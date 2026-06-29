杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮

昨日（28日）于湾仔会展圆满结束的「香港家居博览」，竟然出现「假央视」采访队！身兼网红装修师傅及ST深德（ST Design Group）负责人梁仁健（梁师傅）在社交平台发文，大爆在参展期间遇上一档「假央视、真诈骗」的大龙凤，呼吁同行切勿上当，不少参展商均留言表示曾遇过，揭开「假央视」踪迹已遍及会展、亚博等多个本港展览会，其行骗手法在港前所未见。

《星岛头条》正就事件向主办机构查询。

「记者团队」交足戏 突袭邀请上深圳专访

梁师傅在社交平台Threads及Youtube频道发帖，他在帖文中劈头便说：「我怀疑我遇到诈骗？！」他忆述上周四（25日）即「香港家居博览」首日下午，突然有一个自称「央视（CCTV）记者」的团队走入他们的展位进行采访。从梁师傅上载的相片可见，该名被加上Emoji遮蔽样貌的女「记者」身穿斯文白恤衫，胸前挂著极度逼真的「记者证」，手持咪高峰煞有介事地进行访问。梁师傅形容对方「真系有crew，有卡片，带记者证，似层层咁」，举手投足加上随行的拍摄装备，表面看起来极具专业架势。

在现场访问完结后，这班「记者」突然提出一个极不合理的邀请：「想邀请公司负责人呢个星期日（28日）去深圳福田做个企业专访！」这个要求立刻让梁师傅心生疑虑，因为星期日正正是家居展的最后一日，亦是全个展览最忙碌的时候，要负责人放下生意跑到深圳做半日访问，实在不合常理。

向受访人索身份证 「访问提纲」露马脚 AI神助攻拆解骗局

随后，梁师傅收到了对方传来的详细资料，他分享的相片可见，这份所谓的「访问提纲」表面上做得非常认真，格式正统，流程有纹有路，每项细节都写得十分清晰。但当梁师傅仔细阅读时，发现文件内竟出现「诚信企业家大会候选名单」的字眼。他坦言对方根本不认识其公司，就无端端将他纳入候选名单：「越睇越觉得唔对路 ，愈睇愈伏。」

为了释除疑虑，梁师傅决定发挥现代人的智慧：向AI求助，从他上载的截图可见，AI的答复犹如一面「照妖镜」，将这个骗局连根拔起。AI在回复中明确分析，指出这是近期极为流行的「冒充央视」诈骗套路。这类骗案表面上会安排「主播」访问、邀请事主到高级酒店进行采访，甚至颁发名衔，但实际上「全部都系演员」。当受害人抵达现场后，骗徒就会露出真面目，用各种方法威迫利诱事主签下几万甚至几十万的「天价宣传合约」，或者要求购买假牌匾。

梁师傅不禁感叹道：「只能话依家啲骗徒真系无孔不入，连摆展览都有机会中招，差啲要报东张！」他更直指对方最荒谬的一点，是声称到场访问时需要核对身份证，令他直呼「第一次听接受访问要比人查身份证」。

参展商揭秘：多组「假央视」记者流窜全港 亚博、宠物展现踪影

帖文引来极大回响，不少参展商纷纷涌入留言称见过这班「假央视」记者，踢爆骗徒的踪迹几乎无处不在，并怀疑他们并非单独行动，而是有组织地流窜全港各大展览。

有专营洗发沐浴产品的参展商留言表示，他们在亚洲国际博览馆（亚博）摆展时亦遇上同一班人：「琴日我哋亚博展览都遇到，不过我哋冇接受采访。其他档主都话怪怪地...要加佢地WeChat」，梁师傅亦回应感叹对方「由会展过咗亚博揾食」。此外，有专营宠物小食的档主指连宠物展都有他们的身影；而身为游戏制作人的另一位参展商更表示，曾在课外活动展及InnoEX两个展览中，见过这班人「突然冒出来」，形容他们「专业揾食」。

「假央视」三人小队模式运作 几组「记者」场内寻猎物：「叫咗唔少人」

骗徒的手法到底有多逼真？有经营公司的参展商分享，这班假记者是以「三人小队」的姿态杀入建筑展：「佢地三人都有过嚟我哋展览厅，同你(指梁师傅帖文)讲嘅一样，之后仲系微信比晒资料我哋，有晒访问大纲又约晒拍摄日，好似层层㖞」，幸好老板当时「唔得闲冇上去」，才避过一劫。

另有经营密室逃脱的老板在展览会场上，同样收到「星期日上深圳接受访问」的「假央视」邀请，直呼「don’t trust!」。梁师傅在回复其他参展商留言时更透露，当日原来有几组「记者」在场内同时寻找猎物，甚至有几个同行私讯他，估计「叫咗唔少人今个星期日上去」。

前老板曾中伏：贪威畀3万人仔 换得几张假相

在众多留言中，最令人震惊的是有网民大爆前老板不幸「中伏」的经历，该网民指前老板因为「钟意威」而上当，当时内地同事已经警告过「如果真系有心邀请，就唔会要我地比钱啦」，但老板不听劝告，执意当作「比钱卖广告」。

结果骗徒一开口就叫价3万多人民币，但最后的成品却得啖笑：「我地见佢哋最尾只见到出咗几张都唔知真定假嘅相，但从来都冇见到过有片，亦冇出处，例如：节目名，几时air」。这名事主最终只能将相片放上小红书「威吓」，后来知道自己做了水鱼，便默默将帖文删除。另有网民补充，小红书上早有类似的诈骗私讯，邀请去北京央视录影厂访问，更会给予「好正式嘅表格同流程」，但上网却完全找不到该节目的记录。

不少网民对「假央视」「齐crew挂证」公然出没本港展览场地感到哗然，坦言「前所未见」、「全部都系演员」。有网民指出这种聘请时薪演员扮途人、扮买家造假的手法在内地屡见不鲜，但如今连扮官方记者都敢做，直指「不诚实使用虚假文件，在香港发生就是严重罪行」。梁师傅事后表示已即时通知主办机构，希望主办单位能提醒其他参展商，并藉著这次公开事件，呼吁各行各业提高警觉，以免成为下一个「水鱼」。

内地「假央视」诈骗产业链屡见不鲜

资料显示，这种冒充内地官方媒体的诈骗套路，在内地早已有迹可寻，，甚至发展成一条成熟的诈骗产业链。2023年4月，央视官方亦有报道黑龙江警方捣破两宗假冒央视记者的案件。当时的骗徒不但伪造印有假网站QR Code的新闻记者证，更虚构成立「央视三农工作站」，向受害人骗取高达20万元（人民币，下同）的加盟费；另一名骗徒甚至冒充《廉政中国》栏目组，以「节目曝光」为威胁，直接向农民勒索60万元。

这股歪风其后更蔓延至大湾区，在2024年2月，广州一间传媒机构被揭发明目张胆地在写字楼挂起「CCTV华南记者站」的招牌，大肆伪造央视印章、授权书及咪牌等装备。他们假借制作《舌尖上的中国》等多档知名节目之名，疯狂向当地餐饮企业及酒店洽谈合作并骗取广告费，最终涉案的3名主脑因伪造印章罪，被判囚11个月至1年半不等。

直至最近的2025年2月，江西警方跨省拘捕了一名假冒「央视总台编导」的男子，该名骗徒为了令骗局更逼真，竟然落足本钱招募员工为其拍摄及剪接，将自己包装成资深编导。他以协助在央视付费频道播放宣传片、颁发行业获奖牌匾等为名连环行骗，最终被判囚3年及罚款2万元。

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