型仔踩「废胶樽拖鞋」搭港铁 保留樽盖有一神奇作用 网民关心：拮唔拮脚底？｜Juicy叮

一名型仔被发现踩住以废弃胶樽「DIY」制成的「废胶樽拖鞋」搭港铁。这款「低成本、高环保」的创意「樽拖」，似乎刻意保留樽盖在前方，细想之下原来有一神奇作用。网民看后大感震惊之余，始终最关心这款硬梆梆的设计到底舒适度如何，追问：「拮唔拮脚底？」详情见下图及下文：

型仔踩「废胶樽拖鞋」搭港铁 保留樽盖有一神奇作用 网民关心：拮唔拮脚底？逐张睇↓↓↓↓

保留樽盖有实际用途

楼主昨天（25日）在社交平台 Threads 以「香港人嘅创意超正」为题发帖并上载相片，惊叹：「大癫！咁正得唔得㗎？喺地铁见到个哥仔著住对拖鞋劲型啰。我O晒嘴，咁都俾你谂到，废胶樽都可变拖鞋！最正系个胶樽盖仲 keep （保留） 返喺度，可能系应该保护啲脚趾嘅。」

只见相中的废胶樽被踩至扁平，而樽盖依然完好地保留在原位，位置正好在脚趾前方，成了「防御神器」。不过，看著那被压扁的塑胶瓶身，楼主也忍不住好奇发问：「好想问下个哥仔，压扁咗个胶樽身拮唔拮脚板底呢？」

网民关心舒适度：会痛还是会跣脚？

一众网民也跟楼主一样，最关心的还是这款「樽拖」的实用性与舒适度。有网民率先留言指：「应该是痛的。」楼主随即深表赞同地回复：「我睇到都觉得应该会痛🙄。我有啲担心佢个脚板底 Un 到生『枕』😬。」

除了痛，不少网民也担心这「樽拖」的安全性，估计穿著它会「好跣」、「跣脚」，楼主也无奈表示：「可能真系会，最惊踩钉😓。」

楼主爆料：鞋主是「型仔」一名

面对如此奇景，有网民发挥侦探头脑留言分析：「你应该睇埋佢另一只脚有无胶樽拖鞋。如果得左脚咁著，大有可能系只鞋有问题，应急顶住先。」不过楼主随即爆料，证实哥仔并非狼狈应急：「一对㗎，只系偷偷地影到一只🤫。」楼主并进一步透露，鞋主的打扮其实是个「型仔嚟」。

不少网民看过照片后，都大赞型仔的想法「好神奇！😆」、「好劲！」，楼主也附和道：「估唔到有人啲谂法咁正🤭，真系呀，劲到吓亲我😁。」

网民大赞环保大使

有理性网民分析，指出这种极致环保其实是很多贫困地区的智慧体现：「第三世界大把呢啲嘢，单车胎都可以拎嚟做拖鞋。贫穷会限制佢生活方式，唔会埋没佢天赋。只要是金子，不管去到哪里都可以发光。」更有人笑称这是「贫穷限制想像，走在潮流尖啄。」

对于「贫穷说」，楼主则回应指：「系咪贫穷就真系唔知，不过佢嘅创意同胆色过人就肯定㖞，我就谂唔到，亦唔敢喺街度著。」但网民依然一致大赞哥仔是「环保♻️大使」，楼主亦笑言：「我见识少，咁样循环再用，真系要跪拜😁！」

资料来源：rdtravelandfoodie＠Threads

相关阅读：

手作胶樽遮壳获激赞「高质」 网民：用咗10年烂咗几个

「绿绿赏」积分有价 离身几步路胶樽玻璃樽不翼而飞 只留返呢样嘢 苦主：回收物资要跟身