搭的士惊喜偶遇「棒棒糖放题」 暖心司机派糖两年 打造机舱级服务提供两大神级隐藏装备任用｜Juicy叮

有乘客日前乘搭的士时，惊喜偶遇「棒棒糖放题」。车厢内竟然挂满一大袋糖果任拿。这位暖心司机不但坚持派糖两年，还致力打造「机舱级」服务，在车上提供两大神级隐藏装备供乘客任用。连番窝心的「宠客」举动，随即获得网民洗版式激赞。详情见下图及下文：

搭的士惊喜偶遇「棒棒糖放题」 暖心司机派糖两年 打造机舱级服务提供两大神级隐藏装备任用逐张睇↓↓↓↓

暖心司机派糖两年：只想乘客开心

楼主昨天（26日）在社交平台 Threads 上载了一张在的士车厢内拍摄的相片，惊喜发帖：「的士司机令我好 surprise（惊喜）！」

从照片中可见，司机在乘客座位前方，挂上了一个透明大胶袋，袋中装满了目测数百支、色彩缤纷且口味齐全的棒棒糖。楼主透露，司机解释这样做只是出于一个简单的信念：「想搭车嘅乘客都好开心，所以佢 keep（维持）住咁样做咗两年。」司机更向楼主感叹：「做人原来开心真系好简单🧡。」

打造机舱级服务 提供两大隐藏装备

除了令人甜在心头的「棒棒糖放题」，楼主更在留言区加码爆料，揭开了这位暖心司机叔叔一个极细心的隐藏版服务。

楼主表示：「司机有讲，话佢想自己部车好似飞机咁。」于是，这部的士还备有两大神级隐藏装备：「所以佢部车其实仲有呕吐袋、便利雨褛。真心要赞爆呀👍🏻👍🏻👍🏻！」

网民大赞浪漫：苦中一点甜

这个充满善意的「流动糖果吧」加「机舱级服务」帖文一出，即获不少网民大赞，并留言向这位好司机致敬：「天啊…❤️‍🔥心存善意就系咁简单～」、「好可爱好温馨」、「善事由身边做起🧏🏻‍♀️👏」、「简单一小步，小分享，大开心，好人司机一世平安」、「真系一个几浪漫嘅司机」。

更有曾遇过暖心司机的幸运儿分享幸福感受：「我都试过搭的士，落车畀钱时嘅司机递上一支棒棒糖，话请我食糖🍭 系窝心嘅……苦中一点甜吖嘛🍬！」

行家吐苦水：最怕乘客乱塞糖纸

不过，这份「宠客」心意在现实中不易维持。不少的士司机行家现身留言，大吐苦水并分享个中无奈：

•「摆糖系几好，不过怕融，同埋多手乘客掉垃圾😅 我就落雨或炎夏派包纸巾畀客袋住。」

•「我开头都会，但自从太多人周围掉糖纸，左摄右摄。最后有个小朋友，唔该多谢都冇声，不停攞不停攞，食完之后啲糖纸掉返落个糖袋度。自从𠮶日之后，我就冇再摆。」

资料来源：zumi_wli02＠Threads

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