港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮

「差不多两三年前，毕业揾工，跟朋友嚟咗台湾做外勤，点知间公司系诈骗公司...」有港青昨日（24日）在社交平台Threads发逾千字长文，详述自己堕入海外求职陷阱后，在台湾经历的两年牢狱之灾，更可悲的是，他目前在台湾虽保释在外，却因失去身份证明而陷入「无证、无钱、无家可归」的生存绝境，他自嘲「衰过难民」，帖文充满第一身的绝望感，瞬间在网络引发极大回响。

以为「当旅行」惨遭落叠 港青赴台打工误堕诈骗网

该名港青在帖文中娓娓道来这场噩梦的开端，约三年前毕业后，他因为无工做无收入，见有台湾外勤工作便「谂住人工低都做住先，当旅行」，岂料竟是万劫不复的诈骗陷阱。

他忆述，被捕后以为提供所有证据，证明自己是求职受骗、无参与诈骗过程，「以为好快可以上庭、遣返咁」，结果却被台湾当局当成集团正犯。家人为他花费数十万元律师费，但他最终仍被判入狱，至今「已经坐咗差唔多两年监，仲有唔知几多年要坐，因为未有新刑期审判完」。

狱中皮肤烂到险截肢 揭三成囚犯皆外国人

谈及狱中生活，他以「地狱」来形容，更差点连命都保不住：「唔讲刑期，系入面细菌太多，几乎每个人都系皮肤病，互相传染，严重嘅需要做手术。」他自爆曾因感染导致「皮肤曾经腐烂到差d要切」，最终「做咗几次手术，抢救番嚟先未死」。

他又表示台湾监狱内同囚者「入面10个有8个都系诈欺犯，差唔多3成都系外藉比人呃过去，法国、泰国、南非、新加坡、马拉、越南，基本上你讲得出嘅国家都应该有人中过招」。

行李留公司失所有证件 获释后惨沦无证「人球」

服刑近两年后，事主终获台湾的移民署交保外出，但这只是另一场噩梦的开始，在网民追问为何无法补办证件时，他无奈解释：「被捕前，行李都在公司车上」，而那间诈骗公司「应该全员逃跑了，法庭文件有写其中几个都已经逃逸通缉中」。

没有护照、没有香港身份证，他手上仅剩一张「移民署处分书」，在台湾社会寸步难行，他绝望地写道：「去医院挂号都挂唔到，租屋又租唔到，番工又番唔到...一个人系台湾好似流浪咁。」

放监半个月竟遭通缉 台警两度冲上门拘捕

事主又指出，最荒谬的是，台湾执法部门之间似乎资讯毫不流通，他表示，自己明明是由台湾的移民署放出来，却两度被台湾的法庭通缉：「比（台湾）警察查CCTV我系边位置，再冲上嚟拘捕我。再羁押等开庭，开完庭又放番出去等通知...过几日仲系通缉中，唔知几时又出事。」

他曾到派出所取回开庭书信，台湾的警察叫他去移民署处理身份问题，去到移民署又被当球踢回派出所，「去到法院取番扣留既手机都话我无任何身份...点解可以系台湾生活 你问我我问边个。」

流落网吧烧尽家人老本 绝望叹：「好想登出，但对唔住屋企」

面对日复日的流浪，有网民关心他目前如何落脚，他道尽辛酸：「目前可以晚上睡网咖（网吧），早上去有冷气的地方待，偶然有便宜的Airbnb 不用检查证件的就可以住一两天」。

经济上则「一直烧紧屋企人嘅退休金」，他坦言「好想登出（轻生），但又觉得对唔住屋企」，甚至因为无钱开饭，他一度浮现极端念头：「有谂过求其犯个法再入番去（监狱）...最担心系身体细菌太多...无钱唔会比你去医院。唔入番去，唔知仲可以生存几耐。」

公开「出监证明书」证真实 事主：「不是假胶不是AI」

为证明所言非虚，事主上载了一张相片，相中清楚展示法务部矫正署台中监狱的「出监证明书」、内政部移民署的「处分书」及法院通知书。文件上「兹有本监受刑人」、「性别：男」、「出生地：香港」、「罪名：诈欺」等字眼清晰可见。

