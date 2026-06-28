Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:59 2026-06-28 HKT
发布时间：10:59 2026-06-28 HKT

有将军澳街坊近日在网上大吐苦水，指家人在区内街头惨遇「扒手党」偷银包。最离奇的是，明明受害人全程身在香港，其被盗的信用卡却犹如「瞬间转移」般，在短短半小时内极速「飞」到日本，更被人在当地高级餐厅疯狂盗刷高达6位数，数以十万计的款项，而这宗极诡异的交易黑幕亦随之曝光......详情见下图及下文：

信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕逐张睇↓↓↓↓

往将军澳运动场途中 疑等过马路遇窃

楼主早前（23日）在社交平台 Threads 以「将军澳」为标签发帖，一五一十讲述事件的来龙去脉，并呼吁街坊多加留意，特别要提醒家中长辈出街小心财物。

楼主忆述事发经过：「我屋企人喺寻日（星期一，22日）朝早大约9:00左右，由坑口屋企出发，经过坑口地铁站，行去将军澳运动场。点知一去到运动场，就发现自己个背囊俾人拉开咗，入面个银包已经不翼而飞，好大机会系喺呢段路程中，怀疑系等红绿灯期间一时唔留神，俾啲专业扒手打荷包偷走咗。」

信用卡「瞬间转移」 半小时狂碌6位数

楼主续指：「最恐怖嘅系，我屋企人个银包被偷之后短短半个钟内，佢张信用卡竟然已经喺日本一间高级餐厅，俾人疯狂碌咗笔非常大额嘅卡数！」

楼主大感不解地称：「银行覆我哋话对方系 face to face（面对面）交易。但当时我屋企人明明喺将军澳，张卡点飞去日本？后来上网查返，原来而家有大型跨国犯罪集团，前线专门喺我哋呢啲住宅区小商场／街度偷卡，贼人同伙就喺日本将信用卡加落手机 Apple Pay / Google Pay 入面进行交易。」

楼主及后在回应栏补充，贼人是「分开几次碌咗5位数，总共6位数。我屋企人收到短讯先至知俾人碌咗，即刻打电话问银行点解完全唔使确认，🤦🏻佢话呢次交易系面对面拍信用卡机，所以唔使确认。」

楼主并表示：「其实依家仲未确定系咪电子钱包，不过银行回复就话单交易喺日本实体店度碌咗卡。」

揭极诡异黑幕 涉事日本餐厅「全日休息」

事件其后爆出更诡异的转折，楼主起底涉事餐厅后发现：「最奇怪系啱啱查到呢间餐厅，星期一全日休息（我屋企人被偷银包碌卡嘅日子系星期一），但系唔开门，都可以面对面拍到舖头信用卡机做交易，觉得间餐厅有啲可疑......」

网民拆解跨国洗钱手法

信用卡「瞬间转移」事件看得网民心寒，有人化身神探，拆解这个「跨国高科技扒手集团」的恐怖运作模式：

「电子钱包都要验证先加到，似系 copy 咗张卡嘅 paywave，再喺日本𠮶边 dup（复制）返张嚟拍。可以碌到咁多次几万，都好肯定间餐厅系一伙，周一休息就系专做呢啲大额交易（其他日子就去其他店做）。」

网民提供对付「扒手党」自救法

面对防不胜防的扒手手法，已报警求助的楼主在帖文中苦口婆心地告诫街坊：「想借呢件事提醒咁多位街坊，可能呢班跨国贼而家专攻我哋呢啲住宅区，因为知道街坊喺屋企附近买餸、去图书馆、行商场心情最放松，警惕性最低。大家出街（特别是去街市、推买餸车、BB车）一定要拉好个袋，小心睇实财物！」

不少街坊亦留言互相警惕：「贵重物品要跟身啊…」、「要将背囊放胸前，自救！」、「而家唔使带卡出街了，直接用八达通」。亦有网民抛出金句苦劝大众：「常言道：背囊孭在背后，系符合其功能性的；现在世风日下扒手当道，但内里物品就属于他人了」。

资料来源：ming.cho9990＠Threads

相关阅读：

将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点

「扒手党」入侵大埔 小偷接连从后开背囊 街坊提醒呢个位高危

荃湾猖狂「扒手党」 当街开背囊偷嘢 网民列出两大出没热点

青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
18小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
15小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
4小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
19小时前
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
奇案解密︱辽宁艺苑歌舞厅大火致233人尸叠尸 17岁少年点烟报纸塞梳化酿灾
即时中国
4小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
21小时前
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展
投资理财
6小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
19小时前
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
刘家荣儿子刘永健忘地址爆粗公审银行遭狠批急删片 狂踩香港落后：台湾素质系最好
影视圈
14小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
14小时前