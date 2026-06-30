港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮

一位拥有十年经验、出身香港大学的IT精英，昨日（29日）在失业近一年后，在网上晒毕业证书，并高调宣布决定放下身段转行送外卖和做保安，「天无绝人之路，如果连保安都冇得做，我会考埋的士牌」，他的经历在网上引发极大回响。

顶尖学历沦为「人生纪念品」

楼主昨日（29日）在社交平台出帖宣告：「我，香港IT人，10年Developer经验，最后职位系Solution Architect，失业11个月，今日马死落地行，已登记做送外卖员，希望下星期有工开，亦报咗名读保安员培训证书课程。」

为了证明自己所言非虚，他随文附上了一张学历证明：一张由香港大学（The University of Hong Kong）颁授的理科硕士（计算机科学）毕业证书。事后他在留言区补充，自己连大学本科（Undergraduate）也是修读计算机科学（CS）。然而，面对当前的困境，这张得来不易的港大证书显得格外无力，他无奈地自嘲：「呢张嘢，其实冇乜用，当系人生achievement就算。」

一位拥有十年经验、出身香港大学的IT精英，昨日（29日）在失业近一年后，在网上晒毕业证书决定转行送外卖。（帖文截图）

裸辞后历心理折磨：由天堂跌落谷底「坐困愁城」

翻查事主过去的帖文，他详细剖白了这11个月来犹如过山车般的心路历程，他坦言，当初是因为「顶唔顺工作压力超大，老板同事欺压」，才突然决定裸辞。刚辞职的头几个星期，他确实享受过短暂的蜜月期，「日日训（瞓）到自然醒，想做乜就做乜」。

岂料这却是噩梦的开始，他之后寄出过百份履历，结果竟是「一个offer都冇」，长期的失业让他陷入严重的焦虑与自我怀疑，他形容自己「日日喺屋企坐困愁城，又冇收入唔敢乱洗钱」。他的日常生活变成了痛苦的煎熬：「不断F5揾工网睇有冇新工，不断望个电话等佢响」。最令他崩溃的，是满心欢喜以为有面试机会时，接起的却是诈骗电话，那种感觉「真系由天堂跌落谷底」。

经历了长达一年的精神折磨，事主对「失去掌控」感到极度恐惧，甚至坦言：「我而家情愿再返去𠮶个变态职场，都唔想日日无所事事，前路茫茫。」

他以过来人的血泪教训，语重心长地向全港打工仔发出最强烈的警告：「真心劝香港打工仔，今年千其（祈）千其（祈）唔好裸辞，唔好立乱跳槽，出面风大雨大！」他深切体会到「有工返有有工返嘅烦恼，冇工返亦有冇工返嘅烦恼」，更痛定思痛地奉劝大家：「一日唔到比老板迫你走都唔好辞工，顶多边做边揾。千其，千其，千其，唔好立乱裸辞。」

面试惨遭HR玩弄 应征文员被当「玩嘢」

除了市道差，事主更控诉在求职过程中遭遇的荒谬对待，他曾发文大吐苦水，指面试时被HR（人力资源部）的无理要求「吹涨」。在填写期望薪酬时，他陷入了动辄得咎的死胡同：「写得高又比人话贵，写得低又比人话身有屎，写同旧工一样又比人话唔够上进心」。这种无论怎样做都被嫌弃的经历，让他愤怒地反问：「免费做义工唔好？」

为了谋生，事主甚至试过委曲求全去应征一般的文员职位，结果，对方一看见他那写满10年IT架构师经验和港大硕士学历的履历，不但没有给予机会，反而「即刻问我系唔系玩嘢」，高不成低不就的尴尬情况表露无遗。

马死落地行：外卖、保安、的士、地盘 多管齐下

在耗尽了11个月的青春和耐性后，事主决定向现实低头，登记做送外卖员，他似乎对这新出路抱有一丝乐观的期盼，在回复网民时表示：「听讲，如果做熟手，勤力啲一个月都有五万(元)」。