事主在晒出在台湾释囚的「证据」后更留言强调：「不是假胶不是ai，大家可以当笑话睇又得，当警世文又好，想笑就笑，想闹就闹，想质疑就质疑。」

婉拒传媒协助 坦言家贫无力「赔钱了事」

这篇充满绝望的长文惹来网民两极反应，有热心网民及自称NGO职员的人士主动联络，指「有可能用人口贩运受害者身份申请合法留台及工作许可」，更有台湾镜新闻记者留言愿意提供媒体力量协助。

不过，事主展现出充满懊悔的自觉，婉拒了记者好意：「我始终系被利用嘅诈欺犯，的确有同受害人接触，我无资格去揾咩媒体力量。」他强调公开经历只希望有意来台工作的港人，要小心别像他一样误堕求职陷阱而变为诈骗犯。事主对于NGO职员提出协助的要求则未有拒绝，并在私讯联络后留言表示「ig dm咗，感谢！」

至于向港府求助，事主大叹无能为力：「香港政府有求助过，陆委会都有，都系类似唔可以介入人地司法，只可以等刑期完左，再安排离开台湾。」当网民建议「畀钱了事」，他直指自己家境无法负担：「家人已经用左几十万律师费、手术费，到依家嘅生活费都系贷款番嚟，目前只有妈妈一个人有能力工作，唔可以再加重佢负担了。」且即使全赔，按台湾案例依然要坐牢5至8年。

曾在台找议员协助 换绝望结果：「无嘢可以帮我」

不少网民建议事主联络台湾的议员，请他们协助，认为透过台湾当地的民意代表如立委或市议员向政府部门施压，或许是打破官僚壁垒的唯一方法。不过，事主坦言自己其实早有尝试，但结果却令他更加绝望。

他回应道：「议员我再尝试下... 但因为系涉及台湾司法，佢哋无权干涉。」他解释，台湾的司法独立性极高，即使是地方议员甚至立法委员，亦根本无法跳过或加速任何司法调查程序，「议员应该无嘢可以帮我，跳过咩程序比我继续坐监（服刑）。」

被质疑「扮无辜搏懵」 事主交代诈骗流程：我承认我系犯罪

在一片同情声中，有部分网民对事主表示「不知情」下变诈骗犯的说法表示质疑：「捞偏出亲事全部人一率都系会扮无辜搏懵...点解唔透露实际系呃你哋做啲咩？好难信会返工唔知自己做紧啲咩」。有网民甚至直言：「一开始就无合法工作证... 仲要走去做诈骗，讲真我唔信你无辜。」

面对部分网民连番炮轰，事主最终没有逃避，和盘托出当初的工作流程：「开头系帮投资公司派礼物比（畀）客户，Iphone ipad呢d，或者一d礼盒...之后个d客要签约、入金就叫我过去...教佢哋点用个app类似牛牛咁啦。佢哋签完约，点完钱，后台入左金落佢ac，之后我就走得。」

他明白说出来必然会被当作笑话或被骂「抵死」，但他连发多帖，重申自己并非寻求同情：「唔介意大家去闹我、笑我...我承认我系犯罪，我亦都受紧我该有嘅惩罚。我唔系想大家信我比(畀)人呃，我系想大家唔好再比(畀)人呃... 我系on9我系傻仔，我好易相信人，对唔住，我系诈欺犯。」

事主涉及案件仍未审结 忧或再入狱

事件仍在网络持续发酵，这位港青目前只是「交保（保释）外出的限制出境状态」，他身上的案件仍未审结，他表示担心很大机会再度入狱，而刑期未知，「未有新刑期出来，要完成审判，再安排时间服刑。」

事主最新留言为回复网民提议他「叫家人在香港方面报失（身份证明文件）」，尝试在港重新申请，事主回复指已有做，但担心始终在台湾再入狱的刑期仍是未知之数，「有，要本人系香港重新申请，只可以整一次性入境证明，但问题我根本唔知几多年后可以出番嚟」。

根据港府一站通网站资料，本港居民如在海外遗失香港特区护照或签证身份书，应向当地警方报告，并索取一份警察报告副本。然后事主可与中国驻当地使领馆联系，并要求补领旅行证件。有关人士亦可致电香港入境事务处协助在外香港居民小组的24小时求助热线(852)1868寻求协助。入境事务处会就有关办理证件的事宜提供意见和协助。

来源：Threads

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