香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮

有网民在社交平台发文，感叹香港手制点心行业正步向式微：「香港做点心既人青黄不接，因为后生仔唔会愿意2点起身、4点翻（返）工......」，帖文触动不少网民共鸣，有不少行内点心师傅亦留言大谈夕阳行业的辛酸，包括「辛」金比例等掀起热议。

楼主身受其害：拎最低工资周身痛

楼主在帖文中除了感叹点心业，亦大方分享自己身处珠宝行业的辛酸，楼主负责在珠宝厂做拣石（stone sorting）工作，直言同样面临断层危机：「有新人嫌辛苦嫌人工低唔愿入行，旧人又慢慢陆续退休。」楼主自言是因为热爱才入行，但现实却是骨感的：「拎住最低工资，趴系台上睇同砂糖差唔多大小既石，做8个钟，一星期已经周身痛，吃力不讨好。」

年轻点心师傅现身说法：越高人工一定做到死

帖文引来一位年轻点心师傅的网民留言解答，他坦言现时越来越少新血入行，全因工作条件太过苛刻：「真系太早起身，同埋长期都要喺度企，冇停手！同埋都会有机会俾啲老师傅闹，受唔到咁多气。」

他更道出厨房如战场的压迫感，一人请假随时引发骨牌效应：「同埋如果你一射波（请病假）就要做埋你𠮶份嘅时候，基本上第二日都可以唔使返工」。他指行内最少要工作10小时以上，但「食饭时间就系朝头早半个钟、下昼半个钟」。当被网民问到点解不分上下两更时，他无奈道出业界现实：「因为香港人工太贵，所以净系会得一更，同埋从以前开始都系咁。」

被问到做点心的最大挑战，他直指体力消耗极大：「真系好热，同埋真系要全身都郁行嚟行去，加只手都唔会停」。有网民认真请教，若把点心在办公时间制作再冷藏会否影响品质？他专业地回应：「手工点心唔会落防腐剂」，始终是即日制作、即日买最鲜味。

他更踢爆行业的「辛」金比例，虽然学徒起薪有两万多，但「越高人工就一定做到死」，即使挨到升做「大佬」（点心主管），人工亦不算高，只有大约3万至3.5万左右。面对老师傅相继退休，他直言香港点心文化正逐渐失传，因此这位网民已经自立门户开设点心教育公司，走入学校推广。他的热诚打动了无数网民，不少人在帖文中纷纷留言大赞「劲有心」、「香港人不能没有点心」，甚至有网民疯狂追问七月份的课程时间表，连家教会及公司活动都留言邀请他开班，希望手作点心不会太快绝迹。

厨房地狱？「老屎忽」文化？行内人揭血泪史

除了这位年轻师傅，帖文更炸出大批曾入行或身边有亲友做点心的网民，揭露更深层的辛酸，有网民大爆父亲的「非人生活」：「我老豆系点心师傅，三点就返工......佢对手因为搓面粉所以超厚超硬超多枕，铁沙掌咁！厨房蒸点心长期都好Ｘ热，所以每日都焗到个人都酸臭埋，有时做油炸位会弹到成手伤哂。」

曾在知名连锁店做学徒的网民亦大吐苦水，指商用点心要求「又快又靓」，「流水线生产，个个工位都要企，系练得一身好本领但太辛苦，体力跟唔上」，甚至有网民忆述1994年读酒店管理时的实习经历，半夜2点由屯门入金钟，「仲要企喺度包点心企5，6个钟」，直言幸好当时年轻挨得过，但毕业后亦坚决不入行。

薪酬与付出严重脱节？网民：重赏之下必有勇夫

至于网民最诟病的「老屎忽」文化，更被前学徒们连环踢爆，有20年前做学徒的网民忆述当年的暗黑卫生及阶级观念：「睇住啲老师傅成盘凤爪跌哂落地，都拎返上嚟执入蒸笼。跟住啲大佬食饭又点心又加餸，你就同另外啲细既食蒸蛋同青菜。呢啲垃圾文化真系衬早88（拜拜）」。另一位前学徒亦怒轰师傅一味只识闹人：「垃圾文化，样样都Ｘ，仲成Ｘ日上深圳叫鸡。」

对于传统行业无人入行，大部分网民都认为「人工低、工时长、受气」才是致命伤：「出埋啲Ｘ人工就怪人地唔肯挨」、「你呢个条件出，唔好话80k，你出50k...实际呢个workload人工仲衰过保安，真系你老母都唔做」，认为重赏之下必有勇夫，归根究底是资方不愿提高待遇。

转型自救？网民倡推「夜茶」文化

面对青黄不接的死局，有不少网民提出破格建议，认为与其逼人半夜起身，不如改变香港人的饮茶习惯：「其实点心只能够朝头早卖，所以要半夜返工呢样嘢根本就错哂......不如快啲改咗个文化做放工食点心咁咪好。」事实上，不少年轻一代的网民都纷纷留言响应表示喜欢饮夜茶，有网民甚至翻查历史，指战前香港的「夜茶」配歌坛文化曾经非常繁盛，当时有平喉四大天王在知名茶楼献唱，呼吁「夜茶应该要文艺复兴」。

时代巨轮不断向前，除了点心和珠宝，网民还数出了淡水鱼档、洋服裁缝、传统面包师傅等行业正在消失。当「挨苦」不再是这个年代的唯一出路，传统行业若果坚持不改革薪酬福利与工作环境，或许正如网民所言，最后也只能无奈地被工厂「预制菜」与时代所淘汰。

来源：Threads＠aries0seira、bigma_dimsum