半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮

有普通打工仔近日在网上先后发多个帖文，以逾千字剖白自己误堕新型电话骗局的经过，引发网民极大关注。事主在短短两日内，被骗徒化身「假HKTVmall」送保险，并以精密的「真人+AI」及疲劳轰炸战术，骗走辛辛苦苦储下来的五十万元血汗钱，事件成为焦点后，更揭发原来有不少人都收过类似的诈骗电话：「佢哋手法日新月异......真唔敢话自己唔中招。」

HKTVmall及苏黎世保险（香港）已发布声明指发现伪冒其公司的诈骗讯息，呼吁市民切勿点击不明连结或提供个人资料，慎防受骗。



陷阱起点：从一份「免费」家居保险开始

这场噩梦始于一个自称是HKTVmall的电话，骗徒声称事主在网购平台上「剔咗苏黎世嘅一份家居保险」，并同时启动了自动转账功能。事主忆述当时确实对此事隐约有印象（事主估计是骗徒付费将假保险产品放上平台让用户加入购物车），加上对方表示保单即将由免费变为收费，若要取消必须自行联络「苏黎世同事」，事主便不虞有诈地加了对方WhatsApp。

从楼主随帖文上载与骗徒最初接触的WhatsApp对话截图，可见骗徒伪装成保险公司职员，用极具礼貌的口吻与楼主预约在翌日下班后的时间处理取消保单手续，这个「迁就收工时间」的举动，令事主完全放下戒心。事主事后痛心疾首地表示：「正所谓免费嘅嘢永远系最贵！就系呢一份家居保险，令我损失咗500,000。」

「验证码」竟是转帐银码

到了第二天约定的时间，自称苏黎世职员的「何先生」致电事主，并传送了一条连结，展开了这场「人类+AI」的双打骗局，手法新颖，楼上上载的相片清楚展示了这个几可乱真的假苏黎世网站版面，以及当中的「AI客服」对话介面。骗徒以「证明是户口持有人」为由，要求事主截图提供所有户口的结余，相片中可见事主乖乖上载了包含敏感财务结余的截图。骗徒更狡猾地表示「人类系睇唔到（AI对话）」，借此博取信任，实情是骗徒正看著事主的户口结余来「砌」出骗款金额。

随后，骗徒的「催眠」手段正式开始，从楼主附上的多张相片中，详细纪录了这段最致命的操作。相片显示了骗徒发送的一串所谓「验证码」（例如049308），并指示楼主在转数快（FPS）版面的「银码」位置输入。为求逼真，骗徒先给了一个无法过数的号码让事主「测试」，当显示过数失败时，事主便信以为真这只是一场「认证」。随即，骗徒要求事主在真实的网上银行输入另一组「认证码」，结果第一笔近五万元的巨款就此亲手送出。

大脑Overload疲劳轰炸 连环过数至理智断线

送出第一笔钱后，事主大惊失色，但骗徒却以「操作超时导致认证失败」为由，承诺一定会退款。由于事主其中一间银行需时六小时作双重认证，骗徒竟约定第三日早上9时30分继续「处理」。

到了第三日，骗徒不断要求事主在多个银行户口之间转帐（由A Bank转去B bank），更教唆事主将过数额度加到最大。事主形容：「每一次AI嘅回复都要等1分钟以上，系超级消磨我嘅忍耐力同埋判断力...个脑完全系Overload」。在心急想取回本金与判断力尽失的情况下，事主再按骗徒指示输入「认证码」，两次操作下再送出了二十多万。

直到骗徒贪得无厌，将目标转移到事主的「定期存款」时，事主才突然理智上线，事主起疑后要求对方提供全名及员工编号，虽然对方提供了一个极度逼真的假客服热线，但事主最终自行上网寻找真正的苏黎世客服核实，获回复「无呢个员工」后，才惊觉自己「玩X完」。随帖文附上的相片，展示了事主报案后获得的警方发出的报案卡。

网民留言互动 由冷嘲热讽到同情力撑

帖文引发大量网民讨论，面对有网民留言嘲讽，事主未有动怒，只是无奈回应：「Don’t blame the victim, thanks」、「我都想系作出嚟」。事主坦言自己「晚晚夜阑人静嘅时候，心就会好痛，觉得自己好蠢。一训（瞓）醒就谂到流眼泪」，但也坚强地表示「今日准时返工」，甚至苦中作乐地在网民介绍葵广平价泰式食物的留言下回复：「我揾到我之后既晚餐了」。这份为了警世而甘愿自揭疮疤的勇气，引来大批网民佩服，有网民力撑：「Ching好Ｘfirm，畀人呃咁大笔钱仲打算救人一命...好欣赏你」、「真心觉得楼主好tough! 边有人冇on9过」。

对话中亦有不少网民对骗局细节感到匪夷所思。有网民询问为何骗徒会知道银行有定期存款，事主懊悔解释是因为一开始截图了户口结余给对方；有网民质疑为何能过数五十万，事主则无奈道出：「佢会教埋我set（提高转帐限额）」。

苦主围炉：有人痛失55万！

网民一片热议声中更揭发原来有不少人都遇过同类骗案，有网民悲痛留言表示：「我都系同你一样手法被骗咗550,000」，有苦主分享家人经历，指骗徒利用「怕烦、想尽快搞掂」的心理疲劳轰炸，令人失去判断力。面对新型骗术，有网民坦言「佢哋手法日新月异，有时会当局者迷，真唔敢话自己唔中招，多谢你警世。」

不过，有网民亦分享成功反杀的经验，该网民表示自己曾收过假扮Alipay的类似电话，识穿后「疯狂打返畀佢骚扰返佢转头，仲要播AV俾佢听」，另一位网民则上载了多张相片，展示了她接获骗徒来电的纪录及网上搜寻到的诈骗警告。她庆幸自己当时觉得不妥即时上网查证，更直接向电话中的骗徒爆粗：「Ｘ你老母诈骗嚟嘅」，成功吓退对方。事主看后只能叹息：「如果我早啲睇到你呢个post就好」。

HKTVmall官方澄清：平台绝对没有任何免费保险产品

事件发酵后，HKTVmall官方亦在事主的帖文下留言郑重澄清：「HKTVmall 平台绝对没有任何免费保险产品。任何相关嘅推广皆非官方发出，极大可能系诈骗分子冒用我哋名义进行嘅违法行为。」呼吁市民切勿点击不明连结。

有网民随即上载了HKTVmall手机应用程式的真实首页截图，从截图中可以清楚看到，HKTVmall其实早已在App首页顶部加设了一行当眼的防骗警告字句，提醒用户提防此类声称送赠保险的电话骗局。

HKTVmall亦在官方FB专页发布声明：「如果最近大家收到自称HKTVmall职员嘅电话，声称HKTVmall之前送咗一份家居保险畀你，或者你喺登记HKTVmall帐户时自动买咗一份家居保险，保单将会由免费变成收费，咁你一定要提高警觉，因为呢个一定系骗徒！」

苏黎世保险官方澄清 吁留意伪冒诈骗讯息

苏黎世保险（香港）亦在官方FB专页发布澄清声明，指发现有骗徒伪冒第三方平台员工，并提供苏黎世官方电话号码，诱使客户点击可疑网站连结，进而套取个人资料、信用卡资料或转帐到不明户口，以进行诈骗。苏黎世保险郑重澄清：「苏黎世与相关欺诈来电、网站、社交平台帐户或电邮并无任何关系。」呼吁市民提警觉，切勿点击不明连结或提供个人资料，慎防受骗。

来源：hkhjskekdhif＠Threads