北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮

越来越多港人选择北上大湾区退休或长住，旅游达人项明生昨日（28日）在YouTube发布最新影片，大谈港人长住内地的税务问题，指长住内地须面临「全球征税」的可能，更声称只要做「一个动作」就能合法避开税网，引发网络热议。

拆解网民迷思：长住内地真系要交税？

在影片中，项明生特别提到早前有网民留言警告他，指长住大陆超过183日就需要交税，连带在香港的租金、炒美股等海外收入都要一并计算。对此，项明生在镜头前自信地回应，扬言要为大家拨开迷思。

项明生在片中科普了中国自2018年起实施的全球征税机制，即任何人只要在内地住满183日，就会成为税务居民，海外收入亦需缴税。但他随即大派定心丸，强调：「今日我最想同大家讲一个小贴士，你喺中国大陆即使住满咗183日，即使连续6年都住满咗，只要你做个小小既动作，你都可以逃离呢个税网，你唔需要喺中国大陆呢度交返你海外收入既一毫子既税都唔需要交......」

避税神技：单次离境超过30日

到底这个「小动作」是什么？原来是利用法例中「六年豁免权」的缓冲期。项明生解释，只要在连续六年的期间内，有任何一年单次离境超过30日，税务计算就会重新启动。

他指出：「只要你系六年中间任何一年，只要一次单次离境超过30日，即系超过一个月你离开咗中国大陆，你去香港去澳门去日本去欧洲，住一个月既话，你就逃离咗呢个税网......即系你住到第五年你返去香港，佢就会从头帮你开始计架啦」。他认为这个政策其实相对宽松，因为很少香港人会连续六年连一个月都不回港。

网民反应两极：长者难实行？交税是公民义务？

影片一出，虽然有不少网民感谢他分享实用资讯，但留言区亦引发了不少热议及反思，针对这「30天离境」的规定，有网民询问究竟这30天是需要连续，还是可以将间断的日子加起来计算，项明生亲自在留言区回复解答，明确表示：「应该系连续的」。

另一方面，由于不少港人打算北上安老，有网民就幽默地指出长者要实行这招其实并不容易：「七老八十瞓喺老人院床上面，唔知有冇记性，有冇老人痴呆嘅情况下，要计住日数，自己某年某月某日要出境，更加要确保自己行动自如，否则出唔到境，好高难度㖞。」

除此之外，有不少网民从道德及公民责任角度出发，认为既然选择移居并享受当地的生活环境及福利，交税是理所当然：「正所谓有权利必有义务，若移居或定居了某地方，享受了当地福利或政策，但又拒付应比税项，道理真讲不通！」有网民亦大方表示，如果真的在当地居住，「我是非常乐意付税的，享用国家福利是权利，履行公民责任好应该」。

「不足24小时不计一天」政策

翻查国家税务总局、财政部官方政策的资料，项明生的说法中漏讲了一个对港人极为有利的放宽政策即「不足24小时不计一天」。

根据《财政部税务总局关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告》（2019年第34号），在中国境内无住所的个人（包括港澳台居民），只要在任一年度中，有单次离境超过30天的情形，其在内地居住累计满183天的连续年限就会清零并重新起算。

据国家税务总局2019年新公告：「在境内停留的当天不足24小时的，不计入境内居住天数」，港人在境内停留不足24小时的当天，不计入境内居住天数。例如：港人住在深圳，但周一至周五白天回香港上班，或者周五晚上回港、周一早上才回深圳。由于往返当天均不足 24 小时，这些日子都不算在183天内，因此很多「双城生活」的港人，实际上很难累积满 183 天。

新税法是2018年通过、2019年实施，官方公告明确指出：连续居住「满六年」的年限一律自2019年1月1日起开始计算，2018年或以前的年限全部「清零」。

长者可善用「中港避免双重征税安排」

由于港人在内地停留「不满24小时的当天，不计入居住天数」，有网民指出，长者不需要连续离境30天，只要在某一个纳税年度（1月1日至12月31日）内，控制在大陆居住累计不满183天，其「连续六年」的纪录就会立刻清零重新计算。

例如子女在某个纳税年度内，多接长者回港过周末（如周五下午接回港、周一上午送回深圳院舍），因为周五和周一这两天在内地都不足24小时，不计入居住天数，只要该年内地天数加起来少于183天，即可合法避税。

此外，根据《内地和香港避免双重征税安排》，长者在香港已经缴纳的税款如香港的物业税、薪俸税等，在内地申报全球个税时，可以申请税收抵免（Tax Credit），以扣减其内地应缴税款，避免被双重课税。

来源：旅游达人项明生 James Hong Official＠Youtube

延伸阅读：

香港特区政府「粤港澳大湾区发展办公室」：港人在内地发展的税务安排

国家财政部税务总局：关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告

香港特区政府驻北京办事处「港人内地生活小百科」：个人所得税

香港税务局：中国内地与香港订立避免双重征税的安排

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