老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮

老师铁饭碗不再？！一名小学男教师在网上绝望发文表示学期尾被炒：「失业了，做唔返小学教师了。」这位已任教两年的阿Sir，拥有PGDE（学位教师教育文凭）并正修读硕士，结果仍被炒，他在文中配上一张极具视觉冲击的图片，在社交平台上掀起网民的热烈讨论。

「就系呢样先攞命」 学期尾突迎失业噩耗

这位被炒教师随帖文配上相片，相中漆黑无底的背景上，只印着「失业」两个苍劲有力的白色大字，没有多余的点缀，仿佛是发文者当下心情最直接的写照，他在帖文中绝望写道：「自问自己己经为咗份工尽咗全力，失业都无办法，我控制唔到呢个世界，只求受到世界/因果公平对待。」

帖文旋即引来大量网民关心，在回应网民的查问时，楼主透露了更多令人心酸的细节，他直言自己并非主动辞职，而是残酷地「被炒」，最令人崩溃的是时间点：「就系学期就嚟完，先知道自己嚟紧无得留低。」

有网民惊讶为何到了六月尾才获知会，楼主无奈地吐出一句：「就系呢样先攞命。」错过了揾教席的黄金期，令他的求职之路难上加难，「啲CV send 出去都未有回音」，甚至连一个面试机会都没有。

持有PGDE正修读Master 叹非主科「要乞食」

被解雇到底是因为资历不足，还是未够努力？事实上，楼主的学历背景绝不逊色，面对网民询问，他透露自己持有教育文凭（PGDE），甚至目前「已经读紧master」，绝对是力求上进的年轻教师。不过，他透露，只有「两年货仔」年资的他，加上并非任教中、英、数等「硬桥硬马」的主科，而是任教音乐及常识，在缩班杀校的风眼下首当其冲。

有网民安慰他如果教英文便不用担心，他只能苦笑自嘲：「唔系，应该要乞食一段时间。」无奈在现实的大环境下，就算手执硕士学位，「都要焗走」。

崩溃心路历程：由「尽全力」到「怪自己废」

这份突如其来的失业通知，除了打碎了楼主的饭碗，更深深摧毁了他的自信心，其心路历程令不少打工仔见字心酸，从一开始发帖时表示「以为自己尽晒力做嘢就唔会被人炒」，到后来面对网民追问学校的解雇标准时，他陷入了极深的自我怀疑。

「无人知道个标准系点样，但系畀人炒系事实，只可以怪自己废。」楼主将责任全数揽上身，字里行间流露出深深的无奈挫败感：「可能能力废，尽咗力都达唔到标准挂。」当网民尝试安慰他被炒未必是自己的问题时，他仿佛已失去反抗现实的力气，连番以「逆来顺受」、「无事既，我休息下就会无事」来回应。他坦言自己对未来已不抱期望：「算啦，我都唔奢求会有咩新变化，唯有逆来顺受。」

出生率低：教席萎缩致命伤？

楼主的遭遇并非孤例，帖文钓出了大量有相同经历或危机感的教育界同路人：「我都揾唔到教席，宜家试揾补习社」、「我做紧幼稚园，而家都系见步行步」，不少留言反映教师失业似乎已成为普遍现象。

有网民分析，香港出生率年年创新低是教席萎缩的致命伤，「无人生仔冇办法」、「迟吓烧埋中学」，除了出生率，教育界的内部生态也备受争议，有网民指行内「识人好过识字」，直指在学校生存「唔系要识教书，而系要识做人」。有疑为教育界人士的网民更长篇大论声称行内有潜规则，指懂得跟校长打好关系、识得「扮忙」的老师往往能升职，反而真正落力教书、日日补课的老师却吃力不讨好，不过有关言论的真确性却备受争议，多名网民坦言有关言论过于偏激，与教育界的现实不符，认为出生率低才是教席萎缩的根源。

楼主对于网民意见，只悲观地回应：「咁应该系我人脉唔够广阔，本身识人先做到，而家连我识嘅人都唔再做教育界。」面对网民劝他转做代课或私补的鼓励，楼主虽然表示「希望自己撑得住」，但也坦言现时连补习社职位也未必有，日子「愈来愈难挨（挨）」。

来源：derekchan448＠Threads