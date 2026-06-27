司机东廊惨遇马路「血滴子」 爆胎元凶照片曝光 网民惊揭细思极恐阴谋论 苦主齐爆全港3大阴毒黑点｜Juicy叮

有司机早前驶经东区走廊时惨遇马路「血滴子」，座驾车胎被无情刺穿。随著爆胎元凶照片曝光，那枚无论如何跌落都「尖刺朝天」的恶毒暗器震惊网民，同时惊揭细思极恐的阴谋论，质疑是有心人故意放钉。事件原来只是冰山一角，大批苦主随后群起大爆全港 3 大阴毒黑点，强烈呼吁驾驶人士驶经这些「地雷路段」时必须加倍留神。详情见下图及下文：

司机东廊惨遇马路「血滴子」 爆胎元凶照片曝光 网民惊揭细思极恐阴谋论 苦主齐爆全港3大阴毒黑点逐张睇↓↓↓↓

爆胎元凶曝光

楼主早前在社交平台facebook 群组「车cam L（香港群组）」发帖，上载多张爆胎后的惊悚照片，心有余悸地表示：「只系传闻未中过，今日卒之中咗！传说中嘅『忍者小伶钉』，唔知系咪呢排生意唔好，各位师兄小心。」

从照片可见，爆胎元凶形状犹如忍者暗器「铁蒺藜」。楼主无奈透露，中钉后车胎漏气极快，「半个钟头内就会扁晒」。

网民惊揭阴谋论

帖文一出，随即引爆大批司机留言，有网民更点出背后细思极恐的阴谋论，将矛头直指部分无良「车房」或「拖车佬」，质疑是「补軚舖放嘢」、「车房要揾生意」、「无生意咪自己制造生意啰！」。

有人更指出一个神奇现象，每当中钉爆胎后，总会有拖车「极巧合地」火速现身：「中完，梗系咁啱有个拖车经过，问你使唔使拖车」、「之前屯公好多单都系中晒之后，咁啱会有一两架经过问你使唔使帮手」。

甚至有疑似目击者控诉：「亲眼见过拖车佬泊低喺路肩，抛木钉出马路再开车走，转头回程就见3、4架车中招，上紧架就系𠮶架拖车！」

苦主大集结：全港 3 大「爆胎黑点」

综合众多苦主的惨痛经历，网民归纳出全港 3 大公认的「爆胎黑点」，提醒车主务必留神：

屯门公路：黑点包括深井出口附近、汀九段、红桥及洪水桥入屯门方向。有网民指曾目测同一晚有 3、4 部车同时中招停在路边。

东区走廊：即楼主的事发现场。有网民指自己曾在一个月内连中 3 次钉，当中有两次就是在东廊中伏。

吐露港公路：有网民指出，这区的「地雷」最常在星期日傍晚或红日假日前夕出现。由于该路段车速极快，中钉后非常狼狈且危险。

另有苦主特别提醒，这些暗器最喜欢在雨天后出现，或者集中在公路的路肩及上斜位。

网民平反：周街 CCTV 点敢乱放？

不过，在一片阴谋论声中，也有网民提出相对公道的看法，认为未必是车房所为：

•「唔好Ｘ噏啦，如果佢哋放钉，自己啲车行过都有机会中！」

•「周街都系 CCTV（闭路电视）... 你估 20 年前咩？」

•「我觉得唔关呔舖事，掉钉呢啲人心理变态多。」

资料来源：PeacefulSpinach7281＠facebook车cam L（香港群组）

相关阅读：

马路「桃花劫」 高跟鞋震撼插穿货Van车胎 网民偷笑：难过中六合彩头奖

仙气少女站行车天桥等换胎 一举动成网民焦点