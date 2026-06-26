准老板锁定观塘商贸区开店 创美式咖啡$30有找「外卖神餐」 配烧卖鱼蛋＋呢样美食 网民竟狂泼冷水｜Juicy叮

不少打工仔早上匆忙上班，往往需要一杯咖啡提神，再买份外卖早餐医肚。近日，有一位踌躇满志的准老板锁定观塘及九龙湾商贸区开店赚钱，大胆创出一款美式咖啡 $30 有找的「外卖神餐」，搭配永恒的烧卖、鱼蛋，以及一款饱肚经典美食，企图以价廉物美抢占上班族市场。

然而，在画下这张「咖啡烧卖蓝图」后，原以为这个破格的平民套餐会大受欢迎，却没想到大计甫一曝光即备受质疑，更被网民狂泼冷水，残酷地预视了这盘生意背后暗藏的致命死因。详情见下图及下文：

准老板锁定观塘商贸区开店 创美式咖啡$30有找「外卖神餐」 配烧卖鱼蛋＋呢样美食 网民竟狂泼冷水逐张睇↓↓↓↓

创业初心：$30有找外卖神餐

楼主早前在社交平台 Threads 发帖，留言投石问路：「如果开间咖啡外卖店，主力卖 $15 一杯美式咖啡再加烧卖鱼蛋糯米鸡，呢个 set（套餐）卖 $30 以下。呢个生意有冇得做呢？」

在回应栏中，楼主进一步透露其宏大蓝图，其目标顾客锁定在观塘及九龙湾商贸区附近的上班人士；舖位方面，计划以约2万元租金，租下 100 呎以下的小店开业；并非常乐观地自言：「我谂（美式咖啡）过成本 2 至 3 蚊一杯，应该唔会太差啩。都有 10 蚊赚呀」，预计每天只要卖出 150 杯便能顺利回本。

网民斥局解构死因

虽然观塘商贸区上班族人流极旺，但一众网民绝非省油的灯，提醒高人流同样代表高租金的现实：「好难做！平租又无人流！有人流嘅又贵租！最后交完租又无几多钱赚到。」

有好数口的网民指出，每杯美式咖啡仅售 $15 ，套餐定价又在 $30 以下，扣除水电、咖啡豆及食材成本后，利润可能微乎其微。

有人直言：「你做到摩打手都未必够畀租」、「够交租吗？」，更有人无情指出：「咪玩，佢哋（目标顾客）挂住供楼，边买得起😂」。在现时打工仔消费力疲弱下，开食肆想赚钱谈何容易。

营业时间局限

除了租金，更有理性的网民指出咖啡豆与营业时间的局限：「首先，好的美式咖啡一样需要优质咖啡豆，好豆不便宜，而你的豆只能做一只产品；第二，你间舖得咖啡一种饮品但又卖得平，一日要卖几多 set 先交到租、买到料、交得起水电煤？」

网民并指出：「就算而家多咗人会夜咗饮啡，但始终有好多人未必饮到惊瞓唔著 - 我系以己度人 - 咁你个营业时间可以有几长？」

网民详列7大现实问题

更有热心网民留下长文回复，列出 7 大现实问题，劝事主先算清这笔数：

•边区？多唔多人流？人流系咩年纪？会唔会饮咖啡？

•租舖仲使唔使装修？有几多嘢要配置要买？即系租咗到开舖前，仲有几多支出？

•系咪自己做晒？唔请人？

•当2万1租金，预计每日做到几多生意？减埋水电租、来货，够唔够人工畀自己？

•每日平均做唔做到 50 个 set？即系计埋（写字楼区、工业区、星期六日无乜生意；又即系住宅区，得朝早返工时间旺，而家巿道仲要啲人返大陆消费）。

•头几个月都分分钟无乜客，要挨，你预够钱挨到 3 至 6 个月嘅话，就无所谓。

•如果计唔掂条数，真心，唔好嘥时间嘥精神嘥钱，开舖做老板系件好辛苦嘅事。

网民：套餐组合突兀

这项「咖啡配烧卖」的中西合璧产品定位，也被不少网民指出在消费心理上非常矛盾。有网民调侃这个套餐组合实在太突兀：「就算你啡好饮、小食好食，呢两样嘢放埋一齐本身就系错晒。你去酒楼会唔会叫侍应『畀杯 Iced Americano 我啊，唔该』？」

此外，小店在采购上完全欠缺议价能力。网民提醒，这个平民早餐市场早已被连锁巨头垄断，小店不论在成本、出餐速度，以至宣传上，都极难跟财团抗衡。

虽然大部分留言都在泼冷水，但也有人发挥创意，笑言：「咖啡梗系配我哋糖葱饼同龙须糖啦！😂」

资料来源：moose.0432＠Threads

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