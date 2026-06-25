港男出「一屎桥」博特快公屋 惨情直送精神科困足20几日 零收入兼被当旷工｜Juicy叮

有港男为了「特快上公屋」，竟然想出「一屎桥」博懵，结果偷鸡唔到蚀拃米，惨被医护人员直送精神科留医20几日。这次行动不但即时特快公屋梦碎，期间还零收入兼被老板当作旷工，可谓赔了夫人又折兵。详情见下图及下文：

港男出「一屎桥」博特快公屋 惨情直送精神科困足20几日 零收入兼被当旷工逐张睇↓↓↓↓

送精神科留医20日

楼主昨天（24日）在社交平台 Threads 发帖，留言分享身边朋友的遭遇：「特快上公屋，有朋友博同情扮自杀，谂住之后有社工跟进，可以特快上楼。」

楼主接著爆出事件详情：「他先去政府门诊同医生讲想自杀、好想死。结果医生立即揾精神科，医护人员接佢上车，直接入住医院精神科，之后唔畀佢出院，佢先知玩大咗。」

日日同医生讲想出院

这名打工仔入住精神科病房后才惊觉「剧本写错了」，但此时已身不由己。楼主续指：「跟住有社工跟进，佢就话俾包租婆迫迁，迫害到想死，希望社工帮佢上特快公屋。之后日日同医生讲想出院，结果住院 20 几日先放佢走……」

网民排队食花生：笑死

帖文一出，随即引来大批网民「排队食花生」，耻笑事主：「笑死，真系智障」、「住20日就攞屋，有无可能吖？」

也有人认真地分析：「医生同社工角度，佢想自杀想死系因为精神问题，有精神问题就要入院同食药，公屋系住嘅地方唔系医病嘅地方，所以点会因为咁而帮佢快上楼🙄」。

零收入兼被老板当旷工

面对网民质疑「边有医生会咁😆😆😆😆😆😆」，楼主随即现身极力强调：「系有其事的！」、「这是真人真事，唔系老作。」

事主为了「特快公屋」被安排入住精神科病房 20 多天，有网民随即关心其生计问题，好奇查问：「我想问你朋友无工返？」楼主回应时证实：「有呀！20 几日冇咗收入，仲俾老板话佢旷工！」。

资料来源：cmkyuen2000＠Threads

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