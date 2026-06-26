新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮

一名上工仅一星期的外佣，突然走到街边「执叶」并当作宝贝般准备食用，把新雇主吓坏，崩溃紧急叫停。有知情网民揭秘，估计外佣在乡下习惯将这些植物当作野菜食用，但在香港街头「执叶」却暗藏 3 大夺命危机。详情见下图及下文：

新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食逐张睇↓↓↓↓

雇主崩溃：落街执树叶反叫我「Relax」

楼主早前在社交平台 Facebook 群组「聘请工人姐姐关注组」上载相片发帖，留言指：「新工人嚟咗一个礼拜，用手食饭我都尊重佢文化由佢，但今日无啦啦落楼下就执呢啲叶返去话好有益，佢要攞嚟食……」

楼主续指：「我唔系好接受到，同佢讲佢仲叫我Relax（放轻松）😩。我带佢去超级市场样样嘢都话唔食，净系识印尼捞，依家走落去执树叶食😩，有无人啲姐姐都系咁奇怪？」从相中可见，外佣在楼下花槽采摘了一大堆野草，并放置于厨房中。

网民揭秘 警告3大夺命危机

网民坦言如此怪事是「第一次听😂」。不过，有好眼力的网民则认出，这些野草可能是「大花咸丰草」（俗称鬼针草或咸丰草），亦是外佣家乡常见的传统草药兼野菜。

网民还一致警告，在香港街头随意采摘野生植物，背后隐藏着 3 大致命风险：

1. 剧毒化学药剂残留：「老鼠药和农药是洗不掉的，千祈严禁带返屋企！」更有人提醒：「唔止农药，应该系杀虫剂、杀草剂、灭鼠药，咩都有！」

2. 严重卫生污染：「路边植物有污染风险......会受到汽车尾气污染、狗只便溺等。私自采摘来吃非常不卫生，甚至有中毒风险。」、「啲啊伯吐痰。」

3. 误堕「毒草陷阱」：有人引述真实惨痛个案：「朋友的菲律宾工人，之前在外面摘野生菇类食用，结果严重中毒送院！」

化解文化差异 网民传授实用引导招数

面对生活环境的不同，网民建议雇主必须好好引导外佣，并传授了多个实用招数：

•解释城乡差异：「在乡下土地肥沃不需要喷农药，但香港环境不同须喷农药而有毒。说明了，她才会明白！」、「你话佢知，香港全部都有喷药，睇唔出，佢应该唔敢食。」

•点出法律风险：「解释畀姐姐知道，路边的植物不能摘，除了有机会含杀虫药，亦都只供市民观赏，若采摘可能犯法。要食野菜的入街市买。」

•购买家乡食材代替：好心的网民建议，雇主可以带外佣到她们的家乡杂货店，那里通常有卖她们熟悉的蔬菜。让她购买有安全认证的食材，既能安抚思乡胃，也能确保食品安全。

资料来源：AuthenticCamel3991＠facebook聘请工人姐姐关注组

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