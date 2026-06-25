将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮

有将军澳街坊早前获转介至位于落马洲的「中央援港应急医院」接受磁力共振（MRI）扫描。原本在公立医院需要漫长轮候的检查，因这次转介得以大缩水，变相提早了近一年半。

这名街坊事后在网上发文讲述亲身体验，不仅激赞院方的服务水准，鼓励大家一旦收到转介便「一定要去」，同时更细心地附上一项极重要的缴费贴士，提醒大众避免白走一趟。详情见下图及下文：

将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行逐张睇↓↓↓↓

楼主：好远但超有效率

楼主前天（23日）在社交平台 Threads 以「照 MRI 好远但超有效率」为题发帖并上载相片，留言指：「今日去咗山旮旯度照 MRI，中央援港应急医院喺落马洲。」

楼主接著自爆病情，透露自己本身居住在将军澳：「整亲条腰，喺将军澳医院排 MRI 要等一年零十个月（即 22 个月）。突然之间有一日，有人寄封信畀我，问我去唔去落马洲𠮶度照。咁我话好啦，试下啦，点知好快！」

轮候时间大缩水

楼主续称，答应转介后「等咗三四个月就有得照喇」。她分享前往应急医院的交通体验：「今日去上水转 Shuttle bus（穿梭巴士）都好方便（车程都几远，要 25 分钟）。」

楼主提到，虽然交通费稍贵，加上自己因为腰伤「行路唔方便」，「但系无办法啦，而家起码快咗成一年零几个月......所以如果问你去唔去𠮶度照？你一定要话去照，Very good（非常好）！」

楼主：攞𠮶金属探测器扫

除了轮候时间大幅缩短，应急医院的服务质素亦令楼主深感满意，激赞：「职员超有效率同埋超认真，真系好 Detail（仔细），问你所有嘅问题，有冇咩金属呀？真系问得好认真。」

而印象最深刻的是：「入去照嘅时候，居然有人攞个机场金属探测器扫你，真系 Make sure（确保）你冇金属，又快手。跟住『嘭嘭声』照咗 15 到 20 分钟搞掂，搭返 Shuttle bus 去上水火车站。」

温馨提示：必须预先缴付$500费用

在分享经历的最后，楼主千叮万嘱大家留意一个重要细节：「仲有少少补充，记住要预先畀钱呀！因为好多人真系唔记得预先畀𠮶五旧水（$500）。」

楼主更覆述当日亲眼目睹的情况：「同车有几个都话唔记得咗畀钱，要 Delay（延迟）。啲仔女呢，唔该帮父母睇下，要畀钱就快啲畀咗先，费事冇得照又要拖，令病情延迟咗喇！」

帖文引起网民讨论，有人回应楼主提到的金属探测器：「梗系认真啦，照 MRI 有金属会死人㗎！」；亦有网民表示对应急医院感到陌生：「我差啲以为你过境去深圳港大医院，你唔讲我真系未听过呢间😮」。

资料来源：mabel3803＠Threads

中央援港应急医院

中央援港应急医院位于落马洲，主要提供日间医疗服务，由新界东医院联网负责管理及运作。

2023年4月推出「日间放射诊断服务先导计划」，提供电脑扫描造影及磁力共振扫描造影服务。之后陆续开展其他服务，希望善用中央政府赠港的设施及资源。

服务包括：

•放射诊断（包括电脑扫描造影、磁力共振扫描造影 及 超声造影）

•内视镜检验

•眼内注射

•睡眠测试

•微生物化验

•化学病理检验

交通安排方面，医院提供免费接驳专车，接送病人由上水港铁站往返中央援港应急医院。

参考资料：

落马洲援港应急医院 服务量超预期

落马洲应急医院增两服务 分别为睡眠测试评估及内视镜服务先导计划

落马洲应急医院「日间放射诊断服务先导计划」推行 盼缩短公院轮候时间

落马洲中央援港应急医院启用 进行「日间放射诊断服务先导计划」

中央援港应急医院：https://www3.ha.org.hk/ntec/content/cgaeh.asp

非紧急放射服务收费：https://www.ha.org.hk/haho/ho/cc/281781_tc.pdf

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