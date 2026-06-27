40岁高薪港男移英两年呻迷惘 自爆得只猫无打算结婚生仔 网民无情拆底牌疑晒命征婚｜Juicy叮

一名移英两年的 40 岁高薪港男在网上大呻迷惘，同时自爆身家及家庭状况，向网民求指点迷津。这个看似中产大叔的求助帖曝光后，却没有得到同情，反而引来网民无情拆底牌，质疑他根本是以退为进，疑「晒命兼征婚」，更笑称这是「天衣无缝嘅高级征婚启事」。详情见下图及下文：

40岁高薪港男移英两年呻迷惘 自爆得只猫无打算结婚生仔 网民无情拆底牌疑晒命征婚逐张睇↓↓↓↓

自爆神级条件

楼主昨天（27日）在社交平台 Threads 以「移英生活」为题发帖，留言指：「人到中年，条件如下：40岁，已移英两年，无车，无楼（买唔起加唔想供），无欠债，份工得 £4,300（折合约44,520港元）税后，无打算结婚生仔，得一只猫，存款得𠮶 8 万蚊英镑（折合约828,260港元），你系我有咩打算。有冇人可以指点下迷津😓，好迷呀！」

楼主在回应栏进一步自爆，现时是做电讯公司的私人助理。他更透露了之前的感情状况：「无啦，本身条件麻麻地，之前有个行咗八年嘅，因为我移民而散咗。」当中更流露出中年焦虑，直言十分担忧晚年：「我其实真系好惊到时我老咗又未死得😓，真系唔敢想像。」

网民拆解高级征婚底牌

看见楼主字里行间一副愁眉苦脸的模样，网民却完全不买账。其中一位心水清的网民更发表千字神回复，以逻辑满分的分析，当场将这位港男的底牌拆得体无完肤：

•全英前 7% 的神级高薪：网民点出，「税后月薪 4,300 镑」折合年薪大约八万多英镑，在英国绝对是稳居全英前 7% 的高薪阶层！在无车无楼无欠债的情况下，这笔收入绝对能过上「富豪级」的单身生活。

•存款 8 万镑买不起楼？：以他如此高的年薪，银行随时能批出 36 万英镑的按揭，在非伦敦地区买下一间漂亮的独立屋绰绰有余。他声称羡慕朋友买楼生仔，实际上在英国高息供楼兼养仔的港人，面对巨额债务与开支，羡慕他多的是。

•神级人设暗中「钓鱼」：网民直言，楼主特意提到「养猫」、「无打算结婚生仔」以及「求指点迷津」，其实是在打造一个「财力雄厚、喜爱动物、内心脆弱」的神级顾家男形象，提醒：

「精准激发女仔嘅母性同拯救者情结……佢利用资讯不对称喺度高段位钓鱼。睇得明嘅笑下就算，千万唔好傻傻下入去当心灵导师，认真便输了。」

惹网民眼红 楼主反驳：伦敦生活高不成低不就

其他网民看过其收入后，也都眼红地指他根本是生在福中不知福：「自己一个，有 4000 几镑税后，以我呢啲小物欲嘅人嚟讲已经好多」、「4300 镑一个月都好好使啦」、「After tax（税后） 4300 镑都要指点迷津，咁我谂好多香港人都饿死咗」、「不婚不育，终生幸福呀 Ching（师兄）」。

面对网民四起「葡萄」的声音，楼主最后也有些尴尬地现身，承认自己花销大：「我都知自己几大使。」不过，他极力否认自己是中产或在晒命，大吐苦水指伦敦生活逼人：

「肯定唔系（中产），我而家扣除晒啲日常开支、租金、税项，真系得返 500 英镑（折合约5200港元）左右，真系毛都储唔到一条。」

•「仲要返工，都唔 100% 躺平🥺。」

•「我系想讲呢个收入喺伦敦高不成低不就。」

•「晒命？！你打份正常嘅工但要交成十几万嘅税，条命我留返畀你晒🙏🏻。」

•「我好多朋友喺香港都生咗3件，有啲买埋楼，喺我眼中佢哋𠮶啲先叫有钱。」

资料来源：ponginuk＠Threads

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