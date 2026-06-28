夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码｜Juicy叮

一名夜归女子日前回家时，惊见铁闸离奇被挂上一个纸袋，起初以为是送错外卖，岂料打开一看，入面竟然只得「呢样嘢」。

女事主满头问号上网分享，有人和应爆出同类心寒怪事，惊揭这个可能并非恶作剧那么简单。估计有可能是继「烟头」和「铁钉」阵后，最新的贼人「踩线」举动，并揭出当中的犯案密码。详情见下图及下文：

夜归女以为送错外卖 铁闸离奇挂纸袋打开得「呢样嘢」 网民爆同类怪事 惊揭「贼人踩线」密码逐张睇↓↓↓↓

楼主：无啦啦见到门口挂住咗袋嘢

楼主昨天（27日）在社交平台 Threads 以「新型骗案？」为题，上载相片并发帖留言指：「今日夜晚返到屋企，无啦啦见到门口挂住咗袋嘢，本身以为系外卖送错，但系个纸袋又无单又无剩，入边仲要得一包饼😶‍🌫️ 有冇人知道发生咩事？🥶」

网民拆解「挂袋」密码：测试屋内有无人

不少网民看过照片后也替楼主抹一把汗，直指这绝非恶作剧或送错外卖，而是危险的「踩线」暗号。

有人留言警告：「我早2日都睇到有人post（发帖）同你类似嘅case（个案），话转头出门口再睇下，袋嘢就唔见咗应该系踩线，要小心啲😓」

有人则直指是「似踩线」，并点出背后恐怖动机：「唔收入屋代表冇人住紧」。

楼主自爆一醒目处理方法

面对网民的警示，楼主幸好警惕性高，即时通知大厦物业管理处处理：「我打咗俾楼下看更叫佢哋处理咗🙏🏻」。

对于门口无故多出的神秘纸袋，多位网民亦留言教路，建议最安全的处理方法是直接弃置，切忌贪小便宜：「我会成包拆散佢，掉垃圾房😌」、「掉咗去」、「唔属于自己嘅嘢唔好拎」；也有网民留言安慰楼主，指可能是「无聊人仕，吓鬼🤣」。

Threads截图

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