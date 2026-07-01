父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮

有港妈在社交平台指自己首次获派公屋，地点却是位于东涌的全新屋邨，和她住在沙田的娘家和丈夫返工的油尖旺区，可谓南辕北辙，由于她希望娘家日后可以帮忙「凑BB」，让她陷入了极度忐忑的两难局面，帖文掀起网民热议。

娘家嫌「远过机场」 港妈陷凑B两难

楼主在「公屋讨论区」FB专页发帖诉说自己的困境，她表示自己育有一名一岁大的婴儿，丈夫在油尖旺区跨区上班，而自己的父母则居住在沙田。楼主大叹：「本身想派得近父母啲啲，可以将bb比屋企人照顾，我就可以抽身返工。但系宜家派咁远，屋企人唔方便，只可以自己凑返。」面对这份突如其来的「大礼」，楼主的父母极度抗拒，直指新屋邨「仲远过机场」，不想一家人住得太远。

3年后有港铁 老公力撑：有瓦遮头就得

对楼主来说，这个东涌单位却有著难以抗拒的优点，她坦言单位属于全新落成的屋邨，而且预计「3年后会有地铁站」，连她的丈夫也极力主张接受，认为「有瓦遮头就唔好咁多要求了」，看好该区未来的发展潜力。面对长辈的反对与新楼的诱惑，楼主感到相当无助，在网上发文求救：「究竟搏唔搏二派？我又好惊越派越衰，应该点决定好？」

网民力劝「要咗先」：唔要随时换来40年旧楼

帖文引来大批过来人留言，网民意见两极，力劝楼主「要咗先」的网民认为，新楼的居住质素绝对是无可比拟：「重点系......新楼唔要，第时派啲四五十楼龄嘅楼俾你，你就会后悔。」他们指出旧楼衍生极多维修问题，直指「新楼唔驶咁多嘢烦，旧楼好多问题，楼龄越大问题越多」。讨论区中更有网民上载了一张相信是东涌新公屋的相片，相中可见新建的公屋大厦高耸入云、外观新净现代，该网民更笑言「东涌公屋1楼都咁高」，足见新落成屋邨的设计气派与传统旧楼截然不同，对年轻家庭极具吸引力。

过来人泼冷水：车费贵、校网差？

不过，另一派「劝退」的网民则著眼于东涌高昂的生活成本及民生配套，有网民以过来人身份分享经历，狠批东涌生活艰难：「我以前住东涌，搭车贵，食野贵，潮湿天气间屋出晒水珠。」此外，不少家长网民也特别提醒楼主必须考虑下一代的教育问题，直指「东涌校网非常差」，而且对于跨区上班的丈夫来说，每天的交通费及通勤时间将会是一笔沉重的负担。

楼主暂未交代她的最终决定，不少网民均表示，最终落决定的始终是居住的两夫妻，但建议在下决定前，亲身入区考察环境，认为这或许才是打破迷惘的最佳方法。

来源：公屋讨论区FB专页