此外，他早已为自己铺好重重后路，除了报读保安员培训课程，他更豪言：「天无绝人之路，如果连保安都冇得做，我会考埋的士牌。」有网民提议他去考俗称「绿卡」的平安卡转做工程，他亦马上回应：「报咗名啦」。

揾工难过登天？网民叹「迟啲的士佬都系IT硕士？」

帖文瞬间引发极大回响，大批网民涌入留言，有网民感同身受，分享自己伴侣的悲惨经历：「明呀，我老公都系读MSc ITM，已被layoff，啱啱考完的士牌」，事主回复查询时，对方更暗示其丈夫同样毕业于本地知名大学。另一位网民更悲观地预言：「迟啲成条街啲的士佬都是IT硕士，又或者所有保安看更佬都是IT硕士......omg真系冇眼睇。」

未料这一「预言」瞬即引来一名IT资历的网民现身说法，抛下一句：「有的士牌嘅developer路过」，引来事主激动地相认回复：「师兄！」一幕「IT的士老鬼」的线上相认，极尽黑色幽默。

不过，有网民亦质疑事主的处境，认为以他的资历不至于此：「我就唔系好信喇，做个文员都得啦！」事主对此也感到万分委屈，他重申早前经历解释面对高不成低不就的困境，指曾尝试应征文员，但「人地一睇我CV，即刻问我系唔系玩嘢」。

IT寒冬降临？网民激辩行业前景

事主的经历也掀起关于本港IT行业前景的激烈辩论，有网民认为，随著AI的崛起和职位外判，IT行业的好日子已经过去：「寻日叫AI写一条公式...几分钟对话了解后修改三次就做到，做IT仲边有运行，真系十年经验都被秒ko。」有网民更指出，大量公司正将IT职位转移到成本更低的地区，加上本地零售业不景气，连带IT预算大减，令行业雪上加霜。

不过，有不少IT行内人亦认同楼主认为「肯放低身段，大把工做」，有行内人建议事主考虑政府的T-con合约工、大学或公营机构的IT职位，或者转型至网络安全（Cybersecurity）、项目管理（PM）等需求仍然殷切的领域。

在众多留言中，最引人深思的莫过于对「狮子山精神」的讨论，有网民认为「狮子山精神只系老一辈用嚟剥削年轻人嘅借口」，似乎在失业近一年后，历尽心理折磨与职场冷眼后，事主也对此表示认同，直斥：「冇错，就系啲人想你行狮子山精神，再当你韮菜。」当然亦有网民劝喻楼主正面面对逆境坚信希望在人间，「加油，要相信一齐都会好起来的」。

无论如何，事主「马死落地行」的决心获得了大部分网民的尊重与支持，纷纷为他打气：「你好正面！骑牛揾马！留得青山在」、「做人最成功系能屈能伸，永不言败！」

数据：大学生职位创5年新低 IT职位劲减

虽然本港整体失业率维持于3.7%，但面对AI人工智能对就业市场的影响，立法会秘书处上月（5月）中发表《数据透视》显示，大学毕业生职位空缺跌至5年低位，当中资讯及通讯业（含IT界）跌幅职位空缺更是大跌76.7%。该报告指出：「不少企业为削减成本，正逐步把入门职位(例如编写程式、文职工作及客户支援)自动化。在香港，受人工智能影响的资讯及通讯业，2025年青年失业率为6.9%，是该行业整体失业率(4.2%)的1.6倍。」

劳工及福利局局长孙玉菡，在上月（5月）立法会大会上承认人工智能已开始影响初阶职位需求，根据大学联校就业资料库数字，适合大学生的全职空缺由2022年约8万个，跌至去年约3.1万个，其中行政、资讯科技/编程等初阶职位，跌幅分别近九成及八成。他指当局正分析人工智能对本港整体劳工市场及不同行业职位影响，结果将纳入人力推算中期更新，预料今年第四季公布。

来源：davidchan5830＠Threads