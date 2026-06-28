信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮

有将军澳街坊近日在网上大吐苦水，指家人在区内街头惨遇「扒手党」偷银包。最离奇的是，明明受害人全程身在香港，其被盗的信用卡却犹如「瞬间转移」般，在短短半小时内极速「飞」到日本，更被人在当地高级餐厅疯狂盗刷高达6位数，数以十万计的款项，而这宗极诡异的交易黑幕亦随之曝光......详情见下图及下文：

信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕逐张睇↓↓↓↓

往将军澳运动场途中 疑等过马路遇窃

楼主早前（23日）在社交平台 Threads 以「将军澳」为标签发帖，一五一十讲述事件的来龙去脉，并呼吁街坊多加留意，特别要提醒家中长辈出街小心财物。

楼主忆述事发经过：「我屋企人喺寻日（星期一，22日）朝早大约9:00左右，由坑口屋企出发，经过坑口地铁站，行去将军澳运动场。点知一去到运动场，就发现自己个背囊俾人拉开咗，入面个银包已经不翼而飞，好大机会系喺呢段路程中，怀疑系等红绿灯期间一时唔留神，俾啲专业扒手打荷包偷走咗。」

信用卡「瞬间转移」 半小时狂碌6位数

楼主续指：「最恐怖嘅系，我屋企人个银包被偷之后短短半个钟内，佢张信用卡竟然已经喺日本一间高级餐厅，俾人疯狂碌咗笔非常大额嘅卡数！」

楼主大感不解地称：「银行覆我哋话对方系 face to face（面对面）交易。但当时我屋企人明明喺将军澳，张卡点飞去日本？后来上网查返，原来而家有大型跨国犯罪集团，前线专门喺我哋呢啲住宅区小商场／街度偷卡，贼人同伙就喺日本将信用卡加落手机 Apple Pay / Google Pay 入面进行交易。」

楼主及后在回应栏补充，贼人是「分开几次碌咗5位数，总共6位数。我屋企人收到短讯先至知俾人碌咗，即刻打电话问银行点解完全唔使确认，🤦🏻佢话呢次交易系面对面拍信用卡机，所以唔使确认。」

楼主并表示：「其实依家仲未确定系咪电子钱包，不过银行回复就话单交易喺日本实体店度碌咗卡。」

揭极诡异黑幕 涉事日本餐厅「全日休息」

事件其后爆出更诡异的转折，楼主起底涉事餐厅后发现：「最奇怪系啱啱查到呢间餐厅，星期一全日休息（我屋企人被偷银包碌卡嘅日子系星期一），但系唔开门，都可以面对面拍到舖头信用卡机做交易，觉得间餐厅有啲可疑......」

网民拆解跨国洗钱手法

信用卡「瞬间转移」事件看得网民心寒，有人化身神探，拆解这个「跨国高科技扒手集团」的恐怖运作模式：

「电子钱包都要验证先加到，似系 copy 咗张卡嘅 paywave，再喺日本𠮶边 dup（复制）返张嚟拍。可以碌到咁多次几万，都好肯定间餐厅系一伙，周一休息就系专做呢啲大额交易（其他日子就去其他店做）。」

网民提供对付「扒手党」自救法

面对防不胜防的扒手手法，已报警求助的楼主在帖文中苦口婆心地告诫街坊：「想借呢件事提醒咁多位街坊，可能呢班跨国贼而家专攻我哋呢啲住宅区，因为知道街坊喺屋企附近买餸、去图书馆、行商场心情最放松，警惕性最低。大家出街（特别是去街市、推买餸车、BB车）一定要拉好个袋，小心睇实财物！」

不少街坊亦留言互相警惕：「贵重物品要跟身啊…」、「要将背囊放胸前，自救！」、「而家唔使带卡出街了，直接用八达通」。亦有网民抛出金句苦劝大众：「常言道：背囊孭在背后，系符合其功能性的；现在世风日下扒手当道，但内里物品就属于他人了」。

资料来源：ming.cho9990＠Threads

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