊见「只手系瘀咗 😱😱😱😭😭😭」，令她不禁大叹：「抽血无数次，今次真系最差」。

诊所急Call 血液凝固需重抽

岂料噩梦仍未完结，楼主在两日后再次崩溃更新后续，指接获诊所急电，无奈要她重新再挨一针：「今日收到诊所电话，话有一筒血嚟到化验所已经擎咗用唔到，叫我饮多啲水再去抽过」。

网民传授「减痛自救法」

不少过来人纷留言安慰楼主，并分享抽血前必做的「减痛、防瘀」实用贴士：

有人传授灌水秘诀，指「抽之前（半个钟内甚至前𠮶一刻即刻）饮一樽水左右就得，唔使出门前饮，一来急尿二来唔系要咁早饮定。我呢几次捐血前都灌好多水，所以几分钟就输出咗450ml血，有次见隔离冇乜饮水嘅就捐咗成十分钟」

有人提醒：「记得去抽血之前𠮶晚同起身时饮返多少少水，啲血易抽出之余，冇咁容易凝结。」

有人解释瘀青原因：「瘀咗通常系抽完㩒唔够时间啊～ 你下次记得饮水，平时都要好好饮水呀」

还有同病相怜的网民分享更惨痛经历：「我都试过停咗唔出血，姑娘左郁右郁先救得返支血，因为佢话唔够某个量支血用唔到要掉🤧 之后因为我仲有要抽，换位抽埋手背，两边都瘀晒😮‍💨被order（下令）下次到之前要『对』一支水先」

资料来源：imcrystal90＠Threads