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「撑小店」输身家？！Threads爆红「佛心小店」扮可怜设局呃钱 网民踢爆吸金手法：连牌都系偷｜Juicy叮

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更新时间：11:16 2026-07-01 HKT
发布时间：11:16 2026-07-01 HKT

社交平台Threads近日涌现多间「小店」，这些小店由卖「炸糕」、「牛轧饼」等传统小食，到「巴斯克蛋糕」和「杜拜巧克力Ｑ饼」等别致糕点，包罗万有，全部标榜手作，买满30元包送全港，小店负责人出帖大打悲情牌，部分因此获大量网民落单力撑，瞬间爆红，但原来这背后并非什么有心人创业，而是一场精心布局、利用港人善心的新型网络骗局。

「撑小店」新型骗局！新移民悲情牌 假冒小店呃你撑

这些「小店」中以一间自称在旺角开业的「炸糕店」最为触目，涉及炸糕店的帖文在最近一星期内疯狂洗版：「啱啱嚟到香港做炸糕，虽然压力几大，但好充实。我同妈妈嘅愿望就系希望所有香港人都食到我哋嘅炸糕！」

此帖文同时附有影片及相片介绍出售的手作炸糕，并同时附有食物制造厂牌照相片，声称「香港仲系比较正规嘅，我哋打算整个细细嘅工作室做炸糕，都系要办证」，营造奉公守法形象，因而引起最大回响，帖文声称「一个$10，3个起可以全港送货」，影片及相片中的炸糕外皮金黄、内馅饱满，令人垂涎欲滴，吸引大量网民留言查询，其中一则帖文更有逾百则留言查询落单，可见其渗透力之广。

该「炸糕小店」的帖文由多个不同帐户发布，内容大同小异，均以「啱啱嚟到香港」作开头，配上「外脆内软，甜而不腻」等字句，并附上紫薯、红豆等多款口味选择。

$30送全港？网民耻笑：连车费都蚀埋！

不过，这种「$30送全港」的离谱优惠，很快便引起醒目网民的质疑：「谂都谂到，30蚊货全港九都送？」、「车费都蚀埋」，有网民更嘲讽问道：「佢连蒲台岛都送？」、「下次可以问下马屎洲送唔送」。

有网民尝试与骗徒联络，发现对方声称工作室位于旺角通菜街，但当被问及具体地址时，对方却含糊其辞，仅表示是「新闻工作室」。有网民亦发现，有关小店展示的「食物牌照」，地址竟在新界，而且牌照种类是「工厂食堂」，按规定「唔俾做街客生意」，漏洞百出。

 

险中招网民揭吸金手法：假冒「卖货便」钓鱼连结

这种「扮小店」新型骗局的手法如何？有网民分享信以为真下单后，揭开了骗徒的真正目的，该网民分享对话截图，指骗徒会传来一条极度可疑的连结，例如伪冒台湾7-Eleven官方的「卖货便」网址。

据险些中招的网民透露，这些连结会要求你填写个人资料，最关键一步是所谓的「实名认证」，骗徒会安排「专员」透过Line致电，「叫你喺转数快转几千蚊去认证」。只要你一过数，金钱便会一去不返。不少网民又表示留言「骗局」后，均被骗徒立即封锁，「我留言骗局佢block 9左我」、「Metooooo ~ 我留言话系KK园」。

 

不只炸糕！牛轧饼、巴斯克蛋糕亦成骗局工具

除了炸糕，骗徒亦以相同手法，在Threads上「扮小店」推销「甜满牛轧饼」、「巴斯克蛋糕」等。多个帐户同时以店舖名义或小店负责人发布了声称是「甜满牛轧饼」的帖文，同样以「大家都知已经第几团」和「好多客人真系keep住回购」等字句，制造热卖假象。另一帐户则推销多款「巴斯克蛋糕」，并提供「屯门自取或免费送到屋企」的选项。

网民指出，这些骗局的共通点，是利用社交平台演算法，将伪装成「撑小店」的帖文大量散播，再以不合常理的低价优惠及盗来的美食图片作饵，最终引导受害者点击钓鱼网站骗取金钱。

精明网民纷纷留言提醒大家「睇路唔好中计」，面对网上来历不明的卖家，切勿因对方打「悲情牌」或「小店牌」而放松警惕，任何要求透过可疑连结付款或进行「认证」的交易，都极有可能是骗局。多名网民亦表示如见此类「扮小店真诈骗」的帖文，会「见一个检举一个，救得一个是一个」。

来源：Threads＠jennl219、n.o.k.0413、snacks_is_irresistible、
dj00716、fatmuidiary_、chiikawa.cutecute、rockmuipig、x7k9p2m_88、dreamfighter.s、calvinho_774、duncannnw

